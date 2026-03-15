Inteligencia artificial y supercomputadoras: los detalles de la primera simulación digital en 4D de una célula

La simulación digital en 4D de la célula mínima JCVI-Syn3A representa un hito en biología sintética y modelización celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un avance científico, un equipo internacional logró crear una simulación digital completa de la célula mínima JCVI-Syn3A en cuatro dimensiones. El trabajo, llevado adelante por el J. Craig Venter Institute —centro pionero en biología sintética— y el grupo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, universidad de investigación de referencia en Estados Unidos, desarrolló un modelo computacional que reproduce digitalmente cada uno de los componentes, moléculas y procesos celulares de esta bacteria sintética.

Según Muy Interesante, la JCVI-Syn3A contiene únicamente los genes esenciales para la vida, lo que permite analizar su funcionamiento básico con alto nivel de detalle. Esta bacteria es el menor genoma capaz de sustentar vida independiente. El estudio original describe cómo este modelo computacional posibilita visualizar y analizar la interacción de los componentes en el espacio y el tiempo, generando una forma de vida digital susceptible de estudio en cuatro dimensiones.

La simulación digital constituye una herramienta crucial para el entendimiento de los sistemas biológicos. Este modelo facilita la observación detallada de las interacciones entre macromoléculas, orgánulos y moléculas individuales dentro de la célula, ayuda a identificar patrones y procesos anteriormente no accesibles por métodos tradicionales, y permite validar hipótesis sobre su funcionamiento mediante la comparación con la célula real.

El modelo computacional permite visualizar cada molécula, componente y proceso celular de la JCVI-Syn3A en espacio y tiempo (Cell DOI: 10.1016/j.cell.2026.02.009 )

Además, la tecnología tiene aplicaciones en la medicina personalizada, ya que anticipa la respuesta celular a medicamentos y mutaciones genéticas, lo que promueve el diseño y la validación virtual de tratamientos, reduce riesgos y acelera la innovación terapéutica. La simulación digital contribuye a encaminar una biología predictiva, anticipando procesos vitales y optimizando el desarrollo de nuevas terapias.

Desafíos y avances técnicos en la simulación celular

Simular digitalmente una célula mínima plantea retos significativos en los planos científico y tecnológico. La modelización de cada molécula, reacción y proceso celular requiere recursos computacionales excepcionales, accesibles gracias al uso de supercomputadoras y algoritmos avanzados.

El proceso para obtener la simulación en cuatro dimensiones de la JCVI-Syn3A implicó calcular la posición e interacción de millones de partículas a lo largo de miles de ciclos de actividad celular, lo que demanda recursos computacionales equivalentes a los de los mayores centros de cálculo del mundo.

La creación del modelo digital de JCVI-Syn3A requirió supercomputadoras y algoritmos avanzados para gestionar millones de partículas celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el principal reto se encuentra en la escalabilidad de estos modelos: mientras la simulación de una célula mínima está dentro de las capacidades de la tecnología, replicar organismos más complejos —con miles de genes y millones de interacciones— requerirá avances en hardware, software y estrategias de modelado.

El estudio en Cell indica que el futuro de la simulación biológica dependerá del desarrollo de nuevas técnicas de inteligencia artificial y de la optimización del uso de recursos informáticos, para lograr el paso de la célula mínima a sistemas biológicos completos.

Nuevos enfoques: de modelos mecánicos a modelos basados en datos

El desarrollo de la simulación supone una transformación en los métodos de modelización de la vida celular. Hasta ahora, los modelos se basaban en aproximaciones mecánicas y físicas, utilizando ecuaciones predefinidas para cada proceso. El avance señalado en la revista Muy Interesante y en el artículo Cell introduce una nueva generación de simulaciones fundamentadas en grandes volúmenes de datos y en algoritmos de inteligencia artificial.

Este avance marca el paso de modelos mecánicos clásicos a simulaciones basadas en datos y algoritmos de inteligencia artificial en biología (Cell DOI: 10.1016/j.cell.2026.02.009 )

Este cambio permite modelar con mayor precisión las interacciones y comportamientos celulares y adaptar el modelo a los datos experimentales obtenidos en tiempo real. La utilización de inteligencia artificial facilita la integración de múltiples capas de información y la predicción de respuestas celulares a estímulos diversos, ampliando la exactitud y flexibilidad frente a los métodos mecánicos tradicionales. Por este motivo, la simulación de la célula mínima puede ajustarse y perfeccionarse de acuerdo a la adquisición de nuevos datos experimentales.

Descubrimientos biológicos y potencial de la vida artificial

La simulación digital aporta información novedosa sobre la coordinación y sincronización de los procesos moleculares que sustentan la vida. El modelo describe cómo las moléculas y componentes celulares interactúan y se organizan para mantener en funcionamiento el organismo, permitiendo evidenciar cómo las moléculas y componentes celulares colaboran en el interior de la célula y descubrir interacciones no visibles mediante observaciones experimentales tradicionales.

Según el estudio publicado en Cell, estos resultados permiten comprender la organización de la célula mínima y plantean la perspectiva de generar formas de vida artificial diseñadas digitalmente. Facilita la exploración de nuevas configuraciones biológicas, el diseño de organismos sintéticos para aplicaciones específicas y la investigación precisa de los límites de la vida.