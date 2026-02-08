Crimen y Justicia

Le pidió a su ex pareja que lo acompañara al médico por una supuesta enfermedad y la mantuvo secuestrada en Santa Fe

Durante el tiempo que estuvo retenida, el acusado la agredió físicamente y la había amenazado de muerte. Por esto, le impusieron una prisión preventiva

El detenido habría asegurado que
El detenido habría asegurado que la mataría y después se quitaría la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 36 años deberá cumplir con un régimen de prisión preventiva, luego de que lo acusaran de haber retenido, agredido físicamente y amenazado de muerte a su ex pareja en un rancho precario de la zona del Bañado, en la provincia de Santa Fe. Según relató la víctima, la había engañado para que supuestamente lo acompañara al médico porque estaba enfermo.

El episodio, ocurrido el jueves 29 de enero, comenzó con un engaño planificado. De acuerdo con el detalle presentado por la Fiscalía, Á. A. S. se había presentado ante la joven, para pedirle que lo acompañara a una consulta médica por una presunta enfermedad.

La mujer confió en la urgencia expresada y aceptó acompañarlo; fue así que el acusado pasó a buscarla en su motocicleta en la vivienda de una amiga. Sin embargo, en vez de dirigirse a un hospital, desvió el trayecto por la avenida de Circunvalación hasta internarse en el Bañado, una zona ribereña donde el imputado posee una ranchada utilizada para la pesca.

Cuando la víctima detectó que la ruta era incompatible con la de cualquier centro de salud del área, había cuestionado el rumbo que había tomado. No obstante, el acusado buscó tranquilizarla al afirmar que debía recoger algo antes de seguir camino.

El acusado permanecerá detenido por
El acusado permanecerá detenido por representar un peligro para la víctima y sus allegados

Ya en el sitio, el hombre ingresó primero al rancho y simuló una caída. Según la información recopilada por El Litoral, cuando esta ingresó para ayudarlo, fue atacada por el agresor, quien la sujetó del cuello y la amenazó con un cuchillo.

El relato judicial consignó que, mientras la golpeaba, el hombre le gritaba amenazas de muerte explícitas. Así, le había manifestado su presunta intención de asesinarla, para luego quitarse la vida. Solo la rápida reacción de la víctima y su círculo cercano impidieron un desenlace fatal.

En un momento de descuido del agresor, la mujer logró enviar un mensaje de texto a una amiga en el que pidió auxilio. Fue esta persona quien alertó a la Central de Emergencias 911, permitiendo que la policía localizara la ranchada, rescatara a la víctima y detuviera a su ex pareja en flagrancia.

A partir de los elementos reunidos y del testimonio de la víctima, la Fiscalía resolvió imputar al hombre por los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por violencia de género” y “amenazas calificadas”, en calidad de autor.

La región en donde se
La región en donde se encontraba la ranchada a donde fue llevada la víctima

Durante la audiencia imputativa, el fiscal Eric Fernández solicitó que el imputado también afronte una prisión preventiva, tras considerar que el dejarlo en libertad implicaba un peligro inmediato para la integridad de la mujer. “Los riesgos procesales estaban latentes y la preventiva era necesaria para resguardar a la mujer que resultó víctima”, sostuvo.

A raíz de esto, el juez penal Sergio Carraro concluyó que no existía alternativa que garantizara la protección de la víctima ni de los testigos, por lo que ordenó que el imputado permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Rescataron a una mujer de una red de trata de personas que funcionaba en Granadero Baigorria

Una operación de la Policía de Investigaciones (PDI) en Granadero Baigorria permitió el rescate de una mujer que estaba privada de su libertad y la detención de un hombre durante un allanamiento por trata de personas.

El lugar donde se encontraba
El lugar donde se encontraba cautiva la víctima

El procedimiento, realizado el miércoles en una vivienda de Pasaje Esperanza sin numeración, fue coordinado por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Entre los elementos secuestrados se hallaron dos teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

La investigación, que tramita en la Unidad Fiscal Federal de Rosario, tiene como objetivo identificar posibles vínculos con otras bandas delictivas y localizar a más responsables e involucrados. Además, no descartarían la posibilidad de poder rescatar a eventuales nuevas víctimas.

Tras concluirse el operativo, la víctima fue trasladada para su asistencia, sin que se difundieran detalles acerca de su estado ni las circunstancias exactas en que fue hallada. Finalmente, las autoridades insistieron en que la trata de personas constituye un delito federal e informaron la existencia de líneas de denuncia anónima y gratuita para quienes aporten datos sobre casos similares.

