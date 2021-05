Baby Etchecopar contó que bloqueó de su teléfono a Alberto Fernández y que hace veinte días discutió con Mauricio Macri

Baby Etchecopar en la mesa de Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

“Vamos a hablar de todo porque este país es maravilloso”, anunció Juana Viale para presentar su mesa del sábado en La Noche de Mirtha, el programa de su abuela, por El Trece. Con vestido en terciopelo en verde oscuro bordado en mostacillas y canutillos, by Gino Bogani, la actriz se anticipaba a una mesa signada por la política, con la titular del Pro, Patricia Bullrich y los periodistas Baby Etchecopar, Diego Cabot y Luis Gasulla.

“Decir que el presidente no perdió credibilidad es ser un alcahuete”, aseguró Etchecopar al referirse al último evento político en Ensenada. “La pandemia fue la excusa para ir por todo”, apuntó Gasulla. “Cuando tenés un gobierno populista y autoritario, la pandemia lo demuestra”, agregó Bullrich. “El Estado, en cosas tan sensibles y determinantes, debería explicar mejor algunas cosas”, señaló Cabot sobre el proceso de vacunación y los negocios en torno a los laboratorios. Y así los invitados al ciclo de Mirtha Legrand marcaron posición de arranque.

Baby Etchecopar con Jimena Monteverde y Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

“Fue medio desafortunado lo que dijiste de Malvinas...”, le marcó Juana Viale a Patricia Bullrich sobre los dichos de la ex diputada de hace algunas semanas, cuando afirmó “a Pfizer le podríamos haber dado las Islas Malvinas”, en relación a la negociación por las vacunas. “Me salió mal. Quise ironizar. Me salió mal la ironía. Por eso le pedí perdón mil veces a los ex combatientes”, explicó la titular del Pro, que al rato de su comentario poco inteligente pidió disculpas por Twitter e hizo un mea culpa.

“Pensé que íbamos a comer banana hoy”, rió Baby en referencia a las acusaciones de “gorilas” por ser opositores y críticos al Gobierno Nacional todos los invitados en la mesa. Contó que se había reunido con Luis Brandoni hace unos días y que el actor le había dicho: “Ya no somos más boludos. Los chicos vuelven al colegio por las madres que salen a la calle”. Además dijo que antes Alberto Fernández “era un tipo agradable y ahora es desagradable”.

Diego Cabot, Patricia Bullrich, Luis Gasulla y Baby Etchecopar en la mesa de Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

En ese marco, Cabot repasó algunos datos sobre la trayectoria política del presidente que en su momento fuera jefe de gabinete de Nestor Kirchner y después se alejara del matrimonio que estaba en el poder. “Alberto Fernández se mantuvo en la escena política criticando al kirchnerismo. ¿Cómo habrá sido ese café en el domicilio particular de Cristina donde sale como presidente virtual? La transformación de esa persona... No logro entender qué le pasó. Creo que lo que hacés es firmar un contrato de adhesión”, reflexionó Diego Cabot.

Consultada por Juana Viale en términos de ambición política, Patricia Bullrich afirmó que le gustaría ser presidente. “Tengo una vocación política desde muy joven”, agregó y después de sugerir nombres de candidatos que tendría como ministros de economía aseguró que Martín Guzmán, el titular de Hacienda en la actualidad, es “el que más me gusta de este gabinete”.

Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

Y mientras la mesa subía en efervescencia, Baby hizo una revelación: “Hace veinte días discutí con Mauricio Macri. Le dije que les faltó pelotas para gobernar. Me llamó por una nota en Infobae. Yo decía que Macri tenía la pelota en el arco y no la pateó. Me dijo que se había enojado por la nota que hice. Yo decía que no pateó porque tenía a Marcos Peña, al ecuatoriano... Me dijo que yo lo había lastimado. Le dije: ‘Nos dejaste en manos de estos delincuentes de nuevo’”.

“Tenemos que hacer una gran elección 2021. Poner nuestra mejor selección. Todavía no hablar del 2023″, apuntó Patricia Bullrich cuando Viale le preguntó más sobre sus deseos en materia de política. “Contesto cuando me hablan de un sueño, como que un cura querrá ser papa”, agregó la dirigente del Pro.

