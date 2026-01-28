En solo 15 días, la IA detectó a 590 conductores que no usan cinturón de seguridad

Durante la prueba, 45 conductores fueron detectados utilizando el teléfono móvil al volante mediante el sistema automatizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2021, una iniciativa pionera en seguridad vial utilizó inteligencia artificial para detectar conductas peligrosas al volante en el suroeste de Inglaterra, Reino Unido.

La policía de Devon y Cornwall, junto con el grupo Vision Zero South West, implementó durante quince días un sistema de cámaras inteligentes capaz de identificar automáticamente a conductores que no utilizaban el cinturón de seguridad y a quienes manejaban usando el teléfono móvil.

La prueba, financiada por el consorcio local de seguridad vial y basada en la tecnología de la empresa Aecom, representó uno de los primeros ensayos a gran escala de sistemas automatizados impulsados por IA para la vigilancia del cumplimiento de normas de tránsito en el Reino Unido.

Un primer paso para la IA en la vigilancia vial

El ensayo se llevó a cabo en rutas estratégicas como la A30 y la A38, con resultados que reflejaron la magnitud del problema. En total, el sistema identificó a 590 conductores sin cinturón de seguridad en diferentes ubicaciones de la región.

Las cifras revelaron que el uso del cinturón, obligatorio en el país desde hace cuatro décadas, seguía siendo ignorado por un número significativo de usuarios de la vía pública. Entre los lugares con mayor incidencia, se destacó Sidmouth Road, en Exeter, donde el 2% del tráfico monitoreado registró infracciones, y Embankment Road, en Plymouth, con un promedio de 22 conductores sancionados por hora.

El sistema de cámaras, operado por inteligencia artificial, también fue capaz de detectar 45 infracciones relacionadas con el uso indebido del teléfono móvil al volante durante el período de prueba. Estos resultados pusieron de manifiesto la capacidad de la tecnología para identificar múltiples tipos de conductas peligrosas de manera simultánea y eficiente.

Impacto y respuesta de las autoridades

La respuesta institucional frente a las infracciones detectadas fue diversa. De los 590 conductores identificados, 162 optaron por realizar un curso de formación vial, 61 pagaron la multa correspondiente y en 298 casos se inició el proceso judicial a los titulares por no identificar a la persona que cometió la infracción conduciendo su vehículo.

Asimismo, en 29 expedientes, los titulares del vehículo nominaron a otro conductor, lo que motivó la apertura de nuevas investigaciones. Un pequeño porcentaje de los casos quedó exento de sanción, ya sea por razones médicas o por disposiciones comerciales específicas.

Adrian Leisk, jefe de seguridad vial de la policía de Devon y Cornwall y presidente del grupo de cumplimiento de Vision Zero South West, destacó la persistencia del problema pese a la vigencia de la normativa y los avances tecnológicos.

En tanto, recordó que, en el año de la prueba, cerca de un tercio de las muertes en accidentes de tráfico en el Reino Unido correspondieron a personas que no llevaban puesto el cinturón, el nivel más alto registrado en años recientes. Leisk subrayó el impacto positivo de esta medida preventiva, señalando que el uso del cinturón reduce en torno al 50% el riesgo de muerte en caso de colisión.

A cuatro años de aquel ensayo, la experiencia de Devon y Cornwall evidencia cómo la incorporación de inteligencia artificial en la gestión del tráfico puede contribuir a la prevención de accidentes y salvar vidas. La tecnología, en aquel momento experimental, demostró su potencial para transformar la vigilancia vial y sentó las bases para el desarrollo de sistemas más sofisticados en la seguridad en carretera.