El video de un impactante robo en Quilmes: salieron de un contenedor y se llevaron hasta las milanesas de un comercio

Robo relámpago en una pescadería de Quilmes (Video: Buenos Aires Noticia)

Un grupo de ladrones encapuchados robó en menos de un minuto una granja y pescadería ubicada en Quilmes, en la zona sur del Conurbano bonaerense. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, mercadería, pertenencias de la empleada y una balanza digital.

La secuencia comenzó cuando los ladrones vigilaron el movimiento del establecimiento desde la vereda de enfrente, utilizando un contenedor de basura como escondite.

De acuerdo con Buenos Aires Noticia, cerca de las 14:25 del martes pasado, tres de los asaltantes cruzaron la calle y entraron al local, que en ese momento se encontraba vacío de clientes. Ocultaban sus rostros con capuchas y barbijos. Mientras tanto, otros dos integrantes de la banda permanecieron en el salón principal.

Robo relámpago en una pescadería de Quilmes

En el interior, dos de los ladrones se dirigieron directamente a la cocina, donde sorprendieron a la empleada que se encontraba empanando milanesas.

Aunque no exhibieron armas, la amenazaron de muerte y la obligaron a entregar su cartera, que contenía documentación personal, dinero y tarjetas bancarias, así como su teléfono móvil y otro aparato utilizado en el comercio. La mujer no opuso resistencia ante las amenazas.

Cinco pirañas encapuchadas se llevaron la recaudación del día

Simultáneamente, los cómplices que permanecieron en el salón saltaron el mostrador y se apoderaron de la recaudación del día, varias bandejas con mercadería y una balanza digital de alto valor. En total, el robo se prolongó durante apenas 40 segundos, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y que encabezan esta nota.

Irrumpieron en un local de la zona sur bonaerense, amenazaron a una empleada y escaparon con dinero en efectivo, productos y pertenencias en tan solo 40 segundos

Tras consumar el robo, los delincuentes dejaron a la empleada en el suelo de la cocina, cerraron la puerta principal y huyeron por la calle Paso en dirección al Palacio Municipal, que se encuentra a solo 800 metros del lugar del hecho.

Hasta el momento, los responsables del robo no fueron identificados y permanecen en libertad.

Los propietarios del comercio realizaron la denuncia y entregaron los videos de seguridad como prueba, con la esperanza de que las autoridades logren identificar a los integrantes de la banda que perpetró el robo.

Entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

Un hombre de entre 65 y 70 años falleció este lunes en una empresa de Parque Patricios tras descubrir que había sido víctima de un robo. El hecho ocurrió en una distribuidora de productos siderúrgicos ubicada en la calle Sánchez de Loria al 2000, entre avenida Chiclana y Brasil.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el ingreso de un grupo de delincuentes cerca de las seis de la mañana. Los asaltantes permanecieron varios minutos dentro del galpón y luego escaparon. Las imágenes obtenidas tanto en el interior como en el exterior del inmueble son ahora analizadas por la Policía de la Ciudad, que busca identificar a los responsables.

Casi una hora después del robo, alrededor de las siete, el dueño de la empresa llegó a su lugar de trabajo. Subió al primer piso y, al advertir que había sido víctima de un robo, sufrió una descompensación repentina. Las filmaciones revisadas por los investigadores muestran el momento en que el hombre se desploma. El personal del SAME acudió al lugar y constató su fallecimiento.

En las primeras horas tras el hecho, circuló la versión de que en el interior de la fábrica se habría producido una toma de rehenes. Sin embargo, las fuentes del caso consultadas por Infobae negaron esa hipótesis y también descartaron que la víctima hubiera tenido contacto con los ladrones antes de morir.

La investigación continúa centrada en el análisis de las grabaciones de seguridad y en la búsqueda de los sospechosos, mientras la comunidad de Parque Patricios permanece conmocionada por el desenlace fatal de este robo.