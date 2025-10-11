Tecno

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Por Armando Montes

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

El anime son las series animadas que se producen en Japón y relatan diferentes tipos de historias cuyo objetivo es entretener específicamente al sector más jóven de la población del país. Desde hace varias décadas estas producciones se globalizaron gracias a que eran transmitidas en los canales locales en occidente y con el paso del tiempo se fueron integrando a los catálogos de las plataformas de streaming.

One Piece, Naruto y Bleach ostentan en los últimos años el título de “Big 3” por ser los tres animes más grandes de la última generación, sin embargo, en los años recientes nuevas historias han comenzado a alzar la mano para convertirse en el nuevo anime más exitoso de la historia.

Crunchyroll es un plataforma de streaming que cuenta con un amplio catálogo de animes y con las licencias de transmisión de las series que están actualmente en emisión en Japón.

Cada semana se publican los episodios a unas cuantas horas de diferencia de su transmisión en el país asiático. Si quieres adentrarte en el mundo del anime o ya eres un fan experimentado en busca de una nueva serie a continuación te compartimos los 10 títulos más populares para ver este fin de semana.

Ranking animes

1.- The Fragrant Flower Blooms with Dignity

2.- DAN DA DAN S2

3.- My Dress-Up Darling S2

4.- Takopi's Original Sin

5.- Secrets of the Silent Witch

6.- Call of the Night S2

7.- Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II

8.- Rascal Does Not Dream of Santa Claus

9.- The Summer Hikaru Died

10.- Dr. STONE SCIENCE FUTURE Part II

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

El auge del anime

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollLo último en tecnologíaNoticiasStreaming

Últimas Noticias

Sora de OpenAI rompe récords con videos generados por IA

La aplicación impulsada por inteligencia artificial supera el millón de descargas en menos de cinco días, desatando debates sobre identidad digital, derechos de autor y el futuro del contenido audiovisual

Sora de OpenAI rompe récords

Cuál es el código secreto de Netflix para ver películas de vampiros

Con cierta combinación de números, los usuarios pueden encontrar contenido como ‘Drácula, la historia jamás contada’, ‘Fauces de la noche’, ‘Guerra de vampiros’ o ‘La primera muerte’

Cuál es el código secreto

Seguridad en pagos digitales: expertos comparan los riesgos entre billeteras digitales y tarjetas físicas

Expertos aseguran que los pagos con el celular son más seguros que las tarjetas físicas gracias a la autenticación biométrica y la tokenización

Seguridad en pagos digitales: expertos

Modo avión al cargar la batería del teléfono móvil: para qué sirve

Esta función desactiva herramientas como el WiFi y el Bluetooth, lo que reduce considerablemente el consumo eléctrico

Modo avión al cargar la

Este es el motivo por el que no deberías cargar tu celular durante la noche, según un experto

Los teléfonos actuales repiten pequeños ciclos de recarga mientras están conectados, lo que reduce su vida útil con el tiempo

Este es el motivo por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de las Aves

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Roberto Jacoby sorprende con un álbum homenaje a Virus

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

Elecciones 2025, en vivo: Bullrich pidió el voto y dijo que, para lograr los cambios, “es necesario que el Congreso no sea un tirapiedras permanente al proyecto”

INFOBAE AMÉRICA
Día Mundial de las Aves

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Abdulrazak Gurnah explora en su nueva novela los dilemas de la juventud en la África poscolonial

Cómo una app con inteligencia artificial promete revolucionar la búsqueda de trabajo

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

TELESHOW
Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal a un mes de hacer oficial su romance: vuelo en helicóptero, ¿y una bolsa de mareo?

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora