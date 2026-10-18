Crimen y Justicia

Vincularon una red de préstamos desde la cárcel con el femicidio de Natalia Giménez en Rosario

A casi un mes del brutal crimen ocurrido en barrio Tablada, dictaron prisión preventiva a tres acusados. Además, revelaron que la víctima había sufrido amenazas en los días previos

Una camioneta negra de la Policía de Santa Fe con luces azules encendidas bloquea una calle residencial arbolada en un día nublado; un oficial camina por la vereda junto a edificios
Por el momento, hay tres acusados en la causa (Imagen de archivo)
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La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para los tres acusados en la investigación por el femicidio de Natalia Giménez, la mujer de 35 años asesinada en su departamento de barrio Tablada. Con el avance de la causa, la Fiscalía relacionó el ataque con una red de préstamos informales que sería administrada desde la cárcel.

Este viernes, el juez Federico Rebola resolvió que Paulo Alejandro Álvarez, señalado como autor material del homicidio, y Germán Ángel “Pelado” Carrizo y Stela Maris Palacio, imputados por usura agravada por habitualidad, permanezcan detenidos mientras continúa el proceso.

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Durante la audiencia, la fiscal Paula Barros sostuvo que Álvarez habría asesinado a Giménez con ensañamiento y alevosía. Asimismo, indicó que el ataque ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre, dentro del departamento del segundo piso de la avenida Abanderado Grandoli al 3800.

El cuerpo fue encontrado boca abajo en la cocina por los hijos de Giménez, de 13 y 17 años, alrededor de las 19:00 horas. Tras pedir ayuda a una vecina, se comunicaron con su padre, quien estaba separado de la mujer.

La zona en donde vivía la víctima
La zona en donde vivía la víctima

En la vivienda faltaban el teléfono celular de Giménez y el juego de llaves, pero no presentaba signos de haber sido revuelto durante un robo. Desde el inicio, la fiscal Barros solicitó testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para establecer la secuencia del crimen y determinar su posible vínculo con los reclamos por la deuda.

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A partir de estas medidas, la Fiscalía reconstruyó que el día del crimen Álvarez llegó al barrio en bicicleta, con una mochila y un casco azul de motocicleta. Cerca de las 05:57 horas, dejó el rodado atado a un poste en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana y caminó hasta el edificio donde vivía la víctima con sus hijos.

Una vez que habría ingresado en la vivienda, el acusado habría atacado a la mujer con golpes y elementos punzantes y cortantes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, la víctima sufrió lesiones en el rostro, los ojos, la cabeza, el cuello y las manos.

Para la Fiscalía, parte de esas heridas fueron provocadas cuando la mujer aún estaba con vida, una circunstancia que fundamentó la calificación de femicidio con ensañamiento y alevosía. En paralelo, la autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneofacial y cervical, además de las heridas de arma blanca y la pérdida de sangre.

Unidad Penitenciaria N° 6 de Rosario
Carrizo fue señalado de presuntamente administrar la red de préstamos desde la cárcel (Captura de Google)

Después de que el crimen se consumara, la fiscal apuntó que las cámaras de videovigilancia registraron la salida de un hombre sin la campera azul, con el casco colocado y un objeto oscuro en una mano.

Además, la investigación logró trazar el recorrido que hizo el sospechoso hasta llegar a una vivienda ubicada en Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez. Ese sería el punto donde Álvarez fue detenido el 10 de octubre. En ese procedimiento también fueron secuestradas prendas y otros elementos que los investigadores procuran cotejar con los registros fílmicos.

Mientras que el móvil del femicidio se encuentra bajo análisis, la fiscal señaló que la otra línea central del expediente se concentra en los créditos informales que recibía Giménez. En este sentido, Carrizo y Palacio fueron acusados de integrar una estructura que prestaba dinero con intereses usureros en Rosario y localidades cercanas.

Carrizo estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6 y, según la imputación, gestionaba la actividad desde allí mediante teléfonos celulares y anotaciones manuscritas. Por su parte, Palacio habría mantenido el vínculo con quienes recibían el dinero, además de realizar reclamos y cobros fuera de la cárcel.

De hecho, durante una requisa en el lugar de detención de “Pelado”, los investigadores hallaron un cuaderno con 54 registros. Las anotaciones incluían nombres, números telefónicos, montos entregados y sumas reclamadas en concepto de devolución.

Entre los apuntes figuraba el nombre de Giménez junto a un préstamo de $ 400.000 y una exigencia de pago de $ 800.000. La Fiscalía también incorporó reclamos de cobro enviados a la víctima entre el 20 y el 24 de septiembre. A raíz de esto, la hipótesis indicaría que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad habitual de la red de préstamos.

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