Crimen y Justicia

Inhabilitarán la licencia de la “Toretto” de Berisso: cruzó semáforos en rojo a 180 km/h y lo publicó en sus redes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició el proceso administrativo para que la joven no pueda seguir manejando

Guardar
El indignante video de otra “Toretto” de Berisso: condujo a 180 km/h durante varias cuadras y compartió el video en redes sociales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este viernes que inició el proceso administrativo para que inhabiliten la licencia de conducir de la “Toretto” de Berisso, quien se filmó manejando y pasando semáforos en rojo a 180 km/h en el mencionado partido bonaerense.

La joven del video que se hizo viral en los últimos días circulaba con una amiga en el asiento del acompañante y en las imágenes se observaba además que no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Luego de haberla identificado, la ANSV solicitó la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir a las autoridades correspondientes. Una vez que sea notificada, la irresponsable joven deberá realizar nuevamente los exámenes que determinarán “si está apta para la conducción de vehículos en la vía pública, sin poner en riesto la vida de otras personas”, según indicó el organismo.

¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee“, se escucha exclamar a una de las protagonistas del impactante video viral que encabeza esta nota.

La grabación muestra a una mujer al volante, identificada como Milagros de Simone, quien conducía de forma imprudente por las calles del partido bonaerense de Berisso.

Según se ve en la filmación, la joven pasó al menos tres semáforos en rojo sin siquiera reparar en el peligro que ello conllevaba. Mientras tanto, una amiga de ella, que viajaba en el asiento del acompañante, grababa toda la secuencia.

La aclaración de la compañera
La aclaración de la compañera de la conductora

La grabación se conoció este jueves y provocó indignación en redes sociales. Ante la viralización del material, la joven que filmó el hecho publicó una historia en Instagram aclarando que el episodio ocurrió en 2024. No obstante, el tiempo transcurrido no le quita gravedad al imprudente accionar registrado.

En la grabación, de casi un minuto de duración, De Simone, vestida con un saco de color rojo y una remera negra, aparece al volante de un vehículo que todavía no pudo ser identificado. A plena luz del día, la conductora no frenó en ningún semáforo en rojo ni tampoco atinó a bajar la velocidad en los cruces de calles.

“¡Dale, pendeja!“, se escucha decir a la improvisada camarógrafa, celebrando la imprudencia de su compañera y, al mismo tiempo, filmando el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad de circulación.

De Simone y su amiga le pusieron fin a su peligrosa circulación cuando alcanzaron los 180 kilómetros por hora, lo cual fue festejado a gritos por ambas ocupantes del auto: “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.

Tras la viralización, y luego de haber recibido un sinfín de notificaciones y mensajes por esta grabación, la joven que compartió las imágenes en redes sociales utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el hecho ocurrió “el anteaño pasado”, en referencia a 2024.

La conductora, por su parte, eligió no expresarse en público sobre el video que la involucra.

Felicitas Alvite irá a juicio
Felicitas Alvite irá a juicio por la muerte de Walter Armand

El video en cuestión recuerda al caso que involucra a la trístemente célebre Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por haber ocasionado la muerte de Walter Armand, a quien atropelló cuando circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo.

La semana pasada, la Justicia de La Plata fijó la fecha de inicio del juicio oral a Alvite por la muerte de Armand. Fue durante una audiencia preliminar desarrollada el último viernes, donde el Tribunal Oral Criminal II estableció que el proceso comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá por al menos tres jornadas.

Durante el proceso, la joven, acompañada por su familia, atravesó una crisis nerviosa por la que debió recibir asistencia médica de profesionales de la Unidad de Diagnóstico y Emergencias (UDEC). Fue un ataque de pánico, por lo que la sala debió evacuada mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Tras recibir atención, Alvite se retiró del edificio judicial abrazada a su padre.

