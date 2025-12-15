Tecno

Una ley podría prohibir que estudiantes tengan sus celulares a la vista en colegios de Estados Unidos

La iniciativa legislativa, que podría entrar en vigor en 2026, establecería pautas estrictas para controlar el uso de dispositivos electrónicos durante la jornada escolar

Varias legislaciones en Estados Unidos y Europa avanzan en la restricción del uso de celulares por parte de estudiantes en el aula - (Imagen ilustrativa Infobae)

Un proyecto de ley presentado en el estado de Pensilvania busca restringir la presencia de teléfonos móviles en las aulas de colegios secundarios, colocando el debate sobre el uso de la tecnología en las instituciones educativas de Estados Unidos.

El texto, que ya recibió la aprobación del Comité de Educación del Senado estatal el pasado 9 de diciembre de 2025, deberá pasar ahora por la instancia de debate final y votación en el pleno del Senado antes de transformarse en ley.

Cómo es el proyecto de ley que prohíbe el celular en las aulas de clase

La propuesta contempla que los teléfonos móviles no deberán estar a la vista durante la jornada escolar. A la vez, su uso quedará prohibido durante amplios periodos, con excepciones únicamente para casos específicos o emergencias.

La OMS recomienda limitar la exposición de los niños a las pantallas para proteger su desarrollo cognitivo y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada escuela tendrá margen para definir los mecanismos concretos de implementación, como depositar los dispositivos en soportes especiales o exigir que permanezcan apagados a lo largo del día. Solo la emergencia justificada permitirá a los alumnos acceder a su móvil.

Defensores del proyecto, como los congresistas Devlin Robinson, Vince Hughes y Steve Santarsiero, han argumentado que la evidencia demuestra el efecto negativo de los dispositivos en el ambiente escolar.

Los legisladores subrayaron que el respaldo bipartidista al proyecto refleja un consenso en torno a la necesidad de construir entornos escolares más enfocados, que favorezcan el aprendizaje y reduzcan las distracciones digitales durante la jornada educativa.

Si el Senado estatal aprueba la iniciativa, la norma entrará en vigor en 2026, con impacto directo sobre los alumnos de educación secundaria. Mientras tanto, varios países han impulsado normativas similares, llegando incluso a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Las normativas restrictivas buscan mejorar el ambiente escolar y reducir la distracción tecnológica entre los estudiantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el propio territorio estadounidense, treinta y cinco estados mantienen restricciones sobre el uso de celulares en escuelas públicas, con Georgia como caso extremo, donde la prohibición rige desde preescolar hasta octavo grado.

Qué impacto tiene el uso del smartphone en el aula de clases

El debate sobre los móviles en el aula trasciende fronteras. El informe titulado “Celular en la escuela: uso, distracción y aprendizajes”, elaborado por Andrea Paula Goldin, María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén, expone el fenómeno desde una perspectiva global. El documento analiza riesgos y beneficios asociados al uso de teléfonos móviles en horario escolar.

Según las autoras, los celulares pueden integrarse como herramienta pedagógica, pero también se convierten en una de las principales fuentes de distracción en los adolescentes.

El documento destaca que el estímulo constante dificultaría la concentración y puede fomentar la ansiedad y el aislamiento social. El informe advierte que la atención se dirige hacia estímulos novedosos y que los estudiantes sienten el impulso de responder mensajes o estar pendientes de notificaciones incluso en clase.

Así cambiaría la vida escolar con la posible prohibición de celulares en Pensilvania - (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe también destacó variables de género, observando que los varones tienden a desconectar menos las notificaciones y que, en algunos casos, las estudiantes femeninas reportaron sentir una presión constante por responder mensajes.

Las autoras subrayaron que el avance de los celulares en el entorno escolar obliga a diseñar protocolos y mecanismos de regulación. Si bien el uso de los teléfonos no constituye un obstáculo insalvable para los objetivos educativos, la falta de control podría comprometer la atención y el desempeño académico.

El impulso de políticas más estrictas en Estados Unidos responde al patrón internacional donde países de Europa y Asia ya han adoptado limitaciones similares, muchas veces como respuesta al aumento de los problemas de concentración y al impacto en la salud mental en adolescentes. El proyecto de ley en Pensilvania forma parte de este movimiento, aunque su futuro todavía depende del debate y la votación final en el Senado estatal.

La discusión refleja el dilema global: equilibrar el acceso a la tecnología con la necesidad de reforzar la atención, la interacción presencial y el bienestar emocional dentro del ámbito escolar.

