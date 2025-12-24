10 trucos de Google Maps y Waze para sobrevivir en Navidad: cómo evitar atascos y llegar puntual a la cena de Nochebuena

Si tienes previsto visitar la casa de un familiar o amigo para la cena de Nochebuena, o necesitas realizar algún recado durante estas fechas, puedes utilizar Google Maps o Waze para evitar atascos y contratiempos.
Por ejemplo, Google Maps permite consultar el tiempo estimado de llegada a tu destino según la hora de salida elegida, lo que facilita una coordinación mucho más eficiente de tus horarios.
Para aprovechar esta función, accede a la aplicación móvil de Google Maps, ingresa tu destino, selecciona ‘Cómo llegar’ y elige la opción ‘Salir ahora’. Luego, ajusta la hora de salida de acuerdo con tus necesidades para obtener la mejor ruta.
Otros trucos de Google Maps y Waze para Navidad
Otros trucos de Google Maps y Waze que puedes poner en práctica esta Navidad son:
- Programa alertas de tráfico en Waze.
Durante la temporada navideña, el tráfico suele incrementarse cerca de centros comerciales y zonas de eventos. Waze permite configurar alertas personalizadas sobre embotellamientos y accidentes en tiempo real, lo que te ayuda a anticipar rutas alternativas y evitar demoras inesperadas.
- Comparte tu ubicación en tiempo real con Google Maps.
Si te diriges a una reunión familiar o a una cena navideña, puedes compartir tu ubicación en tiempo real desde Google Maps con tus contactos. De este modo, tus seres queridos sabrán exactamente cuánto te falta para llegar y podrán organizarse mejor para recibirte.
- Activa el modo ‘Evitar peajes‘ en Waze.
Durante las fiestas, los peajes pueden tener largas filas. Con Waze, puedes activar la opción para evitar rutas con peajes y así ahorrar tiempo y dinero, eligiendo trayectos alternativos menos congestionados.
- Consulta los horarios de comercios en Google Maps.
Para las compras de último minuto, Google Maps ofrece información actualizada sobre los horarios especiales de tiendas, supermercados y restaurantes durante la Navidad. Así podrás planificar tus salidas y evitar visitas infructuosas a locales cerrados.
- Recibe alertas de radares y controles en Waze.
En fechas festivas, suelen aumentar los controles de velocidad y alcohol. Waze notifica la presencia de radares y puntos de control, permitiéndote conducir con mayor precaución y dentro de los límites legales.
- Descarga mapas sin conexión en Google Maps.
Si vas a viajar a zonas donde la señal telefónica es inestable, Google Maps permite descargar mapas para usarlos sin conexión. Esta función resulta especialmente útil durante trayectos largos en carretera o visitas a pueblos remotos en Navidad.
- Elige rutas menos transitadas en Waze.
En Navidad, muchos usuarios buscan las mismas rutas principales. Waze analiza el tráfico en tiempo real y sugiere caminos alternativos con menor circulación, ayudando a llegar más rápido a tu destino.
- Revisa la predicción de afluencia en Google Maps.
Google Maps muestra los momentos de mayor concurrencia en sitios populares, como plazas, mercados y centros comerciales. Así podrás escoger los horarios menos saturados para realizar tus compras navideñas o pasear con mayor comodidad.
- Añade paradas múltiples en Waze.
Si planeas varias visitas en una sola salida, como entregar regalos o pasar por diferentes casas, Waze permite agregar múltiples paradas en tu ruta. De este modo, puedes optimizar el trayecto y evitar desvíos innecesarios durante tus recorridos navideños.
En qué se diferencian Google Maps y Waze
Google Maps y Waze son aplicaciones de navegación propiedad de Google, pero presentan diferencias notables en su enfoque y funcionalidades.
Google Maps destaca por ofrecer mapas detallados, información sobre transporte público, rutas a pie, horarios de comercios y la opción de explorar lugares cercanos.
Waze, en cambio, se basa en la colaboración de los usuarios para reportar en tiempo real incidentes de tráfico, accidentes y controles policiales, priorizando la conducción y la rapidez en carretera.