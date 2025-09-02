Crimen y Justicia

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Un sospechoso de 27 fue reducido y entregado a la Policía de la Ciudad tras forzar vehículos en el barrio de San Nicolás. El legislador porteño participó en el hecho y relató el episodio a este medio

El legislador porteño Ramiro Marra intervino cuando un sospechoso intentaba robar un auto estacionado en el barrio de San Nicolás y lo retuvo hasta la llegada de la Policía de la Ciudad, que detuvo al acusado. El hecho sucedió durante la mañana de este martes.

Todo comenzó cerca de las 11:30 en la esquina de Bouchard y Viamonte, en el límite con Puerto Madero. El economista contó que, al llegar a su oficina, vio a una persona dentro de un auto cuya ventanilla había sido rota.

“Primero, llamé a la Policía. Les dije que un hombre estaba robando, cómo estaba vestido, les pasé la dirección. Después, me bajé del auto y le empecé a decir: ‘Estás loco, ¿qué estás haciendo ahí?’”, relató Marra a Infobae.

El sospechoso, que tenía una baldosa en la mano con la que amenazó con agredirlo, llegó a cruzar la calle mientras el funcionario trataba de retenerlo mediante diálogo. “Le hacía la psicológica de ‘no, tranquilo, va a estar todo bien’”, detalló el legislador.

Durante esos minutos, algunos vecinos y personal de seguridad privada se acercaron y observaron la situación.

Poco después, agentes de la Comisaría Comunal 1 Norte que recorrían la zona respondieron a los llamados y se acercaron al lugar. Al llegar, encontraron un vehículo con daños y rastros de sangre en la luneta trasera. Era un Chevrolet Spin estacionado con una ventanilla trasera violentada. Los testigos les contaron la había roto un hombre que, tras ese primer intento de robo, deambulaba por la cuadra probando las puertas de otros autos.

Finalmente, los efectivos interceptaron al sospechoso en la intersección de Lavalle y Eduardo Madero, a una cuadra de donde había comenzado todo, donde lo detuvieron al constatar que presentaba una herida reciente en una de sus manos. Según comunicaron fuentes policiales, el detenido tiene 27 años, está en situación de calle y fue identificado como R.A.C.

Tras el episodio, Marra publicó en sus redes un mensaje en el que notificaba lo sucedido: “Hoy pudimos detener un chorro que estaba robando en la puerta de mi oficina. Se cubrió la mano y rompió el vidrio de un auto para robar lo que hubiese adentro. Por suerte, pudimos detenerlo hasta que vino la policía y se lo llevó preso”.

Luego enfatizó: “No hay que permitir que estos chorros se crean dueños de la Ciudad”.

En esa línea, durante la charla con este medio también aludió a la reiteración de hechos de inseguridad en esa esquina. “La cantidad de veces que roban acá en la esquina no se puede creer. Es una esquina que roban muchísimo. Para mí es como una puerta de entrada desde la villa. A mí ya me robaron en esa misma esquina hace dos años”, afirmó.

Por el caso se inició una causa que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de la jueza Yamile Bernán, quien dispuso la imputación por robo al detenido y ordenó las demás medidas judiciales.

Las autoridades trabajaron para identificar al propietario del auto violentado, que tenía una oblea de discapacidad y fue retirado luego del mediodía.

Otra detención en CABA

En las últimas horas, la policía porteña también arrestó a un hombre que llevaba casi nueve años prófugo de la Justicia por abuso sexual agravado. Se trata de E.A.F., argentino de 49 años, quien fue detenido en la puerta de su casa en Parque Patricios.

Según fuentes del caso, la captura fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº18 en el marco de una causa que se inició en 2016 y sigue bajo secreto de sumario.

El sospechoso quedó alojado en la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad.

