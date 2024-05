Glosario de tecnología: qué significa Cómo utilizar el código QR de WhatsApp para autenticarse en otra sesión

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ha introducido una nueva función que permite a los usuarios autenticarse en una sesión en otro dispositivo mediante un código QR. Esta característica brinda mayor flexibilidad y comodidad al utilizar WhatsApp en diferentes dispositivos sin tener que pasar por el proceso de inicio de sesión convencional.

En este artículo, te mostramos cómo aprovechar el código QR de WhatsApp para autenticarse en otra sesión y las soluciones para hacerlo de manera segura y eficiente.

Cómo utilizar el código QR de WhatsApp para autenticarse

El código QR de WhatsApp simplifica el proceso de autenticación en otra sesión al eliminar la necesidad de ingresar manualmente credenciales como el número de teléfono y la contraseña. Y si bien el cómo hackear Whatsapp sin código QR es también un posible método para autenticarse, definitivamente no será posible al intentar hacerlo en Whatsapp web.

A continuación, presentamos los pasos para utilizar el código QR de WhatsApp:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo móvil y ve a la configuración. Dependiendo del sistema operativo, es posible que debas tocar el icono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha o buscar la opción de configuración en el menú desplegable.

Paso 2: Seleccionar la opción «WhatsApp Web»

Dentro de la configuración de WhatsApp, busca y selecciona la opción «WhatsApp Web» o una opción similar. Esto abrirá la pantalla para escanear el código QR.

Paso 3: Escanear el código QR

En el dispositivo en el que deseas autenticarte, abre un navegador web y visita el sitio web oficial de WhatsApp Web. Verás un código QR en la pantalla. Ahora, en tu dispositivo móvil, selecciona la opción para escanear el código QR y apunta la cámara hacia la pantalla del otro dispositivo. Asegúrate de que el código QR esté completamente dentro del área de escaneo y espera a que se complete el proceso de escaneo.

Paso 4: Autenticación exitosa

Una vez que el código QR se haya escaneado correctamente, la sesión se autenticará en el otro dispositivo y podrás utilizar WhatsApp en esa plataforma. Todos tus mensajes y chats estarán sincronizados en ambos dispositivos.

Soluciones para utilizar el código QR de WhatsApp de manera segura y eficiente

Si bien el código QR de WhatsApp ofrece una forma conveniente de autenticarse en otra sesión, también es importante considerar medidas de seguridad y eficiencia al usar esta función. A continuación, se presentan algunas soluciones para utilizar el código QR de WhatsApp de manera segura:

Mantén tus dispositivos actualizados

Es fundamental mantener tanto tu dispositivo móvil como el dispositivo en el que deseas autenticarte actualizados con las últimas versiones de software. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas.

Evita escanear códigos QR desconocidos

Asegúrate de escanear únicamente los códigos QR generados por WhatsApp o su sitio web oficial. Evita escanear códigos QR desconocidos o provenientes de fuentes no confiables, ya que podrían ser maliciosos y comprometer la seguridad de tu cuenta.

Cierra las sesiones no utilizadas

WhatsApp proporciona una opción para cerrar sesiones activas en otros dispositivos desde la configuración de WhatsApp Web. Si has finalizado una sesión en un dispositivo y ya no lo utilizas, es recomendable cerrar esa sesión para evitar accesos no autorizados a tu cuenta.

Utiliza autenticación de dos factores

WhatsApp ofrece la opción de habilitar la autenticación de dos factores, que agrega una capa adicional de seguridad a tu cuenta. Esta función te pedirá un código de acceso adicional cada vez que intentes autenticarte en una sesión nueva.

La función del código QR de WhatsApp para autenticarse en otra sesión brinda comodidad y flexibilidad a los usuarios al eliminar la necesidad de ingresar manualmente las credenciales de inicio de sesión. Siguiendo los pasos mencionados y aplicando las soluciones de seguridad adecuadas, puedes utilizar esta función de manera segura y eficiente.

Recuerda mantener tus dispositivos actualizados, evitar escanear códigos QR desconocidos, cerrar las sesiones no utilizadas y utilizar la autenticación de dos factores para proteger tu cuenta de WhatsApp. Aprovecha al máximo esta función para disfrutar de una experiencia fluida de mensajería en diferentes dispositivos.

