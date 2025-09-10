164 emojis nuevos llegan a WhatsApp: cuáles son y cómo encontrarlos

La próxima actualización de emojis en WhatsApp sumará 164 nuevas opciones para usuarios de Android y iPhone. (Unicode)

La próxima actualización de emojis en WhatsApp tendrá un total de 164 opciones. Como parte de la última revisión publicada por el Unicode Consortium, se incorporarán una serie de símbolos gráficos que prometen renovar las opciones de expresión de los usuarios.

Los diseños que llegan abarcan desde criaturas fantásticas hasta nuevas opciones para representar emociones y actividades cotidianas.

Qué emojis llegan a WhatsApp

La lista oficial, dada a conocer por Unicode y confirmada por WhatsApp, incluye varias novedades esperadas y algunas sorpresas. Entre las más destacadas, sobresale el emoji del yeti o criatura peluda, inspirado en los relatos globales sobre seres similares a Pie Grande.

Otro de los nuevos emojis aprobados es la cara distorsionada, que apostará por un diseño impactante para reflejar sorpresa o incomodidad. Se suman, además, el emoji de orcas, el de un cofre del tesoro, la imagen de un trombón y la representación de un desprendimiento de tierra.

Entre los nuevos emojis destacan el yeti, la cara distorsionada, orcas y un cofre del tesoro. (Unicode)

El nuevo emoji de bailarín o bailarina hace foco en la representación de género neutro. Esta figura, combinada con los diferentes tonos de piel disponibles, amplía aún más el repertorio inclusivo. Asimismo, habrá secuencias de colores y variaciones para personas con orejas de conejo y parejas luchando, favoreciendo la diversidad en cada conversación.

Estos siete nuevos emojis aparecerán con diferentes estilos según la plataforma. WhatsApp, como es habitual, adaptará los diseños originales de Unicode a su propia estética, lo que asegura una experiencia visual distintiva para sus usuarios.

Cuándo estarán disponibles los nuevos emojis

La expectativa por los nuevos emojis en WhatsApp se sostiene porque la aplicación suele liderar la carrera de implementación frente a otras compañías tecnológicas. WhatsApp ya confirmó que comenzará a desplegar la actualización en sus versiones para dispositivos Android y iPhone entre enero y febrero de 2026.

Esto implica que, pocos meses después de que Unicode publique oficialmente la versión 17.0 de su estándar, los usuarios de WhatsApp podrán comenzar a utilizar los nuevos emojis en sus chats habituales.

La actualización estará disponible entre enero y febrero de 2026, tras la publicación de Unicode 17.0. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras plataformas adoptarán la actualización con tiempos ligeramente más dilatados. Google inició una implementación parcial en septiembre de 2025, permitiendo la visualización de algunos de estos emojis en sus fuentes Noto Color Emoji y Noto Emoji Font. Siguiendo los cronogramas aproximados de años anteriores, se espera lo siguiente:

Google : soporte completo para Android en marzo de 2026.

Apple : integración a través de la actualización iOS 26 entre marzo y abril de 2026.

Facebook : lanzamiento en verano de 2026 para Messenger y la propia red.

Microsoft : llegada paulatina hacia finales de 2026, en una actualización mayor de Windows 11.

Samsung: actualización dentro de One UI para comienzos de 2026.

Cómo encontrar los emojis y activarlos en el dispositivo

El proceso para acceder a los nuevos emojis es sencillo y no requiere conocimientos avanzados. Cuando WhatsApp aplique la actualización correspondiente, recibirás una notificación para actualizar la aplicación a su última versión, ya sea desde Google Play en Android o App Store en dispositivos iPhone.

Google, Apple, Facebook, Microsoft y Samsung implementarán los nuevos emojis en diferentes fechas de 2026. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

El sistema de descarga es habitual y automático: una vez actualizado tu WhatsApp, verás la nueva tanda de emojis al desplegar el teclado de símbolos en cualquier chat.

A menudo, las primeras versiones beta de WhatsApp permiten acceder a los emojis antes de la implementación general. Sin embargo, en esta ocasión el despliegue tendrá lugar entre enero y febrero de 2026, y no se han anunciado restricciones geográficas relevantes: todos los usuarios, sin importar el país, podrán comenzar a disfrutar de estas nuevas opciones casi simultáneamente.

Los emojis se organizan en las mismas categorías de siempre, pero los nuevos símbolos probablemente se posicionarán en la parte final de cada grupo o tendrán una sección de ‘recientes’ para facilitar el acceso.

Los usuarios podrán seleccionar variantes de tono de piel y género manteniendo presionado sobre el símbolo deseado, igual que con los emojis previos de personas.