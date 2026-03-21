Para qué sirve la lámina negra que cubre la RAM y el SSD en tu laptop

Las láminas negras que cubren el sistema de RAM y la memoria SSD de una laptop tienen una importante función. (Reddit)

Al abrir una laptop para ampliar la memoria o cambiar el almacenamiento, muchos usuarios se encuentran con láminas negras de plástico y cintas adhesivas que cubren componentes como la RAM o el SSD.

Aunque a simple vista pueden parecer un detalle estético menor o incluso un acabado descuidado, estos materiales cumplen funciones críticas para el funcionamiento seguro y eficiente del equipo.

Lejos de ser un elemento decorativo, estas cubiertas forman parte del diseño técnico del portátil y están pensadas para gestionar tres factores clave en espacios reducidos: las interferencias electromagnéticas, la protección contra cortocircuitos y la distribución del calor. En conjunto, permiten que el dispositivo opere dentro de los parámetros previstos por el fabricante.

Manipular la lámina negra o quitarla por completo puede perjudicar de manera irreversible el funcionamiento de una laptop. (Reddit)

Uno de los roles principales de estas láminas es controlar el ruido electromagnético generado por los propios componentes. La memoria RAM y los SSD modernos, especialmente los de tipo NVMe, trabajan a velocidades muy altas, lo que implica la emisión involuntaria de ondas de radio. En un entorno tan compacto como el de una laptop, esto puede convertirse en un problema.

Las antenas de conectividad inalámbrica, como WiFi o Bluetooth, suelen estar ubicadas muy cerca de estos componentes debido a la falta de espacio. Sin un aislamiento adecuado, el ruido electromagnético podría interferir con estas señales, reduciendo la calidad de la conexión o provocando fallas intermitentes. Las láminas negras actúan como una especie de “jaula de Faraday”, conteniendo estas emisiones y evitando que afecten a otros sistemas del equipo.

Además de este control de interferencias, estos materiales cumplen una función esencial en la prevención de cortocircuitos. Muchas laptops están construidas con carcasas de aluminio o magnesio, materiales que conducen la electricidad. A esto se suma que el chasis no es completamente rígido: al transportarlo o manipularlo, el equipo puede experimentar pequeñas torsiones.

Al abrir una laptop, esta se debe de manipular de manera correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, las cintas adhesivas y láminas plásticas funcionan como barreras dieléctricas, es decir, como aislantes eléctricos en puntos críticos donde la placa base se encuentra muy cerca del chasis. Su presencia evita que un movimiento leve genere contacto entre componentes y superficies conductoras, lo que podría provocar daños graves en el sistema.

El tercer aspecto clave es la gestión térmica. En laptops ultradelgadas, el espacio para sistemas de refrigeración es limitado, lo que genera puntos de calor concentrados en zonas específicas. Si ese calor no se controla, puede afectar tanto al rendimiento del equipo como a la vida útil de sus componentes, especialmente la batería.

Las láminas negras suelen estar fabricadas con materiales como grafito sintético, diseñados para distribuir el calor de manera uniforme. En lugar de enfriar directamente, lo que hacen es dispersar la energía térmica desde un punto específico hacia una superficie más amplia. Esto facilita que el sistema general de refrigeración pueda disipar el calor de forma más eficiente.

Las láminas negras que están dentro de la laptop cumplen una función importante, entre ellas, aislar el calor. (Reddit)

Gracias a este mecanismo, se evita que ciertas áreas del portátil —como el teclado o la base— alcancen temperaturas incómodas o peligrosas. También se reduce el riesgo de degradación interna de componentes sensibles al calor.

En conjunto, estos elementos son parte integral del diseño de una laptop moderna. Retirarlos o ignorarlos durante una reparación o actualización puede tener consecuencias que van desde una menor calidad de conexión inalámbrica hasta fallas eléctricas o problemas de sobrecalentamiento.

Por ello, los especialistas recomiendan manipularlos con cuidado y, en caso de ser necesario retirarlos, asegurarse de reinstalarlos correctamente. Aunque discretas, estas láminas cumplen un papel fundamental para que el equipo funcione de forma estable, segura y eficiente en el día a día.