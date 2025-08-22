Tecno

Epic Games regala un juego gratis para construir tu propio santuario animal: descárgalo para siempre

El título invita a crear y gestionar un santuario de ranas en un entorno natural pensado para la calma y la biodiversidad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Epic Games Store ofrece juegos
Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

La Epic Games Store, una de las plataformas más importantes de distribución digital de videojuegos para PC, continúa con su estrategia de regalar títulos semanales a sus usuarios. Esta vez, los jugadores pueden reclamar sin costo alguno Kamaeru: A Frog Refuge, un título que apuesta por la calma, la gestión tranquila y la construcción de un entorno natural pensado para el bienestar de las ranas.

El juego estará disponible con un 100% de descuento hasta el 28 de agosto. Reclamarlo es muy sencillo: basta con iniciar sesión en la Epic Games Store, acceder a la página oficial del título y hacer clic en el botón “obtener”. Una vez realizado este proceso, el juego se añadirá automáticamente a la biblioteca personal del usuario y quedará disponible de forma permanente, siempre que se juegue desde el launcher de Epic.

Un refugio para ranas

Kamaeru: A Frog Refuge está diseñado para ofrecer una experiencia de juego relajante y positiva. La premisa principal es la gestión de un santuario animal enfocado en las ranas, donde el jugador se encarga de restaurar y mejorar un espacio natural para que se convierta en un refugio seguro, diverso y lleno de vida.

Epic Games se encuentra regalando
Epic Games se encuentra regalando Kamaeru: A Frog Refuge.

A medida que el santuario se desarrolla y se vuelve más acogedor, más ranas llegan al lugar, ampliando la biodiversidad y ofreciendo nuevas interacciones dentro del entorno. El objetivo no es la competencia ni la presión de superar retos complejos, sino la satisfacción de crear un espacio ideal para estos anfibios y garantizar su bienestar.

El juego destaca por su diseño artístico cuidado y colorido, que busca transmitir paz y serenidad. Con escenarios que evocan naturaleza en su estado más puro, Kamaeru: A Frog Refuge se suma al creciente catálogo de videojuegos que priorizan la relajación del jugador y la sensación de recompensa emocional frente a la tensión habitual de otros géneros.

Videojuegos para relajarse

La propuesta de este título responde a una tendencia en la industria de los videojuegos: los llamados “juegos relajantes”. Estos proyectos buscan alejarse de la acción trepidante o las dinámicas competitivas para centrarse en experiencias calmadas, perfectas para quienes quieren desconectarse del estrés diario.

Kamaeru: A Frog Refuge se
Kamaeru: A Frog Refuge se encuentra siendo regalado en el Epic Games Store.

En los últimos años, este tipo de títulos ha demostrado ser una alternativa válida para quienes buscan en los videojuegos no solo entretenimiento, sino también espacios de calma y bienestar emocional. En este sentido, Kamaeru: A Frog Refuge encaja dentro de una corriente que incluye experiencias similares como Stardew Valley, Animal Crossing o Unpacking, donde el énfasis está en la tranquilidad, la contemplación y el disfrute pausado.

Epic Games y su estrategia de fidelización

Con esta oferta gratuita, Epic Games mantiene su estrategia de fidelización que comenzó en 2019, cuando decidió regalar juegos semanales a sus usuarios registrados. Desde entonces, la plataforma ha ofrecido sin costo títulos de gran renombre y producciones independientes más discretas, ampliando así su catálogo y atrayendo tanto a jugadores casuales como a entusiastas del gaming.

El hecho de que cada juego canjeado permanezca gratis para siempre en la biblioteca del usuario ha convertido estas promociones en una de las principales razones por las que muchos jugadores eligen mantener activa su cuenta en la Epic Games Store.

La plataforma Epic Games regala
La plataforma Epic Games regala semanalmente juegos. - créditos Epic Games Store

Una oportunidad limitada

Kamaeru: A Frog Refuge podrá canjearse únicamente hasta el 28 de agosto. Después de esa fecha volverá a su precio original, por lo que los jugadores interesados en sumarlo a su biblioteca deberán hacerlo antes de que finalice el período promocional.

Con una propuesta centrada en el bienestar animal, la biodiversidad y la creación de espacios tranquilos, el juego se perfila como una excelente oportunidad para quienes buscan una experiencia distinta en PC, libre de estrés y con un enfoque positivo.

Temas Relacionados

Epic GamesVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce la lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26 y confirma si tu teléfono está incluido

A partir del iPhone SE de segunda generación, los usuarios podrán actualizar a este nuevo sistema operativo de Apple, destacado por su interfaz transparente

Conoce la lista completa de

La razón por la que no debes reutilizar las contraseñas de todas tus cuentas: este error podría costarte caro

Usar la misma clave en varias plataformas expone a los usuarios a ataques como el credential stuffing, que aprovecha filtraciones de datos

La razón por la que

¿QLED o una TV convencional? Conoce las diferencias básicas para tener la mejor imagen en casa

En muchos hogares hay televisores con pantalla LED, que utilizan su propia luz para ofrecer imágenes más nítidas y colores más vivos que los antiguos LCD

¿QLED o una TV convencional?

TikTok inicia despidos masivos en Reino Unido y apuesta por sistemas de IA

El recorte coincide con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que impone fuertes sanciones a las tecnológicas que no eliminen contenido dañino

TikTok inicia despidos masivos en

Google Pixel 10 suma Content Credentials, la mejor herramienta para diferenciar fotos reales de las hechas con IA

La implementación de metadatos en cada fotografía busca fortalecer la confianza en la veracidad visual, permitiendo consultar el historial de edición y origen desde la aplicación Google Photos

Google Pixel 10 suma Content
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento ataque en Córdoba: le

Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Virginia Gallardo lloró al explicar su candidatura: “Tengo todo para perder”

Un Porsche quedó destruido tras un accidente en la Avenida Cantilo

INFOBAE AMÉRICA
El gen SLC45A4 es la

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

El ascenso del nihilismo de derecha

TELESHOW
Ana Garibaldi recordó el paso

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez