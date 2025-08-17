Detuvieron a “La Pistolera”, ex custodia del clan Sena que estaba prófuga tras un tiroteo con la Policía de Chaco

María Magdalena Machado, de 36 años, estaba prófuga de la policía de Chaco desde hacía dos años (Foto: policía de Chaco)

Tras casi dos años prófuga, este sábado fue detenida María Magdalena Machado, conocida por sus alias “La Pistolera”, “La Gatillera” o “La Macha”, ex custodia de Marcela Acuña, integrante del clan Sena.

La mujer, de 36 años, era intensamente buscada desde agosto de 2023, cuando protagonizó un tiroteo con un jefe policial del Chaco para intentar impedir la detención de su pareja, identificado como “Toti” Núñez.

La captura se produjo durante un operativo de control en la madrugada, sobre la Ruta Nacional N.º 14, en el paraje Chajarí, provincia de Entre Ríos.

Machado viajaba como pasajera en un colectivo de turismo de la empresa Pulqui, con destino al norte del país. Al ser identificada mediante el sistema SIFCOP, se confirmó que pesaba sobre ella una orden de captura activa emitida por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza Dolly Fernández, la misma magistrada que estará al frente del juicio por jurados contra la familia Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Machado había quedado bajo la lupa judicial en agosto de 2023, cuando se enfrentó a tiros con el comisario principal Osvaldo Verón, de la División General de Investigaciones del Chaco. El episodio ocurrió en un intento por frustrar la detención de su pareja.

"La Pistolera" era ex custodia de Marcela Acuña, del clan Sena

En aquel momento fue detenida y se le secuestró el arma, pero semanas más tarde recuperó la libertad por disposición judicial. Desde entonces, desapareció de los radares de la justicia.

Las investigaciones posteriores determinaron que la mujer se había refugiado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde donde se movía con cautela para evitar ser rastreada.

Sin embargo, un trabajo conjunto entre la División General de Investigaciones del Chaco, la DDI de Mercedes y la División Convenio Policial permitió seguir sus pasos y anticipar que intentaría trasladarse hacia el litoral. Esa pista resultó clave para montar el operativo que derivó en su captura.

Machado había trabajado como parte del círculo de custodia de Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César, los tres actualmente detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco. La propia Machado había sido fotografiada junto a Acuña en la comisaría Tercera de Resistencia, días antes de que se confirmara el crimen de la joven.

La mujer fue detenida en Paraje Chajarí, Entre Ríos, en un control de rutina

La mujer vivía en el barrio Francisco, antes denominado “Emerenciano”, bastión político y social del clan. Su perfil violento y su relación directa con Acuña la convirtieron en una figura conocida dentro del entramado de poder del grupo, que hoy enfrenta la Justicia chaqueña en un proceso con fuerte repercusión nacional.

Tras la detención, la Policía de Entre Ríos dio aviso inmediato al Poder Judicial del Chaco, que dispuso la notificación formal de captura y el inicio del trámite de traslado para que Machado enfrente el proceso en el que está imputada por abuso y portación de arma de fuego sin autorización legal.

El caso será retomado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, mientras se analiza la posibilidad de sumar nuevas imputaciones vinculadas a su prolongada fuga y al tiroteo que protagonizó contra las fuerzas de seguridad chaqueñas.

Ahora deberá responder ante la justicia chaqueña, en un expediente que vuelve a poner en el centro de la escena los vínculos oscuros del clan Sena.