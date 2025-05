Video: así negaba la jueza Makintach el documental del juicio por Maradona en la audiencia donde fue recusada

“No me voy a apartar. No voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no se lo merece, no hay sospecha de imparcialidad”. Así comenzaba su descargo la jueza Julieta Makintach en la audiencia del pasado martes, cuando ingresó a la sala de audiencias donde se realizaba el juicio por la muerte de Maradona para hacerle frente a la acusación en su contra que afirmaba que estaba protagonizando un documental del caso sin consentimiento de las partes.

Fue el último día que habló en su rol de magistrada a cargo del debate por el fallecimiento del Diez. Esa misma jornada, la Fiscalía mostró pruebas contundentes de su participación en una miniserie que se grababa a escondidas en los tribunales de San Isidro con su autorización y Makintach terminó recusada. Dos días después, a causa del escándalo que desató, el juicio por Maradona fue declarado nulo.

Para el martes, la causa que investigaba el vínculo de la jueza con una producción audiovisual ya tenía varios elementos que la complicaban. Sin embargo, ella eligió presentarse en la audiencia para negarle a los familiares de Diego e imputados en la causa que estaba involucrada en un documental.

La jornada completa quedó grabada e Infobae accedió a la filmación donde se escucha cómo la magistrada, con firmeza, desmentía un hecho que tan solo minutos después terminó siendo confirmado. El fiscal Patricio Ferrari, además de exponer el trailer de la miniserie y el guion, también reprodujo un video donde ella misma decía que estaba haciendo un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.

El video donde la jueza Makintach confirma que estaba grabando un documental

Su descargo, sin embargo, arrancó: “Solicité al presidente del tribunal la palabra porque les había anticipado al cierre de la jornada anterior que, ante la existencia de esta denuncia, yo iba a ver de qué se trataba y ver si había serias valederas y serias para que yo me apartara de este debate". Y adelantó: “No me voy a apartar. No voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no se lo merece, no hay sospecha de imparcialidad”.

“Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza de la Justicia para ninguna de las partes. Ni mi almohada sabe lo que voy a decidir, no lo saben mi marido, mis hijos. Más allá de este escarnio mediático, se metieron en mi vida de una manera inusitada. El escarnio mediático fue tremendo. No hay sospecha de falta de neutralidad”, siguió Makintach aquel día.

La jueza explicó que lo único que hizo fue darle una entrevista a una amiga de su infancia hablando de la Justicia. “Ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“, dijo explicando los videos de las cámaras que la registraron ingresar al palacio de calle Ituzaingó el domingo previo al inicio del debate. Según supo Infobae, la jueza no había pedido autorización para ingresar, aunque debía haberlo hecho.

El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

Acerca de su rol como jueza frente al debate oral por la muerte de Maradona, la magistrada dijo ante todos que “tenía ni más ni menos que una noble finalidad de acercar la Justicia a la sociedad”.

Al final de su intervención, concluyó: “Me es importante decir que no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”.

Tras su intervención y negación del hecho, la Fiscalía mostró las pruebas que la comprometían, las partes pidieron por unanimidad su recusación y la jueza se apartó del TOC N°3 de San Isidro. Con el tribunal incompleto y un debate ya ensuciado por el escándalo, el jueves los magistrados definieron la nulidad del juicio. Ahora, todo deberá volver a empezar, aunque resta saber cuándo.