Flor Vigna habló de su separación de Nico Occhiato y descartó una reconciliación: “Tenemos formas de amar diferentes, tiempos diferentes”

Flor Vigna se prepara para debutar en La Academia

Flor Vigna y y Facu Mazzei competirán en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch que llegará muy pronto por la pantalla de El Trece y marca el regreso de Marcelo Tinelli, luego de más de un año sin poder salir al aire por la pandemia del coronavirus. En el certamen 23 famosos con sus respectivas parejas deberán demostrar su talento para el canto, el baile, las acrobacias y otras disciplinas artísticas.

Esta semana, los integrantes del programa se sacaron las fotos promocionales. En ese contexto, la bicampeona del Bailando explicó por qué su ex pareja, Nico Occhiato, no estará en el reality: “Nunca estuvo en el programa. Su sueño siempre fue conducir. Si bien él está agradecido a Marcelo y a LaFlia, él entró al momento que entró, que era en 2019, porque iba a conducir Combate. Era como un back. Y después, bueno, eso no se pudo por situaciones. Y fue campeón”.

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana desmintió que ella le pidió a la producción la eliminación de Nicolás de La Academia como trascendió en algunos medios. “A mí cuando estoy en pareja, la mayor cantidad de tiempo que estemos juntos, mejor. Me encanta laburar juntos y hacer todo juntos. Pero no, tenía más que ver con un crecimiento personal de cada uno que se daba separados. Su sueño es conducir y el mío es canta, actuar y bailar. Esto tiene todo, entreno todo. Para mí era fácil elegir entre una cosa u otra”, manifestó.

Flor Vigna descartó una reconciliación con Nico Occhiato (Video: LAM, EL Trece)

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una reconciliación, Flor afirmó: “Es medio complejo. Estamos hace mucho tiempo. Tenemos formas de amar diferentes, tiempos diferentes. Mucho laburo. Por ahí en este momento el acuerdo fue ese, de un lado súper lindo. Lo quiero un montón y es un buen pibe, pero hoy día no están dadas las cosas”.

A finales de marzo, la bailarina le confirmó a Teleshow su distanciamiento de Occhiato: “Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya”. Previo a esto, Flor había sacado del feed de su Instagram unas fotos que había subido en diciembre pasado junto a Occhiato, unas postales de las vacaciones que disfrutaron juntos en Cancún. Y tampoco están visibles tanto un romántico posteo que le dedicó en el día de su cumpleaños como que publicó para el Día de los Enamorados.

Flor Vigna y Nico Occhiato

En la nueva temporada de ShowMatch, el humor será protagonista de las emisiones de los viernes con Politichef, una parodia al exitoso programa Masterchef Celebrity en la que participarán populares humoristas como Anita Martínez, José María Listorti, Pichu Straneo, Pachu Peña, Iván Ramírez y Martìn Salwe. En este especial de humor, Fredy Villareal será el encargado de interpretar a Alberto Fernández. Por su parte, Roberto Peña se pondrá en la piel de Sergio Massa; Martín Bilyk será Horacio Rodríguez Larreta; Juampi González hará de Diego Santilli; y Christian Alonso de Máximo Kirchner.

SEGUIR LEYENDO: