El secreto del éxito de La Primera Vez de Netflix: vínculos reales y confesiones emotivas

Entrevista de infobae Tecno al elenco de la serie La primera Vez de Netflix

“Nos cambió un montón la vida. O por lo menos a mí”, afirmó Brandon Figueredo, uno de los protagonistas de la nueva temporada de La Primera Vez en Netflix, quien estuvo en diálogo exclusivo con Infobae Tecno. Él, junto a Julián Cerati, Sergio Palau y Mateo García compartieron cómo la producción transformó sus vidas y reflexionaron sobre los desafíos y aprendizajes de enfrentarse a la fama en tiempos de algoritmos, redes sociales y audiencias globales.

El fenómeno de la ficción, ambientada en los 70, pero con relatos universales, no solo los conectó con un público diverso, sino que forjó lazos profundos entre ellos y les permitió explorar, a nivel personal, el significado de las primeras veces y la exposición digital.

Estas son sus confesiones exclusivas tras el éxito de la serie.

El elenco explica cómo la serie afectó su manera de ver la vida, destacando el valor de mostrarse auténticos tanto frente a la cámara como en la intimidad de sus relaciones personales - Netflix (Infobae)

El impacto de La Primera Vez en la vida personal y profesional

— ¿Cómo te ha cambiado la serie La Primera Vez de Netflix? ¿La gente los percibe diferente profesionalmente?

Brandon Figueredo: Yo empecé a grabar la primera vez cuando tenía 17, casi 18 años. Entonces creo que estar en la primera vez forjó mi personalidad y un poco de quién soy ahora. Pero convivir con estos (otros actores en la entrevista) todos los días, aprender de cada uno de ellos, también me ha llenado de mucha satisfacción. Para mí ha sido muy bello poder compartir con ustedes otra vez. Yo estoy muy sentimental en estas entrevistas con ustedes. Es que me la vi ayer y no paré de llorar de verdad”.

— ¿Puedes contar una anécdota concreta, una situación que te hizo sentir que tu vida cambió con ellos tres?

Brandon Figueredo: me pasó igual que Mat. Soy una persona muy difícil de conseguir amigos. Y más como desde chiquito he estado en esto, entonces como que se me ha dificultado un montón y nunca había coincidido con un elenco así, que desde el primer momento hayamos hecho match y como literal desde la salida de guiones, desde que salimos de lectura de guiones salimos como bueno, qué hay que hacer, vamos a jugar bolos, vamos a jugar billar, vamos a hacer esto tal cual lo que pasó en la serie, pero en la vida real. Y creo que eso también nos dio un gran fundamento a todos.

— ¿Puedes relatar alguna anécdota específica de cambio, ya sea fuera del set o con la producción?

Sergio Palau: Para mí fue como lo más impactante, porque yo vivía en España, en Madrid, cuando empecé a rodar La Primera Vez. Entonces yo iba y venía muchísimo. Y la primera vez cuando la estrenaron, yo no sabía qué tanto iba a ser de exitosa. Y mis compañeros eran quienes me iban contando todo desde aquí, decían ‘Sergio, tienes que venir. Esta serie está siendo increíble. Nos están reconociendo en todas partes’. ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Pero yo estaba haciendo un proyecto allá.

Desde el aeropuerto de Madrid, en el avión me pedían fotos todo el mundo. Yo nunca había vivido eso, lo que es la fama de llegar a un lugar y que todo el mundo te pida fotos. Entonces, ese tipo de cosas me empezaron a impactar mucho al llegar a Colombia, me sentía como una celebridad, realmente como la serie estaba a flor de piel, todo el mundo me estaba reconociendo, me gritaban ‘Salcedo’. Creo que para mí eso fue muy impactante, como esos primeros días de llegar a Colombia y enfrentarme a la fama por primera vez.

El fenómeno de Netflix impulsa a sus protagonistas a reflexionar sobre la exposición digital, los lazos de amistad y el crecimiento personal bajo la mirada de audiencias globales. (Netflix)

La relación entre los integrantes del elenco y sus experiencias compartidas

— ¿Te gritaban en la calle por tu personaje o percibiste que la gente confundía la ficción con la realidad?

Sergio Palau: me gritaba la gente en la calle. Hay gente que no diferencia entre la realidad y la ficción. A mí me gritaban: pero deje a su hermana tranquila. ‘¿Ay, pero usted por qué hace eso? ¿Es malo?’ ¿Y yo? Es un personaje, no es real. Entonces esas son las cosas que todavía hasta el sol de hoy me impactan. Todavía me pasa.

— Los personajes en la serie están ambientados en los setentas, pero son universales ¿Te identificas con alguna primera vez de tu personaje en tu vida?

Julián Cerati: toca un montón de realidades, pero es todo lo contrario. Algo genérico no es. Tiene un factor humano tan claro y tan profundo y tan palpable. Evidentemente, por el autor que llega directo al alma, por eso abarca tanta gente y tantas historias similares, que conectan. Al final creo que todos tenemos los mismos conflictos. Y en ese sentido sí, Pavón tiene ciertas cosas mías, o que he tenido que luchar con la familia, con otra realidad u otra búsqueda. Pero siempre hay un punto donde uno se tiene que plantar frente a los padres, tomar un camino y empezar a ser fiel a uno mismo, ir ganando seguridad con todo. Pavón en este caso es un ejemplo de eso, ¿no? De saltar al vacío y luchar por lo que uno quiere, porque al final vinimos a eso, a experimentar.

— ¿Buscabas también esa experiencia en esta producción?

Julián Cerati: sí, sin duda. Es una producción linda, valoro el grupo humano, se armó un parche lindo. Así que me contuvieron mucho también porque vengo de otro país. Fue también empaparme de toda la historia de aquí. Son una chimba (lo mejor), locos. Una chimba (refiriéndose a sus colegas).

— ¿Tuviste alguna relación con alguna primera vez personal o que lograste fortalecer el personaje?

Julián Cerati confiesa que la autenticidad de sus experiencias, la honestidad emocional y la conexión personal han sido claves para cautivar al público más allá de la ficción. (Netflix)

Mateo García: la primera vez más bonita fue cuando sentí que nos unimos aún más. No solo como colegas, sino también, como amigos y como grupo dentro de la serie, que es la escena de la experiencia colectiva donde mostramos mucha vulnerabilidad; muchas veces las personas no piensan que hay un más allá en que alguien está desnudo haciendo una escena, pero realmente no estamos, somos personas vulnerables, porque mostrarte desnudo frente a otra persona, ya sea en lo físico, en lo emocional, es ser vulnerable. Entonces, siento que fue una primera vez muy bonita porque siempre me ha gustado ser vulnerable con las personas.

Siempre me ha costado abrirme, expresar un poco mis sentimientos, así que tener esa vulnerabilidad con ellos me abrió mucho. Incluso yo creo que ese fue el punto en el que yo comencé a Brandon, a Juli, a Sergio, a comentarles ya muchas cosas de mí, como Mateo personalmente, cosas con las que cargaba y que nos unieron hasta el día de hoy, me gustó.

El papel de la tecnología y los algoritmos en la difusión de La Primera Vez

— Actualmente, muchas producciones como las de Netflix llegan al público a través de algoritmos y datos. ¿Les ha generado esto alguna sensación nueva o aprendizaje en comparación con lo que vivían los actores de televisión de antes?

Sergio Palau: si es muy innovador. Yo lo hablaba la otra vez con Santiago Alarcón (actor colombiano), que él es vieja escuela y no vivió esto que es el tema de los números del Instagram. Él nos decía algo curioso: ustedes ahora tienen que vivir una vida en la que tienen que postear todo lo que están haciendo. Nosotros tuvimos la libertad de no tener que vivir esa vida. Es un arma de doble filo, porque, por un lado, es muy positivo, porque da mucha visibilidad, pero a la vez es negativo si no sabes cómo controlar esa dependencia con la tecnología.

No debes dejar que te afecten también los algoritmos, porque de repente a veces subes una foto que no dio tantos likes o de repente sí y entonces cómo eso no te afecta la autoestima, como de repente al final tenemos una profesión que estamos posteando todo el rato nuestra vida, que tenemos que estar pendientes también un poco de los números.