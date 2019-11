Para las audiencias El Zorro no solo implica esa conexión con la infancia, sino un mundo simple donde los buenos son buenos e invencibles, y los malos son malos y vencibles. Cada capítulo no solo es previsible: también es esperanzador. Lo importante no es que El Zorro logra escapar y nunca lo descubren; lo lindo es que pase lo que pase, el bien siempre triunfa. No hay sobresaltos, los malos son malísimos y todos los conocen, los buenos son buenísimos y todos los quieren.