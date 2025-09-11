Glosario de tecnología: qué significa Software

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Software

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un software es un conjunto de programas o aplicaciones que llevan instrucciones y usos específicos que son esenciales para un sistema informático.

El software abarca todo aquello intangible que forma parte de un sistema automatizado.

Es lo contrario al hardware, por lo que se puede decir es uno de los pilares de la informática.

Origen de la palabra «Sotfware»

El origen de la palabra software proviene del inglés. Su significado es, literalmente, «Mercancía suave». Cabe destacar que el uso de esa traducción en específico no sería correcto, pues el software incluye todo tipo de programas que hacen el concepto más amplio.

Ese término fue utilizado por primera vez por John W. Tukey en el año de 1957.

También debemos destacar que el concepto más adoptado hoy en día fue propuesto por quien es considerado el padre de la informática : Alan Turing en un ensayo de 1936 llamado «Números computables».

Tipos de software

Dependiendo de la clasificación, podríamos establecer muchos tipos de software. Sin embargo, los tipos de software principales serían los siguientes:

Software de programación. Software de aplicación. Software de sistema.

El concepto de software libre

Aunque por norma general, los software tienen una licencia de uso, el concepto de software libre es muy importante.

Este tipo de softwares son los que en líneas generales, permiten al usuario modificar su contenido, copiarlo o incluso utilizarlo para cualquier fin.

Usualmente, cada software tiene un registro o, mejor dicho, una serie de pautas que no lo hacen completamente libre. En este caso, el software libre elimina ese tipo de licencias. El ejemplo más conocido de software libre probablemente es el sistema operativo Linux.

Adicionalmente, se sabe que un software se considera libre cuando:

Podemos usarlo con cualquier propósito. Se pueden distribuir copias. Podemos estudiar, modificándolo o incluso estudiando su funcionamiento. Tiene la gran posibilidad de ser mejorado por un usuario.

Entre los ejemplos de software libre se encuentra el conjunto de Open Office o la serie de Ubuntu.

Importancia del software

Hoy en día el software es un recurso sumamente importante. Puesto que con el avance tecnológico que se ha estado viviendo, es casi imprescindible el uso de programas. Ya sea para el uso de labores de oficina, o hasta para hacer algo sencillo: la importancia del software es real.

De igual manera, es importante destacar que la unión del software y el hardware es lo que crea un sistema informático como tal.

Características del software

Usualmente, cada programa o aplicación debe tener ciertas características que han de ser medidas:

Portabilidad : Que podamos utilizarlo en varios equipos. Seguridad : Que tenga resistencia ante ataques externos. Corrección : Que cumpla su función.

Además, es importante aclarar que no todos los software deben cumplir con exactitud estos patrones, pues variarán dependiendo de sus necesidades.

Ejemplos de software

A continuación, se nombraran algunos programas que pueden servir como referencia:

Skype : Conocido programa que sirve para la comunicación. Discord : Otro software que sirve para la comunicación. Windows 10 : El sistema operativo más famoso de la historia de la informática. Google Chrome : Programa que permite navegar a través de internet. Photoshop : Famosa aplicación orientada al diseño y sus variantes. Antivirus : Aquí entraría cualquier tipo de antivirus. Su función es la de mantener el equipo a salvo de posibles amenazas.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.