10 trucos de Google Maps y Waze para sobrevivir en Navidad: cómo evitar atascos y llegar puntual a la cena de Nochebuena

Si vas a visitar familiares, asistir a la cena de Nochebuena o hacer diligencias en estas fechas, Google Maps y Waze ayudan a evitar trancones y retrasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes previsto visitar la casa de un familiar o amigo para la cena de Nochebuena, o necesitas realizar algún recado durante estas fechas, puedes utilizar Google Maps o Waze para evitar atascos y contratiempos.

Por ejemplo, Google Maps permite consultar el tiempo estimado de llegada a tu destino según la hora de salida elegida, lo que facilita una coordinación mucho más eficiente de tus horarios.

Para aprovechar esta función, accede a la aplicación móvil de Google Maps, ingresa tu destino, selecciona ‘Cómo llegar’ y elige la opción ‘Salir ahora’. Luego, ajusta la hora de salida de acuerdo con tus necesidades para obtener la mejor ruta.

En Google Maps basta con ingresar el destino, tocar Cómo llegar y programar la hora de salida para obtener la ruta más conveniente. (Google Maps)

Otros trucos de Google Maps y Waze para Navidad

Otros trucos de Google Maps y Waze que puedes poner en práctica esta Navidad son:

Programa alertas de tráfico en Waze.

Durante la temporada navideña, el tráfico suele incrementarse cerca de centros comerciales y zonas de eventos. Waze permite configurar alertas personalizadas sobre embotellamientos y accidentes en tiempo real, lo que te ayuda a anticipar rutas alternativas y evitar demoras inesperadas.

Comparte tu ubicación en tiempo real con Google Maps.

Si te diriges a una reunión familiar o a una cena navideña, puedes compartir tu ubicación en tiempo real desde Google Maps con tus contactos. De este modo, tus seres queridos sabrán exactamente cuánto te falta para llegar y podrán organizarse mejor para recibirte.

Waze envía alertas en tiempo real sobre tráfico y accidentes, facilitando desvíos oportunos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Activa el modo ‘Evitar peajes‘ en Waze.

Durante las fiestas, los peajes pueden tener largas filas. Con Waze, puedes activar la opción para evitar rutas con peajes y así ahorrar tiempo y dinero, eligiendo trayectos alternativos menos congestionados.

Consulta los horarios de comercios en Google Maps.

Para las compras de último minuto, Google Maps ofrece información actualizada sobre los horarios especiales de tiendas, supermercados y restaurantes durante la Navidad. Así podrás planificar tus salidas y evitar visitas infructuosas a locales cerrados.

Recibe alertas de radares y controles en Waze.

En fechas festivas, suelen aumentar los controles de velocidad y alcohol. Waze notifica la presencia de radares y puntos de control, permitiéndote conducir con mayor precaución y dentro de los límites legales.

Descarga mapas sin conexión en Google Maps.

Si vas a viajar a zonas donde la señal telefónica es inestable, Google Maps permite descargar mapas para usarlos sin conexión. Esta función resulta especialmente útil durante trayectos largos en carretera o visitas a pueblos remotos en Navidad.

Google Maps muestra los horarios de mayor afluencia en lugares concurridos (Google Maps)

Elige rutas menos transitadas en Waze.

En Navidad, muchos usuarios buscan las mismas rutas principales. Waze analiza el tráfico en tiempo real y sugiere caminos alternativos con menor circulación, ayudando a llegar más rápido a tu destino.

Revisa la predicción de afluencia en Google Maps.

Google Maps muestra los momentos de mayor concurrencia en sitios populares, como plazas, mercados y centros comerciales. Así podrás escoger los horarios menos saturados para realizar tus compras navideñas o pasear con mayor comodidad.

Añade paradas múltiples en Waze.

Si planeas varias visitas en una sola salida, como entregar regalos o pasar por diferentes casas, Waze permite agregar múltiples paradas en tu ruta. De este modo, puedes optimizar el trayecto y evitar desvíos innecesarios durante tus recorridos navideños.

Aunque ambas apps pertenecen a Google, cada una ofrece herramientas distintas pensadas para estilos de conducción diferentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En qué se diferencian Google Maps y Waze

Google Maps y Waze son aplicaciones de navegación propiedad de Google, pero presentan diferencias notables en su enfoque y funcionalidades.

Google Maps destaca por ofrecer mapas detallados, información sobre transporte público, rutas a pie, horarios de comercios y la opción de explorar lugares cercanos.

Waze, en cambio, se basa en la colaboración de los usuarios para reportar en tiempo real incidentes de tráfico, accidentes y controles policiales, priorizando la conducción y la rapidez en carretera.