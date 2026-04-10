“¡Pará, pará!”: un motochorro le disparó a los pies a un joven para robarle en Berazategui

El robo ocurrió este jueves en Berazategui y quedó registrado por una cámara

Un joven de 27 años fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Berazategui, cuando dos motochorros armados lo abordaron y uno de ellos le disparó dos veces a los pies para robarle la moto.

El hecho ocurrió este jueves a las 20 en la calle 16 al 2700, en la esquina con 127, frente a un almacén atendido a través de una ventana enrejada.

El joven, que trabaja como repartidor, había llegado en su moto Honda GLH roja. Tras esperar unos segundos su turno para comprar, cuando comenzó a ser atendido fue sorprendido por los asaltantes.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio y las imágenes muestran que, tras escuchar el ruido del motor y darse vuelta, la víctima fue interceptada por el acompañante, quien bajó armado y le apuntó directo.

El ladrón, de aspecto joven, con menos de 20 años según la comerciante, gritó varias veces: “¡Dame la llave, dame la llave!”, intentando intimidar al joven, que, nervioso, se resistió unos segundos.

En ese momento, el motochorro disparó al piso, a centímetros de las zapatillas de la víctima, mientras este suplicaba: “¡Pará, pará!”. Los balazos fueron tan cercanos que dejaron marcas en la vereda y en la ventana del local.

Bajo amenaza, el delincuente le sacó las llaves y el celular y fue hacia la moto de la víctima, que estaba estacionada en la vereda. Tras encender el vehículo, el repartido, aún en shock, reaccionó arrojándole su casco al ladrón antes de empezar a correrlo por la calle.

En ese instante, se activó una alarma vecinal, mientras los asaltantes escapaban en dos motos: la robada y la que utilizaron para llegar.

La víctima resultó ilesa

Noelia, la comerciante que atenía al repartidor al momento del robo, relató a América Noticias: “No pude dormir anoche. Fue todo muy rápido, me asustó mucho. Yo lo estaba atendiendo al chico, vino la moto y ya con el arma bajó, le apuntó y empezó a los tiros. Yo, del miedo, salí corriendo, y desde adentro se escuchaba cómo el chico suplicaba“.

La testigo dijo no poder creer “la maldad con la que actuó” el motochorro, al que describió como joven. “Para mí, era chico, tenía menos de 20 años”.

“Después del hecho, me acerqué al chico (la víctima), le pregunté cómo estaba, si lo habían lastimado, porque cuando estaba encerrada pensé que al salir lo iba a encontrar tirado. El chico estaba llorando, decía ‘me tiraron a matar’”, completó su relato.

Personal del Comando de Patrullas de Berazategui llegó poco después del ataque y entrevistó al joven. La Policía Científica realizó peritajes en la vereda y la fachada del kiosco, donde quedaron visibles los impactos de bala y se recuperaron los casquillos para analizar el calibre del arma, de acuerdo a fuentes policiales.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone. Hasta el momento no hay detenidos.

Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para reconstruir la ruta de escape de los autores.