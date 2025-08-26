Restringir y bloquear en WhatsApp: cuál es la diferencia

Restringir y bloquear en WhatsApp pueden parecer lo mismo, pero en realidad cumplen funciones diferentes. (WhatsApp)

Restringir y bloquear en WhatsApp son dos acciones que pueden parecer similares, pero en realidad tienen funciones distintas.

Bloquear a un contacto impide por completo que esta persona pueda enviarte mensajes, llamarte o ver tu foto de perfil y estado.

En cambio, restringir a alguien limita algunas de sus interacciones contigo sin notificarle; por ejemplo, sus mensajes pueden llegar a una carpeta separada o no mostrarte notificaciones, pero la persona seguirá pudiendo enviarte mensajes y ver cierta información según tu configuración de privacidad.

Cuando bloqueas a un contacto, este no recibe aviso alguno. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué es bloquear en WhatsApp

Bloquear en WhatsApp es una función que impide que un contacto pueda enviarte mensajes, llamarte o ver tu información personal, como tu foto de perfil, estado o última conexión.

Por ejemplo, si recibes mensajes molestos de un número desconocido, bloquearlo evitará que te contacte nuevamente. Otro caso es cuando se desea cortar comunicación con alguien temporal o definitivamente, como un excompañero de trabajo con quien ya no quieres interactuar.

Al bloquear a un contacto, este no recibe ninguna notificación; simplemente deja de poder comunicarse contigo, protegiendo tu privacidad y evitando interrupciones no deseadas.

Esta acción limita por completo las interacciones entre ambos usuarios. (WhatsApp)

Qué es restringir en WhatsApp

Restringir en WhatsApp es una función que permite limitar la interacción con un contacto sin bloquearlo por completo. Al restringir a alguien, sus mensajes pueden enviarse a una carpeta separada o no generar notificaciones, y la persona no sabrá que ha sido restringida.

Por ejemplo, si quieres reducir la comunicación con un compañero de trabajo insistente, puedes restringirlo para que sus mensajes no te molesten constantemente.

Otro caso es limitar la interacción con un familiar o conocido sin cortar la relación, manteniendo cierta privacidad. Restringir ofrece control sobre quién puede molestarte, sin interrumpir totalmente la comunicación.

Esta acción oculta el chat en una carpeta especial. (WhatsApp)

Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp

Para bloquear a un contacto en WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono. Ve al chat del contacto que deseas bloquear. Toca el nombre del contacto en la parte superior para abrir su información. Desplázate hacia abajo y selecciona ‘Bloquear contacto’. Confirma la acción tocando ‘Bloquear’ nuevamente.

Después de bloquearlo, esa persona no podrá enviarte mensajes, llamarte ni ver tu información personal, como tu foto de perfil, estado o última conexión. No recibirá ninguna notificación de que ha sido bloqueada.

Cómo restringir un chat de WhatsApp

Para restringir un chat en WhatsApp, considera estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono. Ve al chat del contacto que deseas restringir. Toca el nombre del contacto en la parte superior para abrir su información. Selecciona ‘Restringir contacto’ o, en algunos dispositivos, busca la opción dentro de ‘Privacidad’ o ‘Configuración de chat’. Confirma la acción según las indicaciones de la aplicación.

Al restringir un contacto, sus mensajes pueden enviarse a una carpeta separada o no generar notificaciones, y la persona no sabrá que ha sido restringida, lo que te permite mantener cierto control sobre la comunicación.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Alguna de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

Música en los estados.

WhatsApp ha lanzado una función que permite agregar música a las actualizaciones de estado.

Al crear un estado, los usuarios verán un ícono de nota musical en la parte superior; al tocarlo, podrán acceder a una biblioteca con millones de canciones, incluyendo éxitos actuales, lanzamientos recientes y temas populares.

La herramienta permite elegir un fragmento de la canción: hasta 15 segundos para imágenes y hasta 60 segundos para videos. Entre las opciones disponibles están desde canciones infantiles como ‘Baby Shark’, hasta temas como ‘Ojos así’ de Shakira.

WhatsApp notifica a las otras personas del nuevo chat de audio. (WhatsApp)

Chats de audio.

Los chats de voz de WhatsApp son conversaciones de audio en tiempo real, similares a un “walkie-talkie”, pensadas para grupos grandes, donde los participantes pueden entrar y salir libremente sin recibir notificaciones constantes.

Para empezar uno, debes formar parte de un grupo, deslizar hacia arriba hasta que aparezca el ícono de ondas de audio.