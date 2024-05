Steve Jobs pagó 100.000 dólares por el logo de una compañía tras su salida de Apple

Luego de su salida de Apple, Jobs fundó NeXT, y su logo fue una de los factores que hicieron del empresario un adelantado a su época. (Foto: Shutterstock)

La historia de la tecnología y el diseño gráfico tiene episodios tan destacados como la creación del logotipo de NeXT Computer por parte de Steve Jobs tras su salida de Apple, que según cuentan algunos sirvió para ser un referente de la creación del logo de Google.

Este emblemático momento no solo marcó el inicio de una nueva aventura empresarial para Jobs, sino que también dejó constancia de su inquebrantable creencia en la importancia del diseño y la identidad corporativa.

Además, la contratación de Paul Rand, un referente en ese momento en el mundo del diseño gráfico, por la suma de 100.000 dólares para desarrollar el logotipo de NeXT enfatiza un paso más hacia el futuro de Jobs. Pero, ¿cómo se desarrolló esa idea?

Cómo fue el desarrollo del logo de NeXT Computer

El logo tuvo unas letras de diferentes colores, algo que llamó la atención en ese momento. (Foto: archivo Infobae)

Paul Rand, cuyo portafolio incluye colaboraciones con gigantes como Ford, IBM, y ABC, asumió el reto de encapsular la esencia de NeXT en un símbolo. El resultado fue un logotipo que, a pesar de su aparente simplicidad, englobaba numerosos valores y aspiraciones de la empresa.

La entrega de Rand no se limitó a un diseño gráfico, sino que incluyó un exhaustivo libro de 100 páginas que explicaba el proceso creativo y conceptual detrás del logo, destacando su meticulosidad y profundidad de pensamiento.

Este documento fue con el objetivo que el magnate entendiera la complejidad y el rigor que conlleva el diseño de un emblema corporativo que busque trascender el tiempo.

Qué tan costoso fue para ese tiempo la creación del logo

Paul Rand estuvo detrás de la creación del logo de BBC y otras grandes marcas. (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

El costo de este logotipo, si bien parece elevado, es comparativamente menor al de otros logos icónicos desarrollados para entidades como la BBC y BP, cuyos costos superaron por mucho la inversión hecha por Jobs.

Para muchos expertos, esto pone de relieve la relación entre el valor percibido de un diseño y el impacto que este puede tener en la identidad y la percepción pública de una marca.

Por qué se referencia con el logo de Google

Algunos han manifestado una similitud entre el logo de NeXT y Google por la variedad de colores en sus letras. (Foto: REUTERS)

El diseño de Rand para NeXT, caracterizado por su estilo único y el uso audaz del color, fue considerado por algunos como un preludio a la era de los logos multicolores que posteriormente empresas como Google adoptarían.

Aun así, el logotipo generó opiniones divididas entre los críticos, con algunos argumentando que el diseño estaba excesivamente anclado en las tendencias de su tiempo.

Sin embargo, es importante agregar que esta diversidad de percepciones resalta la naturaleza subjetiva del diseño gráfico y la identidad de marca, donde el éxito de un logotipo puede fluctuar enormemente según las tendencias de diseño y la recepción del público.

Cómo le fue a Jobs en NeXT

El sistema operativo de NeXT tuvo éxito, lo que hizo que fuera integrado en Apple. (Foto: Shutterstock)

A pesar de estas críticas, la historia de NeXT y su logotipo no termina con notas de fracaso, sino todo lo contrario. La adquisición de NeXT por Apple, principalmente por su sistema operativo, marcó el regreso triunfal de Jobs a la compañía que había cofundado.

Este giro de eventos sirve como recordatorio de cómo la inversión en diseño, aun cuando sea objeto de debate, puede tener implicaciones profundas en el éxito y la dirección de una empresa.

Del mismo modo, el logotipo de NeXT se destaca no solo como un producto de su tiempo, sino como una pieza clave en la narrativa de la tecnología moderna y el diseño gráfico.

Cómo este evento es aprovechado por las empresas

La colaboración entre Steve Jobs y Paul Rand es un ejemplo de lo que es posible cuando la visión empresarial se encuentra con el genio creativo, que puede crear una tendencia en la marca corporativa.

Para las pequeñas, medianas y grandes empresas, este episodio resalta la importancia de la identidad visual en la identidad, ofreciendo lecciones valiosas sobre la inversión en diseño como herramienta estratégica para el éxito y la diferenciación en el competitivo mundo de la tecnología como en otros campos.