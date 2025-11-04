Solo el 1% de los empleados colombianos sabe usar IA avanzada: qué retos tienen las empresas

La mayoría de los empleados colombianos adquiere habilidades en inteligencia artificial de forma autónoma y no a través de programas empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el avance de la inteligencia artificial cambia cada vez más procesos laborales, la especialización en esta tecnología sigue siendo escasa en Colombia.

Un estudio realizado por WeWork y Michael Page en 2025, muestra que solo el 1% de los trabajadores colombianos puede acreditarse conocimientos avanzados en IA. Esta proporción limitada contrasta con la velocidad a la que las herramientas digitales transforman el entorno productivo.

La baja preparación en IA avanzada en Colombia

Los datos recogidos por la investigación resaltan que la mayoría de los empleados que cuentan con destrezas, ya sean básicas, intermedias o avanzadas en el uso de inteligencia artificial, han adquirido estas habilidades de forma autónoma, y no mediante programas promovidos por las propias compañías.

“Hoy la inteligencia artificial no es un tema exclusivo del sector tecnológico; es una herramienta transversal que define la productividad de todos los sectores. Si queremos mantenernos competitivos en la región, las empresas deben asumir un rol más activo en la formación de su talento”, afirmó María Hoyos, directora regional de mercadeo para Latinoamérica en WeWork.

La brecha digital en Colombia se amplía por la falta de formación interna en inteligencia artificial dentro de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo tiende a crecer. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el 40% de los trabajos en el mundo se verá afectado por la IA, generando desde transformaciones en tareas existentes hasta la creación de nuevos roles orientados a capacidades tecnológicas avanzadas.

La tendencia a buscar herramientas educativas por cuenta propia, resaltada por expertos de WeWork, evidencia la necesidad de promover el aprendizaje permanente para superar la brecha digital.

Aunque algunos sectores ya avanzan en la implementación de modelos de formación interna, en Colombia el desafío es considerable. Plataformas como Platzi han cobrado fuerza entre las organizaciones que buscan potenciar las aptitudes digitales de sus equipos.

Para la directora regional de WeWork, la apuesta por la capacitación es estratégica. “Hoy las organizaciones que invierten en educación son las que evolucionan”, afirmó.

El informe destaca la necesidad de políticas de formación accesibles y continuas en inteligencia artificial para democratizar el conocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis apunta además a que el reto nacional es especialmente relevante en áreas que, a pesar de adoptar rápidamente soluciones de IA —tecnología, educación, servicios financieros—, no logran aún democratizar el acceso a conocimientos profundos.

“La región requiere un esfuerzo conjunto entre empresas, academia y Estado para crear políticas de formación accesibles, continuas y enfocadas en el uso ético y productivo”, informó en un comunicado WeWork.

La inteligencia artificial, según el informe, tiene el potencial de democratizar el acceso al conocimiento y abrir nuevas posibilidades de desarrollo laboral y económico, con un especial énfasis en el beneficio para jóvenes y sectores con menor acceso a educación superior.

Apostar por la formación en inteligencia artificial no solo refuerza la competitividad nacional, sino que impulsa la inclusión y la preparación necesaria para afrontar los empleos del futuro.

Las 10 profesiones que la IA podría reemplazar, según Microsoft

El panorama presentado en este estudio es clave entenderlo, porque la inteligencia artificial redefine el mercado laboral actual y, según un informe de Microsoft citado por GQ, varias profesiones podrían verse reemplazadas en los próximos diez años debido al avance de la automatización.

La inteligencia artificial puede impulsar la inclusión laboral y el desarrollo económico, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis parte del uso de Copilot, una herramienta capaz de asumir tareas específicas. El estudio calculó qué porcentaje del trabajo en cada oficio puede ser automatizado, mostrando que, cuanto más rutinarias y repetitivas sean las funciones, mayor es el riesgo de sustitución por IA.

De acuerdo con el informe, las diez profesiones más vulnerables incluyen: intérpretes y traductores, historiadores, asistentes de vuelo, representantes comerciales, autores y escritores, programadores CNC, representantes de servicio al cliente, operadores telefónicos, empleados de agencias de viajes y taquilleros, y locutores y DJs de radio.

No obstante, puestos que requieren juicio, creatividad o gestión interpersonal conservan cierta resistencia ante la automatización. Microsoft señala que, si la IA solo puede encargarse del treinta por ciento de las tareas, se potencia la productividad sin suponer necesariamente la desaparición del empleo.