Detuvieron a un hombre que ofrecía dinero a niños de La Plata: “¿Querés plata para caramelos o helado?"

Denuncian que un hombre ofrece dinero para caramelos a niños en La Plata

En las últimas horas, un hombre fue detenido en el partido bonaerense de La Plata luego de que cámaras de seguridad lo descubrieran ofreciendo dinero a dos niños desconocidos para comprar “caramelos” o “helado”.

El episodio ocurrió este jueves cerca del mediodía en la localidad de San Carlos. El imputado, que se desplazaba a bordo de una camioneta gris, se acercó a dos niños que jugaban en la vereda. El momento quedó registrado en el video que encabeza esta nota.

En el audio se lo escucha decir: “¿Querés plata para caramelos? ¿O helado? Ah, no querés”, entre otras frases poco claras. Al mismo tiempo saca el brazo por la ventanilla del vehículo y exhibe lo que parecerían ser billetes. Ante la situación, los chicos corren hacia el interior de la vivienda.

El medio local El Día reconstruyó que el hecho tuvo lugar en la zona de 134 entre las calles 41 y 42. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades. Tras la denuncia, los efectivos lograron identificar al sospechoso, montaron un operativo y lo detuvieron hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Además, precisaron que fueron dos las denuncias que encendieron las alarmas en el barrio. En ambos casos, el modus operandi habría sido el mismo: un hombre que, a bordo de una camioneta, ofrecía dinero a menores de edad para comprar golosinas, intentando que se acercaran al vehículo.

Según confirmaron los medios locales, el sospechoso se trata de un hombre de 37 años que circula en una Chevrolet Tracker. Fue identificado por las autoridades y detenido en el marco de una investigación por “averiguación de ilícito”, por orden de la fiscalía interviniente.

Rescataron a tres niños y un bebé que eran explotados por una red de trata infantil

Cuatro menores de edad fueron rescatados durante un operativo conjunto que permitió desarticular una red dedicada a la trata y explotación infantil en la ciudad de La Plata. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida 32 y calle 6. Allí, según informaron fuentes del caso, se constató la presencia de niños forzados a pedir dinero en los semáforos, una práctica que se extendía de manera reiterada.

La investigación fue encabezada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Guillermo Federico Atencio, y la U.F.I. y Juzgado N° 11, dirigida por Álvaro Garganta, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad municipal. Las tareas para desentrañar el modus operandi de la red incluyeron operativos de vigilancia y observación en el lugar, lo que permitió verificar la gravedad de la situación.

Tras corroborar las maniobras ilícitas, tres adultos de 47, 28 y 25 años fueron aprehendidos en flagrancia, acusados del delito de explotación laboral infantil y trata.

De acuerdo con la investigación judicial, “en su maniobra delictiva utilizaban diferentes niños y niñas desprotegidos, cuyos progenitores suelen ser vulnerables por sus situaciones económicas y de adicciones”. En este sentido, las autoridades establecieron que los adultos involucrados trasladaban a los menores hasta el sitio de explotación cada día, ejerciendo control directo sobre sus acciones y beneficiándose económicamente de la recaudación obtenida por los niños en los semáforos.

El operativo permitió el rescate de cuatro menores, quienes tenían 11, 8, 5 y un año de edad. Los niños se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibirán atención integral por parte del Servicio Zonal La Plata, según especificaron desde la Municipalidad. Esta institución será la encargada de brindarles protección y acompañamiento psicológico, social y médico, en el marco de los protocolos previstos para víctimas de trata y explotación infantil.