Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Santa Fe: la hallaron atada de pies y manos dentro de su casa

La fiscal Melisa Serena ordenó pericias forenses y relevamiento de cámaras de seguridad

La localidad de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por brutal homicidio cometido este sábado. La víctima es una mujer de 82 años que fue atada y golpeada en la cabeza en un aparente intento de robo que derivó en muerte.

Minutos después del mediodía, personal de la policía recibió un llamado al 911 notificando una posible entradera en una casa -ubicada sobre la calle Joaquín V. González al 200- y que la víctima estaba en grave estado de salud.

Al arribar al lugar, el personal policial se encontró con personas del barrio que estaban practicando técnicas de reanimación a la fallecida en el interior de la vivienda, de acuerdo con la información oficial. Además, indicaron que hallaron un desorden completo en cada uno de los ambientes del hogar.

Luego se solicitó una ambulancia, que llegó a los pocos minutos. Los médicos constaron el fallecimiento de la mujer. La víctima fue identificada como María Concepción Bonfietti.

En el sitio, los efectivos también entrevistaron a una vecina, la persona que alertó al 911. La misma aseguró que, al salir de su casa, observó al nieto de la víctima pidiendo auxilio porque le habrían robado a su abuela. Al asomarse, vio a la mujer tirada en el comedor. En ese momento, se comunicó con las fuerzas de seguridad y familiares.

Las primeras pericias indicaron que la fallecida presentaba lesiones en la región del cráneo y se encontraba atada con alambres en pies y manos.

Intervino la fiscal Melisa Serena, de la sede San Lorenzo de la Fiscalía Regional 2, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para realizar la autopsia y conocer detalles precisos sobre la causa de muerte.

Paralelamente, la fiscal dispuso la actuación del gabinete criminalístico, enfocado en salvaguardar el lugar, levantar rastros y efectos que puedan aportar elementos a la investigación y conseguir pruebas forenses.

Entre las diligencias dispuestas figuran la realización de pericias fotográficas, el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas, y entrevistas a residentes y personas cercanas al domicilio.

Mientras tanto, las investigaciones avanzan con el objetivo de establecer cómo ocurrió el homicidio y dar con el o los responsables del hecho. Las autoridades mantienen activas distintas líneas de pesquisa y no descartan ninguna hipótesis relacionada con lo sucedido en Capitán Bermúdez.

Encontraron una mujer muerta en Neuquén: qué dijo la autopsia

La víctima de Neuquén no pudo ser identificada y presentaba traumatismo de cráneo (LM Neuquén)

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un basural de Neuquén dio paso a una investigación que, de acuerdo con las autoridades, presentaría dificultades desde el inicio. Tras realizarse la autopsia correspondiente, los voceros confirmaron que la víctima aún no pudo ser identificada.

El cadáver fue encontrado poco después de las 10 del jueves pasado, en una cantera activa ubicada sobre la calle Algodón, a unos 300 metros del acceso gestionado por la empresa BASAA Constructora. El cuerpo, situado sobre las piedras cerca de una de las paredes laterales, apareció en un sector reservado únicamente al ingreso de vehículos y maquinarias destinados al tratamiento de materiales de construcción.

Desde ese primer momento, la causa quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, quienes dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su análisis por parte de especialistas.

Según los detalles divulgados por Diario Río Negro a partir de un comunicado del Ministerio Público Fiscal, los exámenes iniciales de la autopsia excluyeron la presencia de lesiones causadas por armas de fuego o armas blancas. “La causante de la muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo”, detallaron.

El organismo judicial agregó que, debido al estado del cuerpo, la autopsia no permitió reconocer a la víctima. No obstante, los peritos determinaron que se trataba de una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, estatura de 1,43 metros y sin tatuajes visibles.

Los profesionales estimaron que entre la muerte y el hallazgo pasaron entre cinco y diez días. Por su parte, el comisario inspector Juan Barroso advirtió que la identificación de la persona se presenta aún más compleja ya que “no hay búsqueda activa de una persona” en la capital, permitiendo suponer que “la víctima podría ser de otra localidad del Alto Valle o que haya desaparecido y nunca se haya hecho la denuncia”.