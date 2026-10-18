Crimen y Justicia

Le prestó el auto a su hijo, discutieron y denunció un robo: lo investigarán por falsa denuncia y estafa

Luego de que la Policía no encontrara registros ni testigos del supuesto asalto en Estación Chapadmalal, el hombre admitió que había inventado el episodio tras una discusión familiar

Un policía de espaldas sostiene del brazo a una persona con el rostro difuminado frente a un cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
El hombre que denunció el supuesto robo será investigado por falsa denuncia y tentativa de estafa (Gentileza: La Capital de Mar del Plata)
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La denuncia por el supuesto robo de un remis rural en Estación Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, terminó con un desenlace muy distinto al que había activado la búsqueda policial. El hombre de 57 años que aseguró haber sido asaltado por tres delincuentes admitió que le había prestado el auto a su hijo y que inventó la sustracción tras una discusión familiar.

El episodio se inició durante la madrugada del viernes, cuando el denunciante se presentó ante la Policía para relatar una escena propia de un asalto callejero. Dijo que tres personas lo habían interceptado en la zona de las calles 5 y 32, punto en el que aseguró que le habían quitado el auto que utilizaba para trabajar como remisero rural.

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El vehículo señalado era un Fiat Siena gris. En el relato inicial, también indicó que dentro del automóvil había quedado un teléfono celular. Con esos datos, la denuncia abrió una pesquisa para localizar el rodado y establecer quiénes habían intervenido en el supuesto ataque.

Tras radicarse la denuncia, el personal del Destacamento Estación Chapadmalal inició las averiguaciones con el apoyo del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Octava. La prioridad era reconstruir el recorrido del denunciante, ubicar cámaras de seguridad y obtener testimonios de personas que pudieran haber visto alguna maniobra compatible con el robo.

Cruce de caminos de tierra con charcos, casas bajas, árboles y una persona que cruza a pie junto a un caballo cubierto con una manta
El hombre aseguró que había sido abordado por tres delincuentes, pero luego desmintió los dichos

De acuerdo con la información obtenida por La Capital de Mar del Plata, los efectivos relevaron registros de video, realizaron recorridas y consultaron a vecinos de la zona. Sin embargo, la secuencia denunciada no dejaba rastros: no aparecieron imágenes del supuesto asalto ni surgieron testimonios que permitieran confirmar la presencia de tres atacantes, el vehículo o una situación de violencia en ese lugar.

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La ausencia de registros y de datos externos que acompañaran el relato llevó a los investigadores a revisar con mayor detalle los movimientos previos del automóvil y las circunstancias expuestas por el denunciante.

El Siena, que había puesto en marcha una búsqueda por un presunto robo, comenzó a aparecer bajo otra luz. La investigación se desplazó de la hipótesis de un asalto a una pregunta más doméstica y menos cinematográfica: quién tenía realmente el auto antes de la denuncia.

A medida que se reunían elementos, los policías detectaron inconsistencias en la declaración inicial. Por este motivo, el denunciante fue citado para ampliar su declaración. Finalmente, y en presencia de un testigo, habría reconocido que la sustracción no había existido.

Poder Judicial Mar del Plata
El fiscal Eduardo Layus desestimó la causa por robo automotor al comprobar que el hecho delictivo nunca existió. (Gentileza: La Capital)

De acuerdo con la información reunida, el relato sobre el asalto había sido creado después de haber mantenido una discusión con su hijo. Así, la confesión puso punto final a la búsqueda del supuesto grupo de asaltantes.

Al mismo tiempo que dejó sin sustento la versión de un ataque en plena madrugada, lo que había comenzado como una investigación por robo automotor se transformó en una causa vinculada con la falsedad de la denuncia.

Por este motivo, la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) tomó intervención en el caso. Asimismo, el fiscal Eduardo Layus dispuso desestimar las actuaciones relacionadas con el presunto robo del Fiat Siena, dado que la investigación concluyó que ese hecho no se había producido.

En paralelo, la fiscal Eleonora Taddeo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, ordenó iniciar actuaciones por falsa denuncia y tentativa de estafa. La calificación responde al posible uso de una versión falsa ante las autoridades, en un caso en el que la denuncia activó recursos policiales, relevamientos de cámaras y tareas de campo.

Ahora, la causa deberá determinar el alcance de la responsabilidad penal del hombre y si hubo otros elementos que permitan precisar la secuencia posterior a la discusión que mantuvo con su hijo.

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