Crimen y Justicia

Estaba prófugo y cayó cuando fue a ver el partido de Belgrano de Córdoba

En el marco del programa Tribuna Segura, el hombre de 29 años fue apresado en el encuentro de ayer jueves del equipo cordobés ante San Martín de San Juan. Está acusado de ser parte de una banda delictiva

El hincha prófugo de la
El hincha prófugo de la Justicia fue detenido en la previa del partido entre Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan en el marco de Tribuna Segura (El Doce.tv)

Durante un operativo de control de accesos en el partido disputado entre Belgrano y San Martín de San Juan en el estadio Julio César Villagra se produjo la detención de un hombre de 29 años acusado de integrar la banda de “los levanta portones”, dedicada al robo en viviendas de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento, realizado el jueves en uno de los ingresos principales a la cancha de barrio Alberdi, se dio en el marco del programa Tribuna Segura y culminó con la aprehensión de un sospechoso investigado por delitos de asociación ilícita.

El Ministerio de Seguridad de la provincia informó que la identificación del ahora detenido ocurrió cuando intentó acceder al estadio y presentó su documento en los molinetes, según informó el portal El Doce.tv.

Así, se activó el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que de inmediato detectó la orden de captura emanada por la Fiscalía de distrito cuatro, turno tres, bajo la titularidad de Juan Pablo Klinger. De este modo, fuerzas policiales procedieron al arresto del joven, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación sobre la banda conocida como “Los levanta portones” ya registraba avances desde finales de agosto, cuando se concretaron más de 30 allanamientos en diversos barrios de Córdoba y se logró la detención de 12 integrantes de la estructura.

Este grupo utilizaba vehículos para recorrer la ciudad y seleccionaba casas aparentemente vulnerables. Forzaba o levantaba portones de acceso sin ser advertidos y consumaba robos de joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor, incluso con ocupantes en el interior.

El fiscal Klinger solicitó la colaboración de las áreas de inteligencia policial, posibilitando la vinculación entre los sucesos denunciados y la identificación de los principales sospechosos, como el detenido en el estadio de Belgrano.

El hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente, fue trasladado a disposición de la Fiscalía interviniente, quedando alojado en una celda policial a la espera de la ampliación de indagatoria por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro.

El apresado está acusado de
El apresado está acusado de integrar una banda delictiva dedicada al robo de viviendas en la ciudad de Córdoba (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Más detenidos en partidos de fútbol

A fines del mes de julio pasado, cuatro hombres con pedidos de captura fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante los controles del Sistema Tribuna Segura, con motivo de los partidos de fútbol que se jugaron durante el fin de semana en los estadios de Barracas Central, Defensores de Belgrano y un amistoso en River Plate.

El primer prófugo fue descubierto en Núñez, durante del amistoso “Choque de Leyendas” que disputaron glorias de River y el Barcelona en el estadio Más Monumental. En ese contexto, la fuerza de seguridad porteña detectó a un hombre de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente del 4 de abril de 2025 por rebeldía en una causa por “hurto agravado”.

Al mismo tiempo, otro fanático fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A debido a que al ser compulsados sus datos surgió que era buscado por abuso sexual, en una causa iniciada en 2020, tal como precisaron las fuentes a este medio.

Por otra parte, en el otro extremo del territorio porteño, en uno de los controles previos al encuentro entre Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza por la Liga Profesional, el sistema SISEF, perteneciente al programa Tribuna Segura, arrojó que un ciudadano paraguayo de 31 años poseía requerimiento del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. El fanático está imputado en el marco de una causa por “Comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción” y “tenencia con fines de comercialización”.

El pedido de captura ordenaba la inmediata detención y traslado del imputado a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), por lo que de inmediato se apartó al prófugo de las filas de personas que esperaban entrar a la cancha. Los efectivos realizaron la consulta de rigor y, de esta manera, fue trasladado a la Oficina Central de Identificación para ser entregado, explicaron las fuentes.

Por último, un hombre de 29 años fue detenido durante el operativo por el partido que disputaron Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, en la cancha ubicada en Comodoro Martín Rivadavia y avenida Libertador, en Núñez. Los agentes, al chequear sus datos, notaron que el simpatizante poseía un pedido de captura a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por un hurto cometido en Miramar el pasado 26 de abril.

