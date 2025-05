Cayó nuevamente el chico de 15 años vinculado al crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Sebastián Villarreal fue asesinado durante un robo frente a su casa, en febrero del 2024

Uno de los implicados en el crimen de Sebastián Villarreal, asesinado por motochorros en febrero del año pasado en Córdoba, fue detenido en las últimas horas por un nuevo intento de robo. Se trata de un chico de 15 años que estuvo preso varios meses, pero fue liberado al poco tiempo del asesinato, por ser inimputable.

Los agentes lo detuvieron este martes cerca de las 20 horas, cuando intentaba robarle la moto a un policía en barrio Colón, junto a un cómplice de 16 años. Según el relato de El Doce TV, el menor, conocido como “El Orejudo”, estaba bajo el cuidado de su familia oriunda de Villa Carlos Paz.

A través de los datos publicados por Cadena 3, se conoció que en el 2024 fue aprehendido en casi 20 oportunidades. Además, suele hacer publicaciones en redes sociales sobre los delitos que cometía y el estilo de vida que lleva. En algunas ocasiones, se mostraba portando armas. En enero de este año, el joven también había sido detenido nuevamente por robo de motos.

Villarreal fue asesinado de dos disparos en el pecho por cuatro motochorros que lo abordaron en la entrada de su casa del barrio Yofre Norte, el 29 de febrero de 2024. El hombre de 45 años se dirigía a su trabajo en una empresa de plásticos de la ciudad, cuando los delincuentes - un joven de 19, otro de 20, un menor de 17 y el adolescente recientemente detenido, que en ese momento tenía 14 - lo asaltaron para robarle la moto. Uno de los testigos relató a la prensa local que lo escuchó decir: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”. También contó que sus hijos “estaban a la par de él cuando estaba herido”. Le pedían: “Por favor, papá, no te rindas. Aguantá un poquito más”.

Otra vecina explicó cómo fueron los hechos: “Yo me estaba por levantar, y escuché que había ruidos en la calle. Que pedía Sebastián, el vecino fallecido, pedía que no lo mataran porque tenía hijos. Yo golpeaba la ventana, para ahuyentarlos, se escucharon dos disparos. Salimos y estaba tirado en el piso, con pocos signos de vida”. Según señaló, era “padre de familia, una persona tranquila, buena y trabajadora”.

El adolescente fue detenido cuando intentaba robarle la moto a un policía (Foto: El Doce TV)

El caso conmocionó a los residentes del lugar que señalaron la ola de inseguridad que se vive allí. “El barrio está muy complicado. Es terrible”, indicó la suegra de la víctima. En ese contexto, la familia del hombre asesinado se expresó al respecto. “Nos preocupa saber que esto no es algo que empieza y que termina con estos chicos detenidos”, afirmó la hija de Villarreal. Y añadió: “Nosotros sospechamos que es una banda delictiva mucho más grande, que hay adultos que están manejando esto y mandan a estos niños con pistolas a matar”.

A su vez, el padre planteó que “hay una organización trabajando, una organización que debe manejar el robo de domicilios, de motos, de celulares y debe financiar otras actividades con estos robos y usan todos estos perejiles”. En tanto, la hermana cuestionó el accionar de los responsables. “Lo que queremos es una explicación de por qué hubo un cambio en la forma de operar y terminaron en el asesinato a sangre fría de mi hermano”, planteó.

En un principio, la causa había sido caratulada como homicidio en ocasión de robo, pero desde la Fiscalía determinaron que se trataba de un homicidio criminis causa, lo que complicaba aún más la situación de los detenidos que podrían recibir cadena perpetua. El de 17 años fue el primer detenido, acusado de ser el autor de los disparos. Los otros dos acusados tenían un prontuario de múltiples antecedentes, en su mayoría por delitos contra la propiedad.