Le dieron la excarcelación al prófugo de la Justicia de EEUU detenido en Palermo por una estafa de más de USD 2 millones

Thomas Markell, capturado en el barrio porteño de Palermo por Interpol

La Justicia decidió concederle la excarcelación bajo fianza a Thomas Markwell, el ex estadounidense de 53 años y ex director senior de eventos de una cadena de cruceros con sede en Miami, que estaba prófugo de la Justicia de EEUU y había sido detenido por Interpol el lunes en el barrio porteño de Palermo. Está acusado, junto a dos cómplices, de haber estafado a la compañía del estado de Florida mediante un plan de facturación fraudulenta por más de 2 millones de dólares.

Nacido el 17 de noviembre de 1972 en el estado de Illinois, Estados Unidos, el Tribunal de Distrito Este de Misuri había pedido la captura de Markwell el 22 de octubre pasado. Está acusado de al menos siete cargos de fraude electrónico y el robo de identidad agravado, que, según pudo saber este medio, tiene una pena de al menos 20 años de cárcel.

Según pudo saber Infobae, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, lo dejará en libertad si paga una fianza de $997.500.000 (unos 700 mil dólares al cambio de $1,425), luego de que sus abogados en Buenos Aires, Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, el martes pidieran la excarcelación de su defendido.

En el fallo, el juez federal declaró inconstitucional la prohibición absoluta de excarcelar a extraditables. Lo hizo a instancias de un dictamen de la Fiscalía Federal Nº7, a cargo de Ramiro González, que solicitó al tribunal hacer lugar al pedido de la defensa y excluyó la existencia de elementos concretos que justificaran la prisión preventiva.

Así lo detuvieron en Palermo

El fiscal destacó que Markwell se comportó de manera colaborativa durante la detención, proveyó los datos necesarios para su identificación, fijó un domicilio estable en Argentina, en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla al 4000, y se mostró proclive a someterse al proceso. No hubo, según el Ministerio Público, ningún indicio de fuga inminente ni de entorpecimiento de las investigaciones.

La captura en la Ciudad de Buenos Aires no fue random. La Justicia estadounidense sabía que el prófugo disfrutaba de visitar Argentina, más precisamente de territorio porteño.

La causa en su contra

Desde su posición en Miami, el acusado tenía la potestad de sumar proveedores externos al sistema de pagos de la empresa de cruceros. Según consta en la causa, podía autorizar facturas individuales de hasta USD 150.000. Este poder le permitió la incorporación de The Gifting Company, una firma de servicios de regalos corporativos con sede en St. Louis, Missouri, que proveía obsequios a empleados y clientes.

La imputación sostiene que uno de los socios de The Gifting Company actuaba como cómplice directo de Markwell. Un segundo implicado, identificado como contratista independiente de la misma empresa, también habría participado del esquema.

La acusación detalla que “los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line”. El mecanismo, según la investigación, incluía la emisión de facturas con descripciones genéricas y montos totales, sin desglosar cargos ni detallar servicios. El acusado se mantenía dentro del tope permitido por la firma de cruceros para sumar proveedores externos.

Para ocultar las ganancias obtenidas ilícitamente, el directivo habría creado una empresa ficticia de servicios de producción. Esta firma, manejada por la pareja del imputado principal, emitía facturas fraudulentas a The Gifting Company, cerrando el circuito de desvío de fondos.

Entre el 27 de diciembre de 2021 y el 10 de junio de 2023, la investigación identificó movimientos bancarios relevantes: dos transferencias, cada una por USD 165.921,46, salieron de Norwegian Cruise Line hacia The Gifting Company y otra firma tercerizadora vinculada a uno de los cómplices. Además, el 25 de mayo de 2022, se detectó un pago de USD 82.000 desde la empresa de regalos hacia la cuenta de la pareja del acusado.

La causa no solo apunta al fraude electrónico, sino que a Marwell se le imputa el delito de robo de identidad agravado, al utilizar la cuenta bancaria de su pareja para canalizar parte de los fondos desviados.