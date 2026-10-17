Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua a los asesinos del abuelo que recibió un disparo para proteger a sus nietas en La Matanza

Benito Cabrera recibió un tiro fatal al cubrir a una bebé de cuatro meses y a su hermana, que viajaban en el asiento trasero del auto familiar. Horas más tarde, los acusados fueron detenidos por otro intento de robo en La Tablada

(Captura de pantalla)
Los dos acusados fueron detenidos horas después del crimen, pero por un intento de robo
Guardar

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Matanza condenó a prisión perpetua a Héctor Leonel Potenzone (28), alias “Tito”, y Ángel Ezequiel Martínez (19), “Angelito”, por el asesinato de Benito Cabrera, el abuelo que protegió a sus dos nietas durante un intento de robo ocurrido en Laferrere.

La sentencia fue comunicada este viernes en una audiencia virtual, donde los jueces Eduardo Alberto Sbriz, Gabriela Silvia Rizzuto y Matías Mariano Deane consideraron acreditada la participación de los dos acusados en el ataque ocurrido el 29 de marzo de 2025 en la calle Martín Coronado, casi Hilario de Almeira.

PUBLICIDAD

Mientras que Martínez siguió la lectura del fallo desde la Unidad Penitenciaria N° 57, donde permanece detenido, Potenzone no pudo conectarse por inconvenientes técnicos. Según precisó el tribunal, ambos podrán solicitar su libertad a partir del 2 de abril de 2060.

“Se hizo justicia. La familia siempre buscó eso, y no venganza”, expresó Walter Fidalgo, abogado de la familia Cabrera y titular de la Asociación Civil Contención y Protección de Víctimas, tras conocerse la resolución.

Benito Cabrera tenía 65 años cuando fue asesinado por proteger a sus nietas
Benito Cabrera tenía 65 años cuando fue asesinado por proteger a sus nietas

De acuerdo con la información recopilada por Primer Plano Online, el juicio se resolvió en una sola audiencia. Al momento de declarar, una de las hijas de Cabrera, que conducía el auto al momento del ataque, identificó a Martínez como el autor del disparo y señaló a Potenzone como quien manejaba la moto desde la que actuaron.

PUBLICIDAD

En su relato, indicó que sus dos hijas viajaban en el asiento trasero. Una de ellas tenía apenas cuatro meses y estaba en una butaca infantil. Asimismo, precisó que su padre se interpuso para proteger a las niñas cuando los asaltantes dispararon contra el vehículo.

Si mi papá no la cubría con su cuerpo, el disparo se dirigía hacia ella”, sostuvo la testigo ante el tribunal, tras plantear que los acusados habrían tenido la intención de herir a la bebé. Sin embargo, el proyectil calibre .380 ingresó por la axila de Cabrera y le provocó la muerte.

Ante la prueba recolectada, el fiscal Carlos Luppino consideró probada la intervención de ambos acusados y solicitó la pena máxima. La condena incluyó robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por criminis causa —uno consumado y otro tentado—, además de portación ilegal de arma de guerra.

Así fue el intento de robo que culminó con el crimen de Cabrera

Según la reconstrucción de la investigación, el ataque ocurrió la tarde del 29 de marzo de 2025, cuando una de las hijas de Cabrera se disponía a subir a su Chevrolet Celta. Al advertir la presencia de los delincuentes, accionó la bocina para pedir auxilio y frustró el robo. Los motochorros escaparon, pero antes dispararon contra el vehículo.

La zona en donde ocurrió el ataque
La zona en donde ocurrió el ataque

Helena, otra de las hijas de la víctima, relató que la familia regresaba de una reunión y había detenido el auto en una bicicletería para dejar la bicicleta de una sobrina de 3 años. En ese momento se produjo el intento de asalto que derivó en el homicidio.

Luego de haber sido baleado, Cabrera fue trasladado de urgencia a una clínica privada, pero llegó casi sin signos vitales y murió poco después. La investigación estuvo a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, junto con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

Por su parte, el Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza, bajo la conducción del comisario Flavio Marino, reconstruyó la fuga a partir de registros de cámaras de seguridad. Los investigadores establecieron que los sospechosos se dirigieron hacia Aldo Bonzi, donde se detuvieron brevemente, y luego volvieron a la zona para cometer otro robo.

Horas después del crimen, asaltaron a mano armada a un vecino de la calle Juan Campión al 1200 y le sustrajeron el auto. Más tarde se refugiaron en el barrio La Puñalada, en Tapiales. Allí, personal policial encubierto reunió información que permitió identificarlos.

Para entonces, los dos acusados ya estaban detenidos por un intento de robo en La Tablada, que terminó con un intercambio de disparos con la Policía y un choque durante la fuga. Desde ese momento, ambos permanecieron detenidos hasta el día de conocerse la sentencia.

Temas Relacionados

La MatanzaCadena perpetuaLaferrereHomicidiosJubiladoAbueloÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luego de que identificaran a la víctima del femicidio en San Luis, detuvieron al principal acusado en Las Heras

Se trata de un hombre de 29 años, quien está bajo sospecha de haber asesinado y descuartizado el cuerpo de Gabriela Centeno. Ambos mantenían una relación amorosa y eran oriundos de Mendoza

Luego de que identificaran a la víctima del femicidio en San Luis, detuvieron al principal acusado en Las Heras

Pidieron llevar a juicio a los acusados por la caída del avión sanitario en Río Grande que dejó a cuatro víctimas

Por la tragedia aérea ocurrida en julio de 2022, hay tres mecánicos, un inspector y un representante técnico procesados por las fallas en el mantenimiento de la aeronave. Sin embargo, ninguno de los señalados permanece detenido

Pidieron llevar a juicio a los acusados por la caída del avión sanitario en Río Grande que dejó a cuatro víctimas

Un nene de 4 años llevó un arma a un jardín de infantes en Rosario y activaron un operativo de seguridad

Una docente detectó la presencia del revólver entre los útiles del alumno y dio aviso a las autoridades. Además, abrieron una causa para investigar el hecho

Un nene de 4 años llevó un arma a un jardín de infantes en Rosario y activaron un operativo de seguridad

“Quedate quieta”: el oscuro antecedente del ginecólogo de Chaco que fue a juicio por intentar provocar un aborto sin consentimiento

Gustavo Kumiega, detenido en las últimas horas, fue juzgado en 2023 tras una denuncia de su expareja. Aunque resultó absuelto por el beneficio de la duda y la falta de pruebas, la jueza consideró acreditado un contexto de violencia de género y le impuso restricciones de acercamiento

“Quedate quieta”: el oscuro antecedente del ginecólogo de Chaco que fue a juicio por intentar provocar un aborto sin consentimiento

Confirmaron que el anestesista Alejandro Zalazar tenía fentanilo y propofol en la sangre cuando murió

La Justicia todavía intenta determinar las circunstancias del fallecimiento y si hubo intervención de terceros

Confirmaron que el anestesista Alejandro Zalazar tenía fentanilo y propofol en la sangre cuando murió

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos se preparan para una jornada de protestas en Francia

Chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos se preparan para una jornada de protestas en Francia

Tesla encabeza una carrera por vender autos eléctricos de más de USD 100.000

En busca de más apoyo, Lula da Silva pidió a sus seguidores llevar a votar a los indecisos al balotaje

Unidad y movilización de la nación boliviana para terminar el narcoestado

Bolivia y Chile firmaron un histórico paquete de acuerdos tras más de siete décadas de tensas relaciones