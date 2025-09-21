Crimen y Justicia

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

Saúl De Francesco fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre, en la puerta de su casa. Hay un tercer implicado que también fue apresado

Saúl de Francesco, un jubilado de 81 años, fue visto por última vez el jueves 18 en la puerta de su casa, en Zárate

La tranquilidad de la ciudad de Zárate se vio sacudida por la misteriosa desaparición de Saúl de Francesco, un jubilado de 79 años, cuyo paradero es un enigma desde hace tres días, cuando fue visto por última vez, subir a un auto en las inmediaciones de su casa, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Lo que comenzó como un reporte de ausencia, escaló hasta cimentar sospechas de un homicidio. El presunto caso criminal ya tiene a tres personas detenidas, una de ellas, una mujer, que presta servicio en el Comando de Patrullas de la Policía bonaerense en Campana, informaron las fuentes.

Su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ), también fue apresado.

Tras el arresto, el municipio emitió un comunicado en el que informó que el sospechoso trabajaba desde mayo de 2024 y que su ficha de antecedentes estaba limpia. De todos modos, fue pasado a disponibilidad hasta el esclarecimiento de los hechos.

En las últimas horas, trascendió que el agente municipal, había sido exonerado de la Bonaerense hace unos tres años por su presunta vinculación con el homicidio de un policía durante un violento asalto a una carbonera en la Ruta 193. Sin embargo, este antecedente no figuraba en su ficha.

En tanto, la causa, en secreto de sumario, suma indicios en torno a un asesinato. El COZ aportó imágenes de las cámaras de seguridad a los investigadores que resultaron claves en las detenciones, también, de un tercer involucrado de quien no trascendieron datos, pero que, se cree, actuó como “entregador”.

Llamado al 911

De Francesco fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre alrededor de las 20 horas, cuando estaba frente a su domicilio de la calle Valentín Alsina al 1000.

De acuerdo a las fuentes, un testigo dio aviso al 911 cuando percibió una escena extraña: el jubilado se fue abordado por dos personas cuando caminaba muy cerca de su casa. Luego, lo subieron a un auto.

No se trató de un secuestro al voleo”, remarcó un investigador. Agentes de la DDI de Zárate-Campana lograron identificar a los presuntos captores. La sospecha más firme que manejan es que orquestaron un plan para apoderarse del dinero que creían que el jubilado tenía.

En este punto entra en juego el rol del tercer sospechoso, el “entregador”. Los investigadores creen que esta persona, conocida por la víctima, fue quien proporcionó el dato clave que desencadenó el crimen: la falsa creencia de que De Francesco guardaba una importante suma de dinero en su domicilio.

Desde el primer momento, las autoridades fueron cautelosas con la carátula del hecho, calificándolo como “privación ilegítima de la libertad” con fines de robo, y no como un secuestro extorsivo. Esta distinción es fundamental, ya que los captores nunca se comunicaron con la familia para pedir un rescate.

Actualmente, las fuerzas de seguridad continúan realizando intensos rastrillajes en Zárate y sus alrededores con la esperanza de encontrar a Saúl con vida.

Los dos vehículos utilizados en el hecho, captados por las cámaras, también fueron secuestrados y están siendo peritados. La fiscalía espera que la declaración de los tres imputados pueda finalmente arrojar luz sobre el paradero de la víctima.

La principal conjetura, y la más temida, es que De Francesco haya reconocido a sus captores, especialmente al “entregador”.

