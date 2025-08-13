Cayó por cuarta vez en cuatro meses “El Orejudo”, uno de los asesinos de Sebastián Villarreal en Córdoba

Por cuarta vez en cuatro meses detuvieron a El orejudo en Córdoba

Una vez más, un menor con un largo antecedente penal suma un nuevo arresto en Córdoba. Esta vez, se trata de “El Orejudo”, el adolescente que asesinó de un disparo a Sebastián Villarreal. Es la cuarta vez que es arrestado en los últimos cuatro meses.

Ahora, el menor cayó por estar involucrado en un robo calificado ocurrido la semana pasada en la ciudad de Carlos Paz. Su arresto se concretó este martes luego de que la investigación a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez permitiera reunir pruebas que lo vinculan directamente con un asalto a mano armada.

La Policía ya había intentado dar con él, pero el primer operativo realizado en el domicilio dio negativo. La noticia de la detención fue confirmada por el portal El Doce.tv. Según la información a la que pudo acceder el medio local, esta es la cuarta vez que el menor es aprehendido en los últimos cuatro meses, más allá de su vinculación con el homicidio de Villarreal.

El crimen ocurrió en febrero de 2024, cuando el hombre de 45 años fue baleado en la puerta de su casa. En ese momento, salía de su vivienda en barrio Yofre Norte para dirigirse a su trabajo en una empresa de plásticos, pero cuatro delincuentes lo interceptaron. “Tengo dos hijos no me mates por favor”, les dijo; sin embargo, dispararon. En ese entonces, ”El Orejudo" tenía 14 años.

Tras este nuevo arresto, el menor fue alojado en el Complejo Esperanza tras quedar a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El menor está implicado en el asesinato de Sebastián Villareal en febrero de 2024 pero quedó en libertad por ser inimputable

La familia Villarreal expresa una profunda insatisfacción con el sistema de menores. Jimena hermana de la víctima, cuestionó el sistema de penalidad juvenil al decir: “¿Qué van a hacer ahora que sea distinto? ¿Ponerlo en el Complejo Esperanza para cumplir el mismo circuito? No soluciona el problema de base y la escalada de violencia en él ha subido". De esta manera, reclamó políticas estatales que puedan generar cambios reales: “La escalada de violencia ha subido y no hay acciones de fondo”.

El accionar de la Fiscalía de Carlos Paz fue clave para avanzar en la causa. Frente al resultado infructuoso de un primer allanamiento, la fiscal Gómez impulsó dos operativos adicionales que resultaron en la recolección de evidencia concreta sobre la participación del Orejudo en el robo bajo intimidación de arma de fuego.

La imagen del menor en redes sociales, exhibiendo lo que parecían ser armas y un chaleco policial, circuló ampliamente pocos días antes del arresto. De igual forma, se desconoce por el momento si las armas mostradas en los videos correspondían a aquellas utilizadas en el robo investigado, aunque señalaron que estos elementos formarán parte de un expediente paralelo.

En mayo pasado, este delincuente fue detenido por un nuevo intento de robo. Con su corta edad, ya estuvo preso varios meses, pero fue liberado al poco tiempo del asesinato de Villareal, por ser inimputable.

En el marco del intento de robo cometido meses atrás, se sabe que los agentes lo detuvieron, cuando quiso sustraerle la moto a un policía en barrio Colón, junto a un cómplice de 16 años. Según se supo, el menor estaba bajo el cuidado de su familia oriunda de Villa Carlos Paz.

De acuerdo a datos publicados por un medio cordobés, se conoció que en el 2024 fue aprehendido en casi 20 oportunidades.