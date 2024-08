Tres policías porteños fueron víctimas de hechos de inseguridad en distintos puntos del Conurbano

Los tres agentes porteños fueron atacados esta madrugada (Télam)

Anoche, tres agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fueron víctimas de la inseguridad casi en simultáneo, en distintos puntos del conurbano bonaerense, mientras llegaban a sus casas. Los oficiales resultaron ilesos y sólo en uno de los casos el asalto se consumó.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el primero de los episodios sucedió, cerca de las 22, en la zona de El Plata, en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, donde un efectivo que cumple funciones en la Comisaría Vecinal 9-B de la Ciudad y estaba franco de servicio, fue sorprendido por cuatro delincuentes cuando llegaba a su domicilio. El oficial no tuvo tiempo de reacción y no pudo evitar el asalto. La banda se llevó su auto, la credencial oficial y un chaleco antibalas.

El otro hecho tuvo lugar en la localidad matancera de Rafael Castillo. Allí, en la esquina de las calles Del Colegio y Santa Rosa, la víctima fue un oficial de la Comisaría Vecinal 12-A. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el hombre llegaba a pie a su casa, a las 23.05, después de cumplir con su jornada de servicio, cuando fue abordado por dos motochorros que intentaron sustraerle sus pertenencias. El efectivo realizó dos disparos al piso con su arma reglamentaria y evitó el asalto. Los ladrones lograron escapar.

El último de los incidentes ocurrió en Lomas de Zamora, poco antes de la medianoche, donde un agente de la División Pública II también fue víctima de un intento de robo poco después de bajarse en la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria para ir a su domicilio.

Allí, dos delincuentes armados quisieron asaltarlo, pero el agente sacó su arma reglamentaria y los obligó a escapar. En este caso no hubo disparos. Sin embargo, el par de sospechosos no llegó muy lejos. A unos 200 metros de la terminal, oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudieron arrestarlos.

Los tres hechos fueron dados a conocer públicamente esta mañana por Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad. “Madrugada a los tiros en la Provincia de Buenos Aires”, escribió el funcionario en X en el tuit con el que comunicó los asaltos. Fuentes bonaerenses ratificaron a Infobae que en los tres hechos hubo dos disparos.

El mensaje de Waldo Wolff en X

“Tres policías de la Ciudad que viven en la PBA fueron atacados por delincuentes esta madrugada. Gracias a Dios no tenemos que lamentar una nueva baja”, continuó Wolff, quien en ese sentido brindó cifras de la cantidad de efectivos de la fuerza porteña que fueron víctimas de la inseguridad en 2024.

“En lo que va del año nuestros policías se enfrentaron 123 veces en la Provincia de Buenos Aires. No en servicio, sino como vecinos comunes que sufren los mismos problemas que el resto de los bonaerenses: una locura”, expresó.

Asimismo, el funcionario del gobierno de Jorge Macri también usó la red social para criticar la política de seguridad llevada adelante por la Provincia de Buenos Aires e hizo un llamado al gobernador Axel Kicillof para tratar de resolver el problema que afecta tanto a los bonaerenses como a los vecinos de la Ciudad.

“Nos urge sentarnos a hablar para resolver este flagelo Axel Kicillof. Se lo vengo diciendo hace rato. El Conurbano hoy es imposible de vivir. No existe una política de seguridad completa si del otro lado de la General Paz no hay un plan. Y esto no les resulta inocuo ni a los bonaerenses ni a los porteños”, concluyó.

Pelea política por la inseguridad

El mensaje de Wolff no es casual, ya que se dio en medio de una puja política por el tema de la inseguridad entre los gobiernos de ambos distritos y de acusaciones cruzadas.

Ayer, la revista La Tecla publicó una entrevista al ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, en la que el funcionario bonaerense apuntó contra el jefe de Gobierno porteño después de que dijera que había poco compromiso con la seguridad por parte del gobierno de Kicillof, porque con algunos municipios (de la Provincia) él puede coordinar bien y con otros no.

“Yo creo que el Gobierno de la Ciudad está teniendo muchos problemas políticos, porque los vecinos le están dando la espalda a Macri, que tiene muchos problemas para arrancar la gestión. Las encuestas en materia de seguridad le están dando muy mal, los vecinos de la Ciudad están muy molestos”, contestó Alonso.

Al respecto, el ministro fue aún más duro y también le dedicó unas palabras a su par porteño.

“Yo nunca vi que se escapen tantos presos de San Telmo, que haya asaltos a mano armada en las parrillas de Villa Crespo. Son cuestiones que están pasando todo el tiempo. Tal vez ahora Jorge Macri descubre que hay 3 millones de bonaerenses que entran y salen todos los días de la Capital. A veces los escuchás a él o a (Waldo) Wolff y parece que quieren construir un muro en la Ciudad”, criticó.

Alonso agregó que el gobierno porteño “está tratando de subirlos a ellos al ring porque son incapaces de resolver la seguridad”.

“Cuando ellos estuvieron le prometieron a la Policía los sueldos de la Metropolitana y cuando se fueron los policías ganaban 30% menos que los docentes. Les bajaron el sueldo, no tenían chalecos, nos dejaron 700 móviles destruidos; y hoy la Policía está mucho mejor equipada”, agregó Alonso.

Un oficial porteño asesinado

Esta serie de robos tiene antecedentes. A finales de julio, un policía de la Ciudad, identificado como Juan Manuel Castelli, murió luego de ser baleado por dos motochorros que intentaron robarle sus pertenencias, cuando circulaba con su moto en Lomas de Zamora.

Castelli, que iba a cumplir 42 años en septiembre, tenía el rango de oficial Mayor y prestaba servicios en la Alcaldía N°12 de Saavedra, fue interceptado sobre Camino Negro por los dos delincuentes.

Fuentes del caso detallaron que le dispararon dos veces antes de fugarse sin robar nada. Los plomos impactaron en uno de sus brazos y en una pierna, ambos con orificio de entrada y salida.

El agente fue asistido en el lugar y trasladado a la Unidad de Pronta Atención de Villa Fiorito. Llegó a identificarse como policía, que estaba de civil cuando fue asaltado y que portaba su arma reglamentaria.

Una hora más tarde, Castelli sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los intentos de los médicos, falleció: la bala que impactó en su pierna perforó la arteria femoral.

Tras su muerte, Wolff y Diego Kravetz, secretario de Seguridad porteño, se expresaron sobre el hecho en la red social X. “Lamento muchísimo el fallecimiento del Oficial Mayor Juan Manuel Castelli, asesinado en un intento de robo mientras venía a la Ciudad a cumplir con su deber”, dijo Kravetz.