Imputaron al chofer de una aplicación por acoso sexual a una pasajera: “Me dijo ‘mirá como estoy’ y me mostró su entrepierna”

Centro de Justicia Penal de Rosario

La Justicia de Rosario imputó en las últimas horas del jueves a un conductor, por el delito de abuso sexual simple, tras haber acosado y manoseado a una pasajera de 22 años, que solicitó el servicio a través de la aplicación, el pasado 17 de noviembre.

La víctima contó cómo fue el momento que le tocó vivir, cuando solicitó el viaje a través de la aplicación para volver a su casa. En declaraciones a los medios, relató que el chofer, identificado con las iniciales A.A.F., le dijo “qué linda que sos, me alegraste la mañana”, apenas se subió al vehículo. “Yo en ese momento hice como que no lo escuchaba”, continuó. Acto seguido el conductor continuó indagando: “Él me consultó si había alguien esperándome en casa, a lo que yo le dije que sí, que mi novio me esperaba”; sin embargo, aclaró que eso no era verdad, sino que se trataba de una excusa dado que comenzó a asustarse.

Debido a que la aplicación es ilegal en Rosario, se exige a los usuarios que viajen adelante. Por tal motivo, la pasajera debió sentarse en el asiento del acompañante. Eso provocó que el hombre continuara con los comentarios y realizara movimientos obscenos. “Me puso la mano sobre la pierna, me dijo ‘mira como estoy’ y me mostró su entrepierna. Después de eso se empezó a tocar el bulto”, añadió la joven, en diálogo con La Capital.

La situación se tornó más complicada cuando intentó bajarse del vehículo en una estación de servicio en la Avenida Ovidio Lagos, pero las puertas estaban trabadas. “No sabía si me iba a poder bajar del auto”, sostuvo la pasajera. “En el siguiente semáforo en rojo había otra estación de servicio al lado, y también había muchos otros autos estacionados. Le repito que me quería bajar, que me abra la puerta, y recién ahí, cuando vio que había mucha gente, me dejó bajar”, relató sobre el final del episodio.

La víctima radicó la denuncia en la policía pero el acusado permanecerá en libertad (Télam)

Tras lo sucedido, la joven hizo un descargo a través de las redes sociales, por el cual recibió varias respuestas de otras mujeres. “Me dijeron que era un pastor de una iglesia de Villa Gobernador Gálvez. No solamente trabaja en Uber, sino que es remisero y trabaja para otras aplicaciones”, indicó en diálogo con Rosario 3. Horas más tardes se dirigió a la policía para hacer la denuncia en compañía de su madre.

La fiscal que tomó el caso, Luciana Vallarella de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, señaló que “la acción del imputado constituye un delito grave que vulnera los derechos de la víctima”. En tanto, la investigación continúa su curso, se le atribuyó al chofer el delito de abuso sexual simple, cometido en calidad de autor y consumado. A pesar de la imputabilidad que se dictó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el hombre permanecerá en libertad.

Según quedó consignado en la denuncia, en horas de la mañana del domingo 17 de noviembre, el ahora imputado se encontraba trabajando para la aplicación cuando recibió una alerta de viaje proveniente de la calle Ovidio Lago al 5300. Al recoger a la pasajera, le pidió que se sentara en el asiento delantero, en el lugar del acompañante.

El pasado 8 de octubre un taxista fue condenado a una pena de 12 años y medio de prisión, tras haber violado a una pasajera durante un viaje en 2015.

El detenido, identificado como Tito Franklin Escobar Ayllon, justificó su accionar al admitir que el ataque fue un error: “Cometí una equivocación, merezco una segunda oportunidad”. A pesar de ello, el TOC N.º 28 de la Ciudad de Buenos Aires, lo consideró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Tras la sentencia, la víctima expresó su alivio y considero la pena como justa. “Ahora puedo seguir con mi vida. Estoy contenta y aliviada”, confesó.