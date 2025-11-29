Video: así fue la captura de tres ladrones que le robaron un auto a un jubilado en San Bernardo

Tres detenidos por el robo de un auto en San Bernardo

Tres hombres fueron detenidos recientemente por la Policía Bonaerense tras robarle el auto a un jubilado de 79 años en la localidad costera de San Bernardo. Todos quedaron a disposición de la Justicia después de ser identificados y arrestados por la policía, que los capturó al realizar un seguimiento con cámaras de seguridad municipales y privadas.

El hecho sucedió a la medianoche del jueves, en la esquina de Tucumán y Garay, una zona donde hay un supermercado, un complejo deportivo y la plaza principal y que, sobre todo en temporada de verano, es muy transitada.

El robo ocurrió mientras la víctima intentaba ingresar su Fiat Mobi a su domicilio. Según informaron fuentes policiales a Infobae, tras el asalto, los ladrones escaparon con el vehículo y luego lo abandonaron a unas seis cuadras de distancia, en el cruce de Gaboto y Andrade tras sustraerlo.

El análisis del material fílmico permitió reconstruir la secuencia y ubicar tanto el rodado como a los sospechosos.

Los tres sospechosos tras su detención

Así, horas después, el personal policial desplegó un operativo sobre la Ruta 11, a la altura de Aguas Verdes. Allí interceptaron a dos hombres que avanzaban a pie y que intentaban salir del partido.

Se trata de Hugo Emanuel Lizarraga, un joven de 20 años con domicilio registrado en la localidad de Pozuelo, en la provincia de Santiago del Estero, y de Luciano Gutiérrez, de 39 años y oriundo de la ciudad mendocina de Maipú. Ambos fueron reconocidos por los efectivos como partícipes directos del hecho.

En tanto, el tercer sospechoso es Maximiliano Rovira, un vecino de la zona, de 37 años, que fue arrestado durante un allanamiento en un complejo habitacional localizado sobre la calle 25, a metros de la Ruta 11.

La causa quedó caratulada como robo automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Costa.

Las cámaras fueron clave para identificar a los autores del robo

Persecución y tiroteo en Mar del Plata

En Mar del Plata, una persecución policial terminó con un tiroteo y varias personas heridas, luego de que un grupo de delincuentes robara un Fiat Cronos blanco este viernes por la mañana.

El robo ocurrió cuando un hombre de 42 años sacaba el auto de su casa y fue sorprendido por tres personas armadas en la calle Gutemberg al 11.500. Los asaltantes huyeron a toda velocidad y se inició un operativo para localizarlos.

La búsqueda se concentró cerca del Autódromo y las calles del barrio Las Heras. Pese a que las autoridades identificaron rápido a los sospechosos, interceptarlos resultó difícil porque el conductor realizaba maniobras evasivas para evitar a la policía. Las cámaras de seguridad de la zona captaron cada uno de los movimientos y registraron la secuencia que complicó el seguimiento.

Durante la huida, el conductor marchó de contramano y terminó atropellando a un joven de 30 años que estaba cargando garrafas sobre la vereda, junto a otras personas. El herido fue trasladado por una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde médicos confirmaron politraumatismos leves y permanecía lúcido y fuera de peligro.

Intentaron escapar de la policía, atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas y se enfrentaron a los tiros en Mar del Plata

Las imágenes muestran a los efectivos policiales intentando arrinconar el auto y descendiendo del móvil para frenar a los delincuentes. Los ladrones, sin embargo, lograron escapar por unos minutos más a bordo del mismo Fiat Cronos que habían robado poco antes.

Finalmente, los policías detuvieron el auto y encontraron en su interior una munición intacta y un orificio de bala en la puerta trasera. El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Comisaría Séptima para las correspondientes pericias, de acuerdo a lo señalado por los voceros del caso.

La fiscal a cargo de la investigación, Lorena Hirigoyen, ordenó el resguardo de las pruebas y la toma de declaraciones a víctimas y testigos. La causa se caratuló como hallazgo automotor y lesiones culposas, según confirmaron fuentes policiales.