Crimen y Justicia

Transportaban 48 kilos de cocaína ocultos en la parte delantera de un auto y el olor a pegamento los delató

La incautación se llevó a cabo en un control de rutina en las rutas nacionales 9 y 34 en el kilómetro 1545. El auto viajaba hacia Buenos Aires. Hay dos detenidos

El Peugeot 408 donde Gendarmería
El Peugeot 408 donde Gendarmería secuestró 44 ladrillos de cocaína (El Tribuno)

Una inspección de rutina realizada en las rutas nacionales 9 y 34 permitió a la Gendarmería Nacional descubrir casi 48 kilos de cocaína ocultos en un automóvil. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”.

Dos hombres mayores de edad que viajaban desde Salta hacia Buenos Aires quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, según informó el portal del diario El Tribuno.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 1.545, una zona estratégica para controles de tránsito y seguridad vial. Allí, los agentes detuvieron la marcha de un Peugeot 408 luego de identificar ciertos movimientos inusuales. Al solicitar al conductor y a su acompañante que se identifiquen, los oficiales percibieron un fuerte olor a pegamento.

La sospecha llevó a una inspección más profunda que terminó con un hallazgo singular. El cargamento, distribuido en 45 ladrillos perfectamente envueltos, estaba camuflado en el torpedo del vehículo. El peso total del material secuestrado ascendió a 47 kilos 972 gramos de cocaína, según información difundida por la fuerza de seguridad y confirmada a través de análisis oficiales.

El Peugeot 408 presentaba documentación regular y nada, en principio, hacía sospechar acerca de la carga transportada. La detención de los ocupantes fue inmediata tras el hallazgo y ambos fueron puestos bajo la custodia de la fuerza actuante.

El siguiente paso del procedimiento incluyó la intervención del equipo de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Los especialistas se encargaron de someter el material incautado a una prueba de Narcotest, con resultado positivo para clorhidrato de cocaína. La droga, fragmentada en ladrillos y envuelta para evitar su detección visual y olfativa, fue señalada como de alta pureza por los informes brindados posteriormente.

Algunos de los ladrillos de
Algunos de los ladrillos de cocaína secuestrados en Salta (El Tribuno)

De esta manera, se secuestró no solo de la sustancia prohibida, sino también el automóvil, dos teléfonos móviles y dinero en efectivo que portaban los detenidos.

Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, responsable ahora de profundizar la investigación para determinar el origen y el destino final del cargamento.

Traficaban 444 kilos de cocaína ocultos en un camión de bananas y fueron capturados

Horas antes, también la Gendarmería Nacional logró desarticular la logística de una banda dedicada al narcotráfico, que utilizaba un camión con patente boliviana y una camioneta como parte de su esquema delictivo. Durante un operativo, encontraron 444 kilos de cocaína ocultos dentro de un cargamento de bananas en la provincia de Buenos Aires y cuatro personas resultaron detenidas.

La investigación inició cuando los agentes detectaron que una camioneta Chevrolet S10 circulaba por la Ruta Nacional N° 205, actuando como vehículo puntero de un camión con semirremolque que portaba patente boliviana. Ambos vehículos ingresaron a una vivienda en la localidad de Monte Grande, lo que motivó la vigilancia de los funcionarios.

Al salir del domicilio, la camioneta fue interceptada a nueve cuadras, sobre la Avenida Pedro Dreyer. Durante la inspección, los gendarmes encontraron 14 bolsas tipo arpillera en la caja del vehículo, cada una conteniendo paquetes similares a los comúnmente utilizados para el transporte de drogas.

Simultáneamente, otro grupo de gendarmes detuvo al camión en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza-Cañuelas. En el control, se constató que el conductor se dirigía hacia el Mercado Central transportando un cargamento de bananas.

Ante la magnitud del operativo, el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora dispuso el traslado del procedimiento a la Escuela de Gendarmería “Gral Martín Miguel de Güemes”. Además, el magistrado ordenó dos allanamientos: uno en el domicilio de Monte Grande, donde se había realizado el traspaso de la carga, y otro en la localidad de Ezeiza.

En el instituto educativo de la fuerza, los uniformados descargaron los 420 ladrillos y realizaron la prueba de campo Narcotest, que dio resultado positivo para cocaína. El peso total incautado ascendió a 444,834 kilogramos.

Durante los allanamientos en los domicilios mencionados, los uniformados decomisaron un teléfono celular, un GPS, dos automóviles y documentación relevante para la causa.

El procedimiento concluyó con la detención de cuatro hombres, de los cuales tres son de nacionalidad boliviana y uno argentino.

