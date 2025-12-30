Crimen y Justicia

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

Guardar
Jeremías tenía 15 años
Jeremías tenía 15 años

Una adolescente de 16 años quedó imputada por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Fue ella, que lo conocía del colegio, quien citó a la víctima, aunque no estaba sola. Había un chico que cumplió los 15 en diciembre -inimputable- y otro menor más también, esperándolo para atacarlo. Entre los tres, lo mataron de 23 puñaladas y filmaron el hecho. Para el fiscal del caso, Francisco Cecchini, en base a su imputación, los tres planificaron el asesinato, actuaron a traición y sobre seguro y lo atacaron de un modo cruel. Sin embargo, la pregunta que estremece a los investigadores aún no tiene respuesta: ¿por qué?

Fuentes del caso dijeron a Infobae que la esperanza para darle respuesta a por qué tres adolescentes mataron de más de 20 puñaladas a un chico de 15 años están puestas en los celulares que secuestraron durante los allanamientos del sábado a la madrugada en los que cayeron dos de los tres sospechosos. El tercero, del que aún no se sabe si tiene edad de afrontar un proceso judicial, está al caer.

Por lo pronto, los investigadores creen que las pericias a esos celulares serán la clave para entender el caso que sacude a Santa Fe.

No ha aparecido una razón concreta sobre por qué lo citaron para matarlo. Hay un testigo que arriesgó algo, pero lo que hizo fue solo ensuciar a la víctima y nada en la causa indica que sus dichos sean ciertos. No se ha encontrado un motivo para explicar lo que pasó”, se indigna una fuente consultada por este medio.

La cámara de seguridad que
La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años

La causa se investiga como un “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. En el caso de que fuera un adulto el imputado por esos delitos, enfrentaría una prisión perpetua. Pero en esta causa todos son chicos y la única detenida del expediente es la chica de 16 años, que por decisión del juez penal Sergio Carraro permanecerá alojada en un Centro Especializado para Menores.

El chico de 15 años presenció la audiencia de atribución del hecho, pero así como llegó a los tribunales se fue: es inimputable. Pese a ello, quedó bajo la órbita de los representantes de la Secretaría de Niñez de Santa Fe y, en paralelo, se le dio curso a la Justicia de Familia.

Mientras tanto, los investigadores saben lo que pasó, no cómo se llegó a ello. La causa dice que Jeremías el 18 de diciembre viajó desde su Santo Tomé natal hacia Santa Fe, tras ser citado por la detenida. No era una desconocía, tanto ella como el menor de 15 lo conocían de la escuela y tenían contacto por redes sociales.

Se encontraron y lo llevaron a un galpón abandonado que está frente a la cancha auxiliar del Club Colón de Santa Fe. Ahí lo mataron a puñaladas, lo que le provocó en shock hipovolémico: se desangró.

Jeremías conocía a sus asesinos
Jeremías conocía a sus asesinos

Los familiares de Jeremías comenzaron a preocuparse porque no regresaba a su casa e hicieron la denuncia. El cuerpo lo encontrarían recién el 22 de diciembre.

Las cámaras de seguridad ya habían orientado la investigación hacia los menores y este sábado por la madrugada se hicieron allanamientos en Santo Tomé y en el barrio Centenario de la capital provincial, buscaban también dispositivos electrónicos. Allí, los agentes de la Policía de Investigaciones encontraron lo que buscaban y también atraparon a dos de los implicados: a la chica que lo citó y a su cómplice de 15, quien habría filmado lo sucedido.

Ese secuestro clave de celulares es en el que se depositaron todas las esperanzas de los investigadores para saber por qué mataron a Jeremías y darle respuesta a la familia. “Él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar a donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”, contó Miriam, tía de la víctima.

Temas Relacionados

Jeremías MonzónhomicidiosSanta Feúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas

Cómo sigue la causa por

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La medida alcanza a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. La denuncia se remonta a marzo de 2024

Sobreseyeron a los ex jugadores

“Te lo dejo tirado en la ruta”: se subió al capot del auto de su ex durante una discusión, cayó y murió atropellado

Ocurrió en la localidad bonaerense de Florencio Varela. La mujer aceleró y provocó la caída de quien había sido su pareja. Fue detenida. Los mensajes que le mandó a la novia actual de la víctima y qué dijo al ser indagada

“Te lo dejo tirado en

Tragedia en la ruta: regresaba de visitar la tumba de su marido, sufrió un infarto y el auto cayó a una laguna

Ocurrió en Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires. La autopsia confirmó que María Elena Di Rocco, de 79 años, tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras manejaba

Tragedia en la ruta: regresaba

Violencia de género: Romina Gaetani rechazó la perimetral para su pareja, pero la fiscalía impulsa el juicio

Tras la denuncia de la actriz, fuentes del caso brindaron detalles sobre cómo continúa la investigación que lleva adelante María José Basiglio, de la UFI de Género de Pilar

Violencia de género: Romina Gaetani
DEPORTES
La sorprendente decisión que tomó

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Mineros de Bolivia se enfrentaron

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea