Femicidio de Jimena Salas: revelaron un informe psicológico que identificó rasgos agresivos en uno de los acusados

Durante la jornada de este lunes, continuó la audiencia de debate por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, a pocos días de que comiencen los alegatos de ambas partes por el crimen ocurrido en 2017 en la localidad salteña de Vaqueros.

La reciente audiencia se enfocó en la declaración de los peritos informáticos y la incorporación de una pericia psicológica, en el marco del proceso judicial que tiene como acusados a Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, acusados de ser coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio.

Uno de los momentos centrales de la audiencia fue cuando se leyó un informe de pericia psicológica elaborado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, referido a Carlos Damián Saavedra. En el mismo, se describe al acusado como una persona sin interés por los otros, independientemente del género.

El escrito reunió indicadores de impulsividad y agresividad, así como la presencia de conductas de tipo manipulador, orientadas a buscar beneficios personales y evadir responsabilidades. Asimismo, el peritaje indicó que el imputado presenta ante otros una autoimagen de integridad moral y respeto a valores sociales que no coincide con los rasgos de personalidad detectados por la especialista, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Por otro lado, se escucharon los testimonios de una perito perteneciente a Gendarmería Nacional, junto con otros tres informáticos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes hicieron foco en la extracción de información contenida en dispositivos celulares, chips telefónicos y sistemas de cámaras de seguridad, realizados durante la investigación del caso cuya víctima fue hallada sin vida en el comedor de su casa por su esposo. En ese momento, las hijas de la pareja se encontraban en el mismo lugar.

Además, declaró un efectivo policial asignado a la Unidad de Investigación UGAP, respecto de un incidente ocurrido el 21 de septiembre de 2022 con el tercer individuo vinculado a la causa, Javier Nicolás Saavedra, quien falleció antes del inicio del proceso judicial. Según su relato, mientras lo trasladaban desde Tartagal a la ciudad de Salta, escuchó ruidos y posteriormente sintió un golpe en la cabeza. Según su relato, el detenido se abalanzó sobre él e intentó girar el volante hacia el carril contrario, por donde circulaban camiones y otros vehículos. El efectivo indicó que forcejeó con el hombre para evitar invadir el carril opuesto hasta que finalmente logró reducir la situación y retomar el trayecto, donde pusieron al traslado bajo disposición de las autoridades competentes.

En las jornadas anteriores, el testimonio central fue el de la ex pareja de Javier Saavedra, quien se sentó ante el tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano.

En sus declaraciones, hizo referencia al perro color gris, que apareció en una foto que había en el interior del dispositivo de Salas. La mujer explicó que Javier Saavedra le había obsequiado el animal, pero por razones prácticas, la perra residía con él. Señaló que experimentó un estado de shock tras observar las imágenes capturadas donde se veía a un hombre cargando un caniche muy parecido al suyo.

De hecho, en la causa los investigadores incorporaron los mensajes de WhatsApp intercambiados por ambos el 6 y 7 de diciembre del mismo año, en donde hablaban sobre la similitud entre ambos animales.

En la misma jornada del 9 de octubre, la ex pareja aportó información sobre el 27 de enero de 2017, cuando ocurrió el crimen. Describió que esa jornada ambos permanecieron en la casa de Saavedra y, más tarde, asistieron juntos a un festival en el barrio Floresta.

Al concluir la jornada, los miembros del Tribunal informaron la disposición de un cuarto intermedio hasta este martes 21 y comunicaron que la ronda de declaraciones testimoniales finalizará el 27 de octubre. Para el día 28 está programada una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados, tal como fue requerido por la defensa de los acusados. Además, se confirmó que los alegatos de las partes se realizarán los días 6 y 7 de noviembre.