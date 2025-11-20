Crimen y Justicia

Luego de la confesión de la empleada doméstica, hoy se conocerá el veredicto por el crimen de Roberto Wolfenson

El empresario fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en su casa de Pilar. La principal acusada reconoció haberlo atacado, después de que la descubriera mientras le robaba

Guardar
(Facebook)
(Facebook)

A un año y medio del crimen de Roberto Wolfenson, el empresario que habría sido asesinado por su empleada doméstica en su casa del country de Pilar La Delfina, este jueves se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro. Tras haber confesado el hecho durante el juicio, Rosalía Paniagua podría ser condenada como la autora penalmente responsable.

El proceso judicial al que fue sometida la única acusada fue inaugurado el 3 de noviembre de este año. Luego de haberse frenado en la tercera audiencia, donde se produjo el quiebre de la imputada por “robo calificado por el uso de arma en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causa”, los jueces deberán definir la eventual pena.

Durante la audiencia celebrada el 5 de noviembre, Paniagua admitió su responsabilidad en el crimen. “Se me fue todo de las manos”, expresó ante el tribunal, tras alegar que todo habría ocurrido porque su ex empleador la habría encontrado mientras robaba un celular en la propiedad.

Según su testimonio, Wolfenson la amenazó con denunciarla, lo que desencadenó una violenta confrontación. La imputada describió que primero le propinó un cabezazo, luego lo derribó al suelo, le asestó una patada en el pecho y, finalmente, utilizó un colgante para asfixiarlo.

Crimen del country de Pilar: los videos que comprometen a la empleada doméstica

En su declaración, Paniagua intentó justificar el robo del celular alegando que la esposa de Wolfenson se lo había solicitado “para ver en qué andaba”, según sus palabras. Sin embargo, fuentes del caso consultadas por Infobae aseguraron que “todos creen que eso en particular es mentira”, desestimando esa parte de su relato.

El escenario de la lucha y el posterior crimen fue la habitación de huéspedes de la vivienda. Previo a esto, el hecho habría sido probado por medio de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del empresario. Esos informes revelaron la presencia de ADN de Paniagua bajo las uñas de la víctima, un dato que reforzó la hipótesis de un forcejeo.

De la misma manera, la perito criminalística Débora Paula Albornoz aportó un elemento clave al expediente: “No existen indicios de la participación de un coimputado o una tercera persona, además del Sr. Wolfenson y la Sra. Paniagua”.

“Entiendo que hubo lucha, ya que los cabellos que se recolectaron en el lugar del hecho son cabellos que se desprendieron por una lucha o forcejeo”, reconstruyó la especialista, para luego precisar que “no son compatibles con el desprendimiento normal o natural de una caída de cabello”.

Durante la investigación, encabezada por el fiscal Germán Camafreita, se determinó que Paniagua habría aprovechado su acceso como empleada doméstica para sustraer dinero y objetos de valor de la vivienda. Entre los bienes robados se encontraban un teléfono celular, un parlante bluetooth, un cuchillo de cocina, un candelabro de bronce tipo Menorah, varios guantes de limpieza, joyas de plata, una suma estimada en $900.000 y USD 300, todos hallados posteriormente en el domicilio de la acusada.

La habitación en la que
La habitación en la que fue encontrado el empresario

Otro de los detalles que la habían incriminado se relacionó a la falta de forcejeo en las cerraduras de la propiedad. Luego de que el profesor de piano de la víctima encontrara el cuerpo del ingeniero en la habitación, los investigadores constataron que la casa permanecía intacta. Esto fue un indicador de que el asesino era alguien conocido por la víctima.

El día del crimen, las cámaras de seguridad del country registraron la salida de Paniagua en su horario habitual de trabajo, entre las 08:00 y las 13:00 horas, sin que se revisara su mochila. Posteriormente, las imágenes y los registros de geolocalización documentaron su traslado en colectivo hasta la estación de tren de Presidente Derqui.

Incluso, el teléfono de Wolfenson dejó de emitir señal tras la salida de la empleada del barrio. Según consta en el expediente, “fue visto en poder de Paniagua en las cámaras de la estación de tren de Presidente Derqui, donde intentó manipularlo y finalmente extrajo el chip. El mismo aparato fue ofrecido a la venta por la pareja de la acusada, según declaró un vecino”. Además, el candelabro robado fue vendido en un local de compra de metales, cuyo propietario reconoció la pieza.

La secuencia de pruebas materiales, testimonios y peritajes consolidó la acusación contra Rosalía Paniagua, quien permanece a la espera de conocer el veredicto. La mujer afrontó el proceso privada de la libertad, luego de que se ordenara su captura el 24 de marzo del año pasado.

Temas Relacionados

Roberto WolfensonRosalía PaniaguaPilarCountry La DelfinaHomicidiosJuicioVeredictoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Procesaron con prisión preventiva en Tucumán a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína desde Bolivia

Fueron delatados por cómplices detenidos anteriormente por Gendarmería en un operativo donde se secuestró la droga

Procesaron con prisión preventiva en

Buscan a una mujer y a su hija de 4 años que están desaparecidas hace una semana en Mar del Plata

La desaparición de Marisa Pereyra y su hija Ángeles mantiene en vilo al barrio Autódromo, la policía y la familia reconstruyen sus últimos movimientos mientras reclaman el análisis urgente de las cámaras de seguridad de la zona

Buscan a una mujer y

Escapaban en dos autos robados, chocaron contra una moto y mataron a una mujer en Villa Madero

El hecho ocurrió en La Matanza, este miércoles cerca de las 20:30 horas. Los delincuentes habían robado en un comercio minutos antes

Escapaban en dos autos robados,

Asaltaron y maniataron a la familia de la hija de Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio cuando la mujer estaba con su esposo, uno de sus hijos y una empleada. Son intensamente buscados

Asaltaron y maniataron a la

Investigan la muerte de un sargento reconocido como “Strongman” en un cuartel militar de Misiones

Gonzalo Tuama falleció tras recibir un disparo de su propio fusil FAL. Tenía 39 años. Investigan las circunstancias del hecho

Investigan la muerte de un
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
La cookie XL sentenció a

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

El nuevo look de Pampita que impactó a todos: corte carré pulido y vestido plateado

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef: frases en doble sentido, críticas y un sorpresivo elogio

Asaltaron la casa de Valeria Mazza: cinco delincuentes ingresaron a su vivienda

INFOBAE AMÉRICA

Un fantasma presente: Francisco Franco

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

El viento como fuerza invisible: historia, ciencia y consecuencias de un fenómeno que ha marcado civilizaciones

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el prestigioso National Book Award de Estados Unidos

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS