Crimen y Justicia

“¡Pará, pará!”: un motochorro le disparó a los pies a un joven para robarle en Berazategui

Eran dos los asaltantes, que finalmente escaparon con la moto y el celular de la víctima. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad

Guardar
El robo ocurrió este jueves en Berazategui y quedó registrado por una cámara

Un joven de 27 años fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Berazategui, cuando dos motochorros armados lo abordaron y uno de ellos le disparó dos veces a los pies para robarle la moto.

El hecho ocurrió este jueves a las 20 en la calle 16 al 2700, en la esquina con 127, frente a un almacén atendido a través de una ventana enrejada.

El joven, que trabaja como repartidor, había llegado en su moto Honda GLH roja. Tras esperar unos segundos su turno para comprar, cuando comenzó a ser atendido fue sorprendido por los asaltantes.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio y las imágenes muestran que, tras escuchar el ruido del motor y darse vuelta, la víctima fue interceptada por el acompañante, quien bajó armado y le apuntó directo.

El ladrón, de aspecto joven, con menos de 20 años según la comerciante, gritó varias veces: “¡Dame la llave, dame la llave!”, intentando intimidar al joven, que, nervioso, se resistió unos segundos.

En ese momento, el motochorro disparó al piso, a centímetros de las zapatillas de la víctima, mientras este suplicaba: “¡Pará, pará!”. Los balazos fueron tan cercanos que dejaron marcas en la vereda y en la ventana del local.

Bajo amenaza, el delincuente le sacó las llaves y el celular y fue hacia la moto de la víctima, que estaba estacionada en la vereda. Tras encender el vehículo, el repartido, aún en shock, reaccionó arrojándole su casco al ladrón antes de empezar a correrlo por la calle.

En ese instante, se activó una alarma vecinal, mientras los asaltantes escapaban en dos motos: la robada y la que utilizaron para llegar.

Cámara de seguridad muestra a dos hombres fuera de una tienda; uno con gorra y un arma apuntando a otro con casco de motocicleta
La víctima resultó ilesa

Noelia, la comerciante que atenía al repartidor al momento del robo, relató a América Noticias: “No pude dormir anoche. Fue todo muy rápido, me asustó mucho. Yo lo estaba atendiendo al chico, vino la moto y ya con el arma bajó, le apuntó y empezó a los tiros. Yo, del miedo, salí corriendo, y desde adentro se escuchaba cómo el chico suplicaba“.

La testigo dijo no poder creer “la maldad con la que actuó” el motochorro, al que describió como joven. “Para mí, era chico, tenía menos de 20 años”.

“Después del hecho, me acerqué al chico (la víctima), le pregunté cómo estaba, si lo habían lastimado, porque cuando estaba encerrada pensé que al salir lo iba a encontrar tirado. El chico estaba llorando, decía ‘me tiraron a matar’”, completó su relato.

Personal del Comando de Patrullas de Berazategui llegó poco después del ataque y entrevistó al joven. La Policía Científica realizó peritajes en la vereda y la fachada del kiosco, donde quedaron visibles los impactos de bala y se recuperaron los casquillos para analizar el calibre del arma, de acuerdo a fuentes policiales.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone. Hasta el momento no hay detenidos.

Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para reconstruir la ruta de escape de los autores.

Temas Relacionados

BerazateguiRobosInseguridadMotochorrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano

La Justicia, además, les prohibió salir del país y embargó sus bienes

Procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano

La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito

La medida fue ordenada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en el marco de la megacausa que investiga irregularidades en la megaferia de Lomas de Zamora y abarca a otros 18 imputados, entre ellos su hijo Manuel y los hijos de su histórico socio “Quique” Antequera

La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia, dispuso que el niño volviera a vivir con Mariela Altamirano tras una disputa judicial entre sus padres

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

La Policía de la Ciudad secuestró ropa de primeras marcas traída de Chile de contrabando, valuada en más de 150 millones de pesos

Las prendas ingresaban sin los permisos necesarios. Decomisaron un total de 137 fardos

La Policía de la Ciudad secuestró ropa de primeras marcas traída de Chile de contrabando, valuada en más de 150 millones de pesos

Horror en Lanús: encontraron un feto dentro de un balde a la vera del Riachuelo

Las autoridades fueron alertadas por un vecino que pasaba por la zona. El caso se suma a otro ocurrido recientemente en José C. Paz

Horror en Lanús: encontraron un feto dentro de un balde a la vera del Riachuelo
DEPORTES
Argentina empata 0-0 con Brasil por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

Argentina empata 0-0 con Brasil por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17

El doblete del Taty Castellanos en 99 segundos que le mete presión a Scaloni en la Selección: “Quiere ir al Mundial”

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

TELESHOW
El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

INFOBAE AMÉRICA

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra