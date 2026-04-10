“Habrían detectado un golpe en la cabeza”: la Justicia evalúa una muerte violenta del niño de 4 años en Chubut

Habló el procurador de Chubut sobre la muerte del nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, deslizó que “habrían detectado un golpe en la cabeza” en la investigación sobre la muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, por lo que no se descarta una muerte violenta.

“Esa es la sospecha que tenemos”, confirmó el funcionario judicial durante una entrevista en radio Mitre, ante la hipótesis de que el chico falleció por causa de una agresión.

La expectativa está centrada en el informe preliminar de la autopsia, que tiene a su cargo el fiscal de la causa, Facundo Oribone, que debe determinar si el niño sufrió lesiones compatibles con un homicidio.

El entorno paterno había señalado a la madre como la responsable de la muerte, y el Ministerio Público Fiscal dispuso medidas urgentes para resguardar pruebas y evitar la fuga de los principales sospechosos. “Obviamente, si esta sospecha se corrobora, serán traídos inmediatamente a proceso a la madre biológica y el padrastro”, agregó Miquelarena.

En ese marco, el funcionario detalló los procedimientos judiciales tras el fallecimiento del menor, que se produjo después de una descompensación en su casa y el posterior traslado al hospital.

La investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia depende del informe preliminar de la autopsia

El Procurador General adelantó que, en cuánto se obtenga el informe preliminar, el análisis “alcanza como para saber si estamos en presencia de un delito”.

En el inicio de la investigación, la fiscalía ordenó una inspección en la vivienda familiar. Miquelarena detalló el secuestro de los celulares de la madre biológica y su pareja actual, junto con otros elementos de interés. Y subrayó que la medida se adoptó “prácticamente de inmediato” para proteger pruebas digitales relevantes.

El proceso de apertura de los dispositivos está en marcha y requiere la notificación tanto al juez de garantía como a la defensa oficial. Miquelarena advirtió que estos procedimientos llevan su tiempo, lo cual es fundamental para definir la calificación legal y las próximas acciones.

Miquelarena confirmó que la madre biológica y el padrastro se mudaron de forma preventiva “por temor a ser linchados”, tras la divulgación de un video que los mostraba dejando el domicilio. En ese marco, recordó episodios de violencia en el marco de acusaciones graves.

“Sabemos perfectamente bien dónde están”, puntualizó el funcionario, y negó que hayan escapado y afirmó que las fuerzas judiciales están listas para intervenir una vez que el informe de autopsia lo justifique.

“No iba a ser la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza en Comodoro Rivadavia. Tenemos un caso de un hombre que fue linchado, lamentablemente, porque lo acusaban al hijo de ese hombre de haber cometido una violación. Después resultó que era falso”, ejemplificó.

El Procurador General precisó que si se confirma la hipótesis de un homicidio, la causa podría derivar en una acusación de homicidio agravado, lo que implicaría una posible pena de prisión perpetua: “No se va a dejar librado a que se manden a mudar”.

En diálogo con ADNSUR, la madre biológica del chico fallecido, Mariela sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Y según relató, durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo, sufrió episodios de agresiones por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, contextualizó.

La madre de Ángel dio su versión sobre lo que ocurrió la mañana del domingo, cuando el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y murió horas después. Tras levantarse temprano, decidieron despertar a Ángel para que fuera al baño, ya que dormía muchas horas seguidas. Contó que el nene se había hecho pis, por lo que lo acostaron en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, ilustró. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle?No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, se defendió la madre.