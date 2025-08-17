Crimen y Justicia

Detuvieron a “La Pistolera”, ex custodia del clan Sena que estaba prófuga tras un tiroteo con la Policía de Chaco

María Magdalena Machado, de 36 años, era intensamente buscada por las fuerzas de seguridad desde hace dos años. Fue apresada en el paraje Chajarí, Entre Ríos

Guardar
María Magdalena Machado, de 36
María Magdalena Machado, de 36 años, estaba prófuga de la policía de Chaco desde hacía dos años (Foto: policía de Chaco)

Tras casi dos años prófuga, este sábado fue detenida María Magdalena Machado, conocida por sus alias “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, ex custodia de Marcela Acuña, integrante del clan Sena.

La mujer, de 36 años, era intensamente buscada desde agosto de 2023, cuando protagonizó un tiroteo con un jefe policial del Chaco para intentar impedir la detención de su pareja, identificado como “Toti” Núñez.

La captura se produjo durante un operativo de control en la madrugada, sobre la Ruta Nacional N.º 14, en el paraje Chajarí, provincia de Entre Ríos.

Machado viajaba como pasajera en un colectivo de turismo de la empresa Pulqui, con destino al norte del país. Al ser identificada mediante el sistema SIFCOP, se confirmó que pesaba sobre ella una orden de captura activa emitida por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza Dolly Fernández, la misma magistrada que estará al frente del juicio por jurados contra la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Machado había quedado bajo la lupa judicial en agosto de 2023, cuando se enfrentó a tiros con el comisario principal Osvaldo Verón, de la División General de Investigaciones del Chaco. El episodio ocurrió en un intento por frustrar la detención de su pareja.

"La Pistolera" era ex custodia
"La Pistolera" era ex custodia de Marcela Acuña, del clan Sena

En aquel momento fue detenida y se le secuestró el arma, pero semanas más tarde recuperó la libertad por disposición judicial. Desde entonces, desapareció de los radares de la justicia.

Las investigaciones posteriores determinaron que la mujer se había refugiado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde donde se movía con cautela para evitar ser rastreada.

Sin embargo, un trabajo conjunto entre la División General de Investigaciones del Chaco, la DDI de Mercedes y la División Convenio Policial permitió seguir sus pasos y anticipar que intentaría trasladarse hacia el litoral. Esa pista resultó clave para montar el operativo que derivó en su captura.

Machado había trabajado como parte del círculo de custodia de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César, los tres actualmente detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco. La propia Machado había sido fotografiada junto a Acuña en la comisaría Tercera de Resistencia, días antes de que se confirmara el crimen de la joven.

La mujer fue detenida en
La mujer fue detenida en Paraje Chajarí, Entre Ríos, en un control de rutina

La mujer vivía en el barrio Francisco, antes denominado “Emerenciano”, bastión político y social del clan. Su perfil violento y su relación directa con Acuña la convirtieron en una figura conocida dentro del entramado de poder del grupo, que hoy enfrenta la Justicia chaqueña en un proceso con fuerte repercusión nacional.

Tras la detención, la Policía de Entre Ríos dio aviso inmediato al Poder Judicial del Chaco, que dispuso la notificación formal de captura y el inicio del trámite de traslado para que Machado enfrente el proceso en el que está imputada por abuso y portación de arma de fuego sin autorización legal.

El caso será retomado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, mientras se analiza la posibilidad de sumar nuevas imputaciones vinculadas a su prolongada fuga y al tiroteo que protagonizó contra las fuerzas de seguridad chaqueñas.

Ahora deberá responder ante la justicia chaqueña, en un expediente que vuelve a poner en el centro de la escena los vínculos oscuros del clan Sena.

Temas Relacionados

María Magdalena Machadoclan Senaúltimas noticiasMarcela Sena

Últimas Noticias

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Las víctimas trabajaban en la quinta, cuando vieron ingresar un auto con los “poli ladrones”. Hasta el momento, no hay detenidos

Se disfrazaron de policías, fingieron

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

El cadáver fue encontrado en una cava, la cual sería utilizada como basural. Se trataría de una persona de entre 20 y 25 años, cuya identidad sería desconocida

Maniatado y con la cara

Detuvieron a Gastón Zárate, el pintor del caso Nora Dalmasso, por el crimen de un hombre en Córdoba

Fue apodado como “El Perejil” tras ser detenido en 2007, bajo la acusación de haber sido el autor del crimen de la mujer asesinada en su casa de Río Cuarto. La Justicia lo sobreseyó, pero este sábado volvió a ser acusado por otro homicidio

Detuvieron a Gastón Zárate, el

Lo atropelló y mató una patrulla mientras estaba con amigos, el caso va a juicio y la familia cree que hay más responsables

Emilio Pressavento tenía 23 años al momento del hecho. Su hermano Pedro que lo acompañaba, resultó gravemente herido y atravesó 35 operaciones. El chofer imputado está en libertad

Lo atropelló y mató una

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Tras nueve días de búsqueda, la Policía atrapó al sospechoso de 19 años en un asentamiento conocido como Villa Viena. Buscan a su presunto cómplice

Detuvieron al principal acusado por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias, humedad y fuertes ráfagas

Lluvias, humedad y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA en lo que queda de la semana

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

Dato preocupante: el 82% de los chicos que viajan en una moto no utiliza casco

INFOBAE AMÉRICA
Trump no quedó contento con

Trump no quedó contento con la reunión de Alaska

EN VIVO: Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en los comicios presidenciales de este domingo

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

TELESHOW
Carla Pandolfi brilla en En

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra