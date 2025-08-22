Epic Games regala un juego gratis para construir tu propio santuario animal: descárgalo para siempre

Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

La Epic Games Store, una de las plataformas más importantes de distribución digital de videojuegos para PC, continúa con su estrategia de regalar títulos semanales a sus usuarios. Esta vez, los jugadores pueden reclamar sin costo alguno Kamaeru: A Frog Refuge, un título que apuesta por la calma, la gestión tranquila y la construcción de un entorno natural pensado para el bienestar de las ranas.

El juego estará disponible con un 100% de descuento hasta el 28 de agosto. Reclamarlo es muy sencillo: basta con iniciar sesión en la Epic Games Store, acceder a la página oficial del título y hacer clic en el botón “obtener”. Una vez realizado este proceso, el juego se añadirá automáticamente a la biblioteca personal del usuario y quedará disponible de forma permanente, siempre que se juegue desde el launcher de Epic.

Un refugio para ranas

Kamaeru: A Frog Refuge está diseñado para ofrecer una experiencia de juego relajante y positiva. La premisa principal es la gestión de un santuario animal enfocado en las ranas, donde el jugador se encarga de restaurar y mejorar un espacio natural para que se convierta en un refugio seguro, diverso y lleno de vida.

Epic Games se encuentra regalando Kamaeru: A Frog Refuge.

A medida que el santuario se desarrolla y se vuelve más acogedor, más ranas llegan al lugar, ampliando la biodiversidad y ofreciendo nuevas interacciones dentro del entorno. El objetivo no es la competencia ni la presión de superar retos complejos, sino la satisfacción de crear un espacio ideal para estos anfibios y garantizar su bienestar.

El juego destaca por su diseño artístico cuidado y colorido, que busca transmitir paz y serenidad. Con escenarios que evocan naturaleza en su estado más puro, Kamaeru: A Frog Refuge se suma al creciente catálogo de videojuegos que priorizan la relajación del jugador y la sensación de recompensa emocional frente a la tensión habitual de otros géneros.

Videojuegos para relajarse

La propuesta de este título responde a una tendencia en la industria de los videojuegos: los llamados “juegos relajantes”. Estos proyectos buscan alejarse de la acción trepidante o las dinámicas competitivas para centrarse en experiencias calmadas, perfectas para quienes quieren desconectarse del estrés diario.

Kamaeru: A Frog Refuge se encuentra siendo regalado en el Epic Games Store.

En los últimos años, este tipo de títulos ha demostrado ser una alternativa válida para quienes buscan en los videojuegos no solo entretenimiento, sino también espacios de calma y bienestar emocional. En este sentido, Kamaeru: A Frog Refuge encaja dentro de una corriente que incluye experiencias similares como Stardew Valley, Animal Crossing o Unpacking, donde el énfasis está en la tranquilidad, la contemplación y el disfrute pausado.

Epic Games y su estrategia de fidelización

Con esta oferta gratuita, Epic Games mantiene su estrategia de fidelización que comenzó en 2019, cuando decidió regalar juegos semanales a sus usuarios registrados. Desde entonces, la plataforma ha ofrecido sin costo títulos de gran renombre y producciones independientes más discretas, ampliando así su catálogo y atrayendo tanto a jugadores casuales como a entusiastas del gaming.

El hecho de que cada juego canjeado permanezca gratis para siempre en la biblioteca del usuario ha convertido estas promociones en una de las principales razones por las que muchos jugadores eligen mantener activa su cuenta en la Epic Games Store.

La plataforma Epic Games regala semanalmente juegos. - créditos Epic Games Store

Una oportunidad limitada

Kamaeru: A Frog Refuge podrá canjearse únicamente hasta el 28 de agosto. Después de esa fecha volverá a su precio original, por lo que los jugadores interesados en sumarlo a su biblioteca deberán hacerlo antes de que finalice el período promocional.

Con una propuesta centrada en el bienestar animal, la biodiversidad y la creación de espacios tranquilos, el juego se perfila como una excelente oportunidad para quienes buscan una experiencia distinta en PC, libre de estrés y con un enfoque positivo.