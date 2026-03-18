Crimen y Justicia

Condenaron a los asesinos del veterano de Malvinas que intentó defender a un amigo de un robo

Ricardo Akins (64) fue atacado a tiros en marzo de 2024 en Lanús, pocos días antes del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

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Ricardo Akins fue asesinado el
Ricardo Akins fue asesinado el 30 de marzo de 2024 en Lanús

El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Avellaneda-Lanús condenó este martes a los acusados del homicidio de Ricardo Akins, veterano de la guerra de Malvinas, quien perdió la vida al intentar proteger a un amigo durante un asalto en Lanús en marzo de 2024.

Rodrigo Maximiliano Chayán y Hugo Z. fueron sentenciados a 15 años de prisión, mientras que Jonatán Oscar Alegre recibió una pena de 12 años por su rol como conductor del vehículo utilizado en la huida.

Chayán y Alegre, los dos
Chayán y Alegre, los dos acusados bajo arresto queserán juzgados

El hallazgo y captura de Alegre se produjo en el barrio San Pedrito, Jujuy, luego del análisis de antenas de telefonía, de acuerdo con información de Diario Conurbano.

Por su parte, Chayán fue localizado tras una serie de seis allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°3, encabezado por José Arabito. En el domicilio del sospechoso se incautó una escopeta Sportman calibre 12/70.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el crimen ocurrió en la calle Arturo Illia al 3400, esquina Ferre.Akins y Claudio Guzmán, exonerado de la Policía de la Ciudad, realizaban tareas de custodia particular en el domicilio de una mujer de 77 años. En el lugar descargaban objetos de una camioneta Volkswagen Amarok cuando fueron interceptados por dos asaltantes armados.

Los registros fílmicos de cámaras de seguridad permitieron reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

El primer video muestra el forcejeo entre Guzmán y uno de los atacantes, mientras el otro ejecuta el disparo fatal contra Akins, quien muere en el acto tras recibir un balazo en la cabeza.

Un segundo video muestra cómo uno de los delincuentes regresa sobre el cuerpo de la víctima y le arrebata un objeto: los investigadores sostienen que sería el arma que portaba el suboficial retirado.

Las imágenes permitieron, además, precisar detalles de la vestimenta y el accionar de los delincuentes. Uno de ellos vestía bermuda clara, buzo azul, gorra y zapatillas blancas; el otro, ropa negra y una gorra, manipulaba un arma de fuego que se presume sería la sustraída a Akins.

El crimen del ex combatiente de Malvinas ocurrió en la calle Arturo Illia al 3400, esquina Ferre, en Lanús

La alerta ingresó al 911 y movilizó un operativo policial encabezado por la comisaría 2da de Lanús, con el apoyo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) y personal de la Policía Científica.

Se preservó la escena y se recabó evidencia tanto física como tecnológica para impulsar la investigación. El expediente quedó bajo la órbita del fiscal Rodríguez, quien impulsó las acciones que derivaron en las detenciones y la identificación del tercer sospechoso.

Ricardo Akins integró la Agrupación
Ricardo Akins integró la Agrupación Comandos Anfibios y había sido parte de la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería Marina (ESIM).

En el asalto, Claudio Guzmán resultó herido en un brazo por un disparo y fue derivado al Hospital Vecinal de Lanús, donde evolucionó favorablemente y recuperó el alta tras permanecer internado.

El crimen se produjo días antes de una fecha particularmente sensible: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Akins, de 64 años, integró la Agrupación Comandos Anfibios y había sido parte de la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería Marina (ESIM).

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