Detuvieron a un menor por el crimen del carpintero al que mataron para robarle la moto en Laferrere

A Milcíades Torres Oviedo (63) lo atacaron cuando volvía de trabajar a pocas cuadras de su casa de Laferrere

Milcíades Torrez Oviedo, un carpintero de 63 años, fue asesinado el pasado jueves en un intento de robo en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. El hombre volvía de trabajar cuando fue interceptado por motochorros a dos cuadras de su casa: lo mataron para robarle la moto y no se llevaron el vehículo. Este lunes, capturaron a un sospechoso de 17 años por el crimen.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el menor detenido es, para los investigadores de Grupo Técnico Operativo (GTO) y el Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense, el “autor material del hecho”.

Ahora será llevado ante el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza para ser indagado por el crimen del carpintero paraguayo, en una causa que investigaba el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y que, al tener a un adolescente como detenido, debe pasar al fuero de Menores.

La tragedia ocurrió el jueves a la noche, cuando la víctima regresaba de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber cumplido su horario laboral. En ese momento, su familia lo esperaba en su casa, cuando los vecinos los alertaron sobre lo que había ocurrido.

El menor detenido

En principio, el hijo de Milcíades contó que había creído que su padre había sufrido un accidente en la moto Honda Twister que usaba para ir a trabajar. Pero la noticia era peor.

“Estaba muerto al lado de la moto”, recordó Federico durante un diálogo con El 1 Digital, sobre la trágica escena que vio en la intersección de las calles Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, de la localidad de Gregorio de Laferrere. Apenas a unas cuadras de la casa familiar.

“Le dieron un tiro en la cabeza por una moto, encima no se la llevaron. Con qué necesidad le metieron un tiro”, se lamentó el hijo de la víctima. Y agregó: “Dejaron la moto ahí, tirada, ¿de qué sirve ahora la moto? Me mataron a mi papá, yo ya no lo voy a ver más".

Así se llevaban preso al chico acusado de ser el autor del hecho

De acuerdo con las fuentes del caso, la víctima circulaba en motocicleta cuando fue sorprendido por los motochorros, quienes lo balearon en la cabeza y no le robaron nada. Luego, escaparon mientras la víctima quedó tirada al lado de su vehículo.

Luego de que los vecinos les avisaran a los familiares de la víctima sobre lo sucedido, la esposa del carpintero asesinado y su hijo llegaron a la escena del hecho: “No me pude despedir, ni decir que lo amaba, ni que todo lo que soy se lo debo a él”, se mostró dolido su hijo Federico.

Ahora, los investigadores intentan dar con el cómplice del menor detenido.