El conductor que atropelló a un joven en una picada ilegal en Tecnópolis no podrá manejar hasta 2099

Brutal accidente en Tecnópolis: un auto corría una picada ilegal, perdió el control y atropelló a un joven de 22 años

El joven de 25 años que participaba en una picada ilegal en el predio de Tecnópolis y atropelló a un espectador fue inhabilitado para conducir por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires: no podrá manejar hasta el año 2099.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de Villa Martelli, en donde se estaba realizando una carrera ilegal. Fue allí que uno de los conductores perdió el control de su BMW e impactó contra el público. Un joven de 22 años resultó herido y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Ante la intervención de la Justicia, el Ministerio de Transporte de la provincia decidió inhabilitar la licencia del conductor hasta el año 2099. Así lo informaron desde las redes sociales de la cartera de Martín Marinucci, en donde escribieron: “Correr picadas no es un juego, es una irresponsabilidad que casi termina en tragedia”.

Y continuaron: “Y en Provincia de Buenos Aires no hay lugar para la imprudencia que ponga en riesgo el derecho a viajar de las y los bonaerenses”.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

Según informó Diario Zona Norte, el lugar del accidente es un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales. Testigos indicaron que, a menudo, estos encuentros se extienden hasta la madrugada y congregan a decenas de personas, tanto conductores como espectadores.

La dinámica de estas reuniones incluye la exhibición de autos deportivos y competencias de velocidad por tramos de la calle Balbín, en los alrededores del predio. Organizaciones vecinales y familiares de víctimas viales, como Madres del Dolor, han advertido en reiteradas oportunidades sobre el peligro que representan estas prácticas, sobre todo por su cercanía con la avenida General Paz y la falta de controles efectivos en la zona.

Un joven de 22 años resultó herido y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Esa noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

El joven atropellado, oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

El conductor del BMW resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.