Crimen y Justicia

Le dieron la excarcelación al prófugo de la Justicia de EEUU detenido en Palermo por una estafa de más de USD 2 millones

Le impusieron una fianza de casi 1000 millones de pesos. Thomas Markell había sido apresado este lunes por Interpol. Tenía pedido de captura por emitir facturas truchas a una empresa de cruceros en la que trabajaba

Guardar
Thomas Markell, capturado en el
Thomas Markell, capturado en el barrio porteño de Palermo por Interpol

La Justicia decidió concederle la excarcelación bajo fianza a Thomas Markwell, el ex estadounidense de 53 años y ex director senior de eventos de una cadena de cruceros con sede en Miami, que estaba prófugo de la Justicia de EEUU y había sido detenido por Interpol el lunes en el barrio porteño de Palermo. Está acusado, junto a dos cómplices, de haber estafado a la compañía del estado de Florida mediante un plan de facturación fraudulenta por más de 2 millones de dólares.

Nacido el 17 de noviembre de 1972 en el estado de Illinois, Estados Unidos, el Tribunal de Distrito Este de Misuri había pedido la captura de Markwell el 22 de octubre pasado. Está acusado de al menos siete cargos de fraude electrónico y el robo de identidad agravado, que, según pudo saber este medio, tiene una pena de al menos 20 años de cárcel.

Según pudo saber Infobae, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, lo dejará en libertad si paga una fianza de $997.500.000 (unos 700 mil dólares al cambio de $1,425), luego de que sus abogados en Buenos Aires, Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, el martes pidieran la excarcelación de su defendido.

En el fallo, el juez federal declaró inconstitucional la prohibición absoluta de excarcelar a extraditables. Lo hizo a instancias de un dictamen de la Fiscalía Federal Nº7, a cargo de Ramiro González, que solicitó al tribunal hacer lugar al pedido de la defensa y excluyó la existencia de elementos concretos que justificaran la prisión preventiva.

Así lo detuvieron en Palermo
Así lo detuvieron en Palermo

El fiscal destacó que Markwell se comportó de manera colaborativa durante la detención, proveyó los datos necesarios para su identificación, fijó un domicilio estable en Argentina, en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla al 4000, y se mostró proclive a someterse al proceso. No hubo, según el Ministerio Público, ningún indicio de fuga inminente ni de entorpecimiento de las investigaciones.

La captura en la Ciudad de Buenos Aires no fue random. La Justicia estadounidense sabía que el prófugo disfrutaba de visitar Argentina, más precisamente de territorio porteño.

La causa en su contra

Desde su posición en Miami, el acusado tenía la potestad de sumar proveedores externos al sistema de pagos de la empresa de cruceros. Según consta en la causa, podía autorizar facturas individuales de hasta USD 150.000. Este poder le permitió la incorporación de The Gifting Company, una firma de servicios de regalos corporativos con sede en St. Louis, Missouri, que proveía obsequios a empleados y clientes.

La imputación sostiene que uno de los socios de The Gifting Company actuaba como cómplice directo de Markwell. Un segundo implicado, identificado como contratista independiente de la misma empresa, también habría participado del esquema.

La acusación detalla que “los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line”. El mecanismo, según la investigación, incluía la emisión de facturas con descripciones genéricas y montos totales, sin desglosar cargos ni detallar servicios. El acusado se mantenía dentro del tope permitido por la firma de cruceros para sumar proveedores externos.

Para ocultar las ganancias obtenidas ilícitamente, el directivo habría creado una empresa ficticia de servicios de producción. Esta firma, manejada por la pareja del imputado principal, emitía facturas fraudulentas a The Gifting Company, cerrando el circuito de desvío de fondos.

Entre el 27 de diciembre de 2021 y el 10 de junio de 2023, la investigación identificó movimientos bancarios relevantes: dos transferencias, cada una por USD 165.921,46, salieron de Norwegian Cruise Line hacia The Gifting Company y otra firma tercerizadora vinculada a uno de los cómplices. Además, el 25 de mayo de 2022, se detectó un pago de USD 82.000 desde la empresa de regalos hacia la cuenta de la pareja del acusado.

La causa no solo apunta al fraude electrónico, sino que a Marwell se le imputa el delito de robo de identidad agravado, al utilizar la cuenta bancaria de su pareja para canalizar parte de los fondos desviados.

Temas Relacionados

EstafasInterpolThomas MarkwellÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quilmes: un policía porteño abatió a un delincuente para defender a un pintor de un intento de asalto

Ocurrió este jueves a la mañana. El ladrón actuó con otros 5 cómplices. La fuerza de seguridad de CABA no adoptaron medidas contra el agente

Quilmes: un policía porteño abatió

Imputaron a un empleado municipal de Hurlingham y a una mujer tras ser descubiertos cuando transportaban 34 kilos de cocaína

La jueza federal Mariela Giménez ordenó además que ambos queden detenidos bajo prisión preventiva. El caso

Imputaron a un empleado municipal

Detuvieron a un sospechoso por apuñalar al luchador de kickboxing en Mendoza: lo habría amenazado de muerte

El acusado tiene 23 años y sería vecino de la víctima, que está internada en terapia intensiva. Habían tenido un cruce previo

Detuvieron a un sospechoso por

Hallaron muerto al empresario que había desaparecido en Santa Fe mientras navegaba

Marcelo Boschi (55) salió a navegar cerca de las 5 de la madrugada de este martes y nunca regresó. Lo encontraron ahogado en aguas del río Paraná, a la altura de Reconquista

Hallaron muerto al empresario que

Merlo: patearon en la cabeza a un hombre para robarle el auto y lo dejaron inconsciente en medio de la calle

Ocurrió en la esquina de Avellaneda y Maipú. Los delincuentes se llevaron algunas pertenencias de la víctima, pero no pudieron robar el vehículo. El video del ataque

Merlo: patearon en la cabeza
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Martín Demichelis fue confirmado como técnico de un equipo de España: el vertiginoso desafío de los 13 partidos

“Estamos esperando en tu casa”: dos ex figuras del Manchester United viajaron a la Argentina para reunirse con Tevez y visitaron La Boca

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Tomás Etcheverry y el trabajo mental detrás de su título: “Fue como voltear una pared”

TELESHOW
Gran Hermano: Juli Poggio dijo

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

Lollapalooza Argentina se expande: nuevo mapa, más confort y una propuesta multisensorial

INFOBAE AMÉRICA

Puerto Armuelles capta interés japonés

Puerto Armuelles capta interés japonés y busca transformarse en nuevo nodo logístico del Pacífico panameño

El gobierno sirio y milicianos drusos completaron un inédito intercambio de prisioneros en Sweida

La cobertura de la educación parvularia alcanza solo al 60% de niños en Centroamérica, según el Banco Mundial

Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia

El impacto de la basura tecnológica: encuentran residuos de pantallas en cerebros de delfines y marsopas