Cómo obtener indicaciones para llegar a un lugar en Google Maps

Con la aplicación, es posible recibir instrucciones para llegar a un destino en coche, transporte público, caminando, usando servicios de transporte compartido, etc.

Presta atención a lo que
Presta atención a lo que ocurre a tu alrededor al seguir las indicaciones para llegar a tu destino con Google Maps. REUTERS/Dado Ruvic

Google Maps es una herramienta esencial para quienes necesitan llegar fácilmente de un punto a otro, ya sea en automóvil, transporte público, a pie, en bicicleta o incluso en taxi, vuelo o motocicleta. La aplicación brinda rutas optimizadas en función del tráfico y la disponibilidad de servicios, y se adapta a múltiples preferencias, permitiendo personalizar el viaje e incluso agregar varias paradas.

Utilizar correctamente estas funciones no solo ahorra tiempo, sino que también refuerza la seguridad al priorizar las normas de tráfico y la señalización real durante la navegación.

Instrucciones paso a paso para usar Google Maps en tus trayectos

Para consultar las rutas y elegir la mejor opción disponible, sigue estos pasos:

  1. Abre Google Maps en tu teléfono o tablet Android.
  2. Busca o selecciona tu destino en el mapa.
  3. Presiona “Cómo llegar” en la parte inferior izquierda.
  4. Elige el medio de transporte según lo que prefieras:
  • En automóvil
  • En transporte público
  • A pie
  • En servicios de transporte compartido o taxi
  • En bicicleta
  • En avión
  • En motocicleta
Ciertas indicaciones para llegar a
Ciertas indicaciones para llegar a destinos aún se están perfeccionando y podrían no estar disponibles en todas las áreas. (Google Maps)

La mejor ruta aparecerá resaltada en azul, mientras que las rutas alternativas se mostrarán en gris. Cada opción indicará el tiempo estimado de viaje y podrás seleccionar la que más te convenga directamente desde el mapa.

Personalización: modifica puntos de partida y destino, y agrega paradas

Google Maps te permite cambiar de forma sencilla tanto el punto de inicio como el destino del trayecto:

  • Por defecto, el punto de partida será tu ubicación actual, pero puedes editarlo tocando “Tu ubicación” en la parte superior.
  • Modifica el destino presionando el cuadro correspondiente y seleccionando la dirección deseada.

Si necesitas realizar varias paradas en tu ruta, Google Maps lo hace posible:

  1. Después de pulsar “Cómo llegar”, selecciona “Más” en la esquina superior derecha y luego “Agregar parada”.
  2. Puedes agregar hasta 9 paradas contando el destino final.
  3. Ordena las paradas manteniendo presionado el destino y arrastrándolo al lugar deseado en la secuencia.
En Google Maps, las rutas
En Google Maps, las rutas alternativas se mostrarán en gris. REUTERS/Dado Ruvic

Diferencias y consejos para cada modo de transporte

  • Automóvil: Las rutas están diseñadas para autos y sólo pueden navegarse de esa forma. Si se utilizan vehículos pequeños o motocicletas, es aconsejable activar la opción “Evitar peajes y autopistas”.
  • Transporte público: Disponible únicamente en ciudades cuyos operadores comparten la información, permite fijar rutas favoritas para un acceso más rápido.
  • A pie: Proporciona indicaciones directas y claras en situaciones donde se llega caminando a un destino.
  • Servicios compartidos y taxis: Puedes comparar precios y tiempos con otros medios de transporte.
  • Bicicleta: Solo muestra rutas específicas donde esta opción está habilitada.
  • Avión: Incluye información de vuelos cuando aplica.

Recuerda que algunas funciones pueden estar limitadas según tu región y el tiempo estimado puede depender del tráfico o la disponibilidad en tiempo real de los distintos servicios.

Google Maps te permite cambiar
Google Maps te permite cambiar de forma sencilla tanto el punto de inicio como el destino del trayecto.

3 cambios que notarás en Google Maps durante tus próximos viajes

  • Sugerencias impulsadas por IA en las fichas de lugares

Google Maps integrará tarjetas informativas con recomendaciones rápidas basadas en el análisis de reseñas públicas y datos recopilados en internet. Estas tarjetas, generadas por Gemini, ofrecerán información útil como instrucciones para hacer reservas, detalles de accesibilidad, opciones de estacionamiento y otros consejos antes de visitar restaurantes, hoteles o centros culturales. La función ya comenzó a implementarse en EE. UU. en las versiones móviles para Android y iOS.

  • Nueva sección de tendencias en Explorar

La pestaña Explorar incluirá una lista actualizada constantemente con los establecimientos y actividades que son tendencia en ese momento, desde nuevos locales hasta recomendaciones de creadores o de socios como Lonely Planet y OpenTable. Esta función permitirá a los usuarios descubrir nuevos destinos sin utilizar múltiples apps y será activada globalmente a lo largo de este mes, directamente desde los servidores de Google.

  • Estimación de disponibilidad de cargadores para autos eléctricos

Una actualización para los dueños de vehículos eléctricos es el sistema predictivo que estima la disponibilidad de cargadores en las estaciones al momento de llegar. Combinando datos históricos y reportes en tiempo real, Google Maps contribuirá a reducir las esperas y mejorar la experiencia de carga. Esta mejora estará disponible en Android Auto y en automóviles con Google integrado, cubriendo cientos de miles de estaciones internacionales.

