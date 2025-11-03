“Hola, normales”: la saga de la millonaria estafa cripto que denunció el influencer Javier Ferrer

Video: Ferrer en uno de sus tantos videos en redes sociales

“Hola, normales”. Seguro se ha escuchado ese latiguillo en algún momento. Parecía inevitable tiempo atrás para cualquier usuario de Instagram o TikTok, donde Javier Ferrer se presenta como “empresario e inversionista en real estate” y acumula más de un millón y medio de seguidores. Asesor de negocios, vendedor de cursos, de estilo ostentoso, fanfarrón casi, se lo ve al volante de autos exclusivos, en propiedades de lujo, con relojes carísimos y consejos típicos de la nueva era individualista donde solo importa facturar. Inspirador para algunos, irritantes para otros.

Así y todo, Ferrer lograba su cometido. Ignorarlo se volvía difícil. Mejor aún: su extravagancia lo hacía parecer invencible, un ganador incapaz de perder.

Sin embargo, en jjunio de de 2024, Ferrer denunció a Adrián Busto, un hombre de Olivos. Lo acusó de estafarlo, tras supuestamente confiar en él para que lo introdujera en el negocio de las criptomonedas.

Busto inicialmente terminó detenido por la Policía Bonaerense, con una causa a cargo de la UFEIC, con el fiscal Alejandro Musso. Le incautaron varias wallets de criptomonedas marca Trezor. Cuando las abrieron, estaban todas casi vacías.

Javier Ferrer, con su clásico look

A Busto, el influencer Ferrer lo había denunciado por entrar a sus cuentas para vaciarlas y quitarle dos unidades de Bitcoin y 44 de Ethereum. Ese tesoro cripto cotizaba más de 200 mil dólares al momento de la denuncia. Hoy superan los 375 mil.

Ahora, un año y tres meses después, Busto va a juicio, con una acusación en manos del fiscal Diego Molina Pico y el Juzgado en lo Correccional N°4 de San Isidro. En los últimos días, el hombre de Olivos ofreció negociar una probation con un pago de 800 mil pesos y 20 horas de servicio comunitario en la Cruz Roja de Vicente López.

Ferrer, por su parte, está indignado.

Video: la detención de Busto en agosto de 2024

El enojo del influencer es notable en la conversación telefónica con Infobae. Minutos antes, atravesó una audiencia del caso, donde se constituyó como particular damnificado, representado por la abogada Karen Solmi.

“Lo que dijeron fue una burla, no sólo hacia mí, sino hacia la Justicia, por el trabajo de todos los profesionales que luchan contra toda esta gente, día a día, y quieren salir impunes”, aseveró.

“No está ni la cara expuesta de él, ni saben quién es, no sé, ¿quién te dice que no siga estafando? Tiene que estar preso porque es un ladrón. Esa es la definición. Si no hay justicia, le sale gratis“, subrayó.

Peor todavía: Ferrer aseguró que, en algún punto de 2024, Busto realizó una supuesta cesión en vida de sus bienes a familiares para intentar esquivar un decomiso, algo que el abogado del acusado, Roberto Aybar, desconoce. “Solo lo asesoro en la parte penal”, dijo el defensor.

“Quiero que me devuelva la plata, todo lo que me robó”, continuó Ferrer, y agregó: “Con esa plata le podría haber comprado un departamento a cada uno de mis hijos”.

Las billeteras Trezor incautadas a Busto

Ferrer se ofende ante lo escaso del monto ofrecido por Busto. Sin embargo, el abogado Aybar recordó un punto básico: la suspensión de un juicio a prueba, o probation, no es una reparación del daño a la víctima. “Para esto existe la vía civil. Que yo sepa, Ferrer no accionó por la vía civil”, advirtió.

El caso

“Busto me contactó por las redes sociales. Lo conocí en un asado con más gente y me ofreció abrir una billetera virtual. Me mostró confianza, porque dijo que estaba formado en la materia de inversiones y criptomonedas, y además siempre se mostró como concreto con el tema, ¿entendés? Me propuso abrir una billetera porque yo quería poner plata en una billetera virtual y, obviamente, que se ve que tenía un plan, porque se abrió la billetera y después me hackeó las contraseñas y me vació todo el dinero“, detalló el influencer.

—Con el diario del lunes somos todos precavidos. Le pregunto: ¿usted no tomó ninguna precaución?

—Yo obviamente que confié, jamás pensé que podía hackearme, mucho menos robarme. Él no tenía contraseña, no manejaba la billetera, nada. Ahora, tampoco operaba la billetera, no hacía nada de esa índole. Yo puedo tomar miles de contingencias, como vos me decís, pero esto es como que un ladrón robe un banco o una casa.

Pero, al parecer, Busto le habría vaciado la caja cripto a Ferrer con el equivalente de una copia de la llave de su casa. Un investigador del caso asegura que el acusado, supuestamente, guardó una copia de la clave privada, a a la que se podía acceder remotamente, a pesar de que Ferrer tenía, físicamente, esa billetera.

El planteo de la probation fue rechazado por el fiscal Molina Pico y la querella del influencer. Queda en manos del juez Juan Facundo Ocampo eliminarlo o aceptarlo.