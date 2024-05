Crimen de Romina en Chaco: la fiscal imputó al hermano y cree que la mató para heredar el campo de la familia

Romina fue asesinada de cinco disparos

La fiscal Liliana Lupi imputó formalmente esta mañana a Renzo Karban por el crimen de su hermana Romina, a quien presuntamente asesinó de cinco tiros en el campo de la familia hace más de 20 días. Según indicaron altas fuentes con acceso a la causa a Infobae, el hermano de la víctima fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y codicia.

Si es hallado culpable por un tribunal, podría recibir una condena a prisión perpetua.

Karban fue detenido el miércoles pasado y hoy viernes enfrentó por primera vez a la fiscal Lupi. Lo único que le dijo a la funcionaria judicial es que “es inocente”, aunque se abstuvo de contestar preguntas. En el mismo procedimiento de hace 48 horas, había sido arrestado un hombre identificado como Antonio “Tunín” González, un armero de la zona donde los Karban tiene el campo.

De acuerdo con los peritajes a los teléfonos, Renzo había contactado a “Tunín” días antes del asesinato para pedirle un arma. Pese a esto, luego de demorar a González, la fiscal decidió liberarlo. Sólo mantuvo tras las rejas al hermano de Romina. “Días antes del hecho el imputado contactó a un conocido preguntando si tenía en venta algún arma con silenciador”, dijo la fuente consultada por este medio.

Además hay otro dato que lo liberaría de las sospechas. Según la autopsia, Karban recibió disparos de una pistola calibre 9 milímetros y en el arsenal que le hallaron a “Tunín” González no estaba esa arma. No es lo único. La fiscal pudo establecer también que la pistola usada en el hecho -que todavía no fue encontrada- estaba registrada a nombre del padre de los Karban.

En cuanto al móvil, los investigadores tienen la firme sospecha de detrás del plan macabro de ejecutar a su hermana habría un interés económico vinculado con la herencia del campo familiar en el que la mujer de 30 años fue asesinada.

“El móvil se presume que es económico. La mujer no estaba casada ni tenía hijos. De esa forma, (Renzo) eliminó una heredera. Los campos de la familia Karban están en sucesión tras el fallecimiento del padre en diciembre de 2023″, indicó una fuente del caso.

Los investigadores consultados por Infobae detallaron los motivos para imputarle los agravantes del hecho. Por una lado, la alevosía. La fiscal entiende que al efectuar cinco disparos- dos en la cabeza y tres en la espalda- el homicida quería actuar sobre seguro y “evitar así toda defensa de la víctima”. La codicia está relacionada con el hecho de que la mató a balazos para obtener ventajas en la herencia del campo familiar.

Según indicó ayer a este medio Jorge Canteros, procurador general de Chaco, para dar con Renzo fueron claves lo mensajes que le mandó al armero, pero también las cámaras de seguridad de la ciudad chaqueña, en la que se lo observa al hermano en distintos lugares y en horarios posteriores al hecho.

Para la Justicia, sus traslados por la ciudad tenían el claro objetivo de exponerse. Básicamente, quería construir una coartada.

“Se observa la presencia del hermano de Romina en un centro médico en un horario seguido al de la probable muerte. La data de la muerte sería entre las 7.30 y las 8.30 y a los pocos minutos se lo ve a Renzo en diferentes lugares yendo, saliendo, como si quisiera mostrarse. Pero hay elementos probatorios que lo ubicarían en la escena del crimen”, adelantó el funcionario.

La semana pasada, Canteros ya había dado indicios de la línea investigativa que manejaba la fiscal Lupi y dio otro detalle a Infobae que hoy parecería ser importante. Dijo que el campo donde encontraron el cuerpo es heredado y que lo alquilaban a porcentaje. “Las utilidades eran para la madre y los tres hermanos”, dijo en aquel momento.