Crimen y Justicia

Tenía tres pedidos de captura y lo detuvieron por el robo y faena de cuatro caballos de polo

Lautaro Rodrigo Manzanares era buscado por un homicido, una tentativa de homicidio y un robo. De acuerdo a la investigación, la carne iba a ser vendida en un barrio de Moreno

Imagen dividida con un hombre custodiado por dos policías a la izquierda y un agente junto a un caballo en un patio a la derecha.
Lautaro Rodrigo Manzanares fue detenido por la Policía bonaerense
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Un hombre de 26 años, identificado por la Policía bonaerense como Lautaro Rodrigo Manzanares, fue detenido en el partido de Moreno, acusado de integrar la banda que habría robado y faenado cuatro caballos de polo de un haras de Pilar. Sobre el sospechoso pesaban tres órdenes de captura activas, entre ellas por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

El operativo incluyó cinco allanamientos en Trujui y zonas cercanas, donde también fueron aprehendidas otras siete personas. Según fuentes policiales, durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, herramientas y restos de animales.

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Fuentes del caso indicaron a Infobae que la investigación comenzó a partir de la denuncia del propietario del haras La Fija. El hombre informó que autores desconocidos cortaron el alambrado perimetral del predio, ubicado en la intersección de Cruz del Sur y El Tobiano, y sustrajeron cuatro equinos de polo.

Los animales eran dos machos, de pelaje bayo y zaino oscuro, y dos yeguas de pelaje alazán y tordillo. Ninguno tenía marca identificatoria, de acuerdo con la denuncia.

Las tareas de campo y las averiguaciones encubiertas de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Pilar permitieron identificar a los presuntos responsables. Los investigadores establecieron que los caballos habrían sido faenados y que la carne iba a ser comercializada en el barrio.

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Secuestro SubDDI Pilar
Los caballos robados fueron faenados para ser vendidos en Moreno

La víctima fue convocada durante el procedimiento y reconoció entre los restos secuestrados partes que corresponderían a uno de sus animales, a partir de características del pelaje y de una cabeza completa hallada en uno de los domicilios.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, a cargo de Walter Saettone, en una causa en la que interviene la UFI N°2 de Pilar.

En los procedimientos participaron efectivos de la SDDI Pilar, la Estación de Policía de Pilar, el Comando de Prevención Rural (CPR) Pilar, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Secretaría de Seguridad local.

En la escena se secuestraron dos revólveres, dos pistolas y un rifle de balines, además de 15 cartuchos calibre 12 y un celular que será sometido a peritajes, precisaron las fuentes. Entre las armas incautadas figura una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con un kit sin numeración visible.

También encontraron cabezas, patas, pezuñas y pelajes de equinos, junto con un hacha de carnicería, cuchillas, tenazas, una masa y sogas. Varios de esos elementos presentaban rastros hemáticos secos y pelos de caballo adheridos, según el informe al que accedió este medio.

Por último, los siete aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar la participación de cada uno en el robo de los caballos, la faena y la eventual comercialización de la carne.

El detenido tenía pedidos de captura por delitos graves

Manzanares tenía tres órdenes de captura vigentes, según informaron fuentes policiales. Una correspondía a una causa por robo agravado, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 de Moreno.

Las otras dos estaban vinculadas con expedientes que tramitan en ese distrito: uno por homicidio agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, bajo intervención de la UFI N°1, y otro por homicidio agravado en grado de tentativa, a cargo de la UFI N°8.

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