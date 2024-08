La Justicia argentina confirmó que el niño de la foto en Colombia no es Loan

Loan Danilo Peña

En los últimos días, se viralizó una imagen de un niño en un shopping de Colombia de quien, se sospechó, podría ser Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio.

Así, la Justicia argentina pidió a las autoridades colombianas que investiguen esta pista, con un oficio enviado a través de Cancillería.

En las últimas horas, los investigadores del caso recibieron la confirmación de que el menor en la imagen no es Loan, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Para empezar, el chico en cuestión no tiene cinco años, sino dos.

Jorge Carmona, jefe de Protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla, declaró a DNEWS, canal de DirecTV:

“Se desplegaron todas nuestras capacidades, empezamos a hacer averiguaciones, llegamos al centro comercial, verificamos cámaras, entrevistamos personas, a tal punto que dentro de estas actividades que realizamos pudimos dar de una manera muy oportuna con la mamá y con el niño que aparece en una fotografía que empezó a circular en los medios informativos de la Argentina”

Así, “pudimos identificar que la foto del niño que salió en las diferentes redes sociales de la Argentina no corresponde a niño Loan”, continuó.

Buenos Aires: la última marcha para reclamar por la aparición de Loan

El menor colombiano, “es un niño de 2 años, es un infante más pequeño que de pronto tiene algunas similitudes morfológicas de pronto en su rostro, en su corte de cabello. Pero desafortunadamente para esa familia en la Argentina que tiene su dolor y la esperanza de encontrar a su niño, nuestro niño que está en Barranquilla no corresponde al niño Loan”

“No es la primera oportunidad. El pasado 25, 26 de julio también recibimos una nota particular y también se descartó, no era el niño Loan. El caso lo tenemos muy presente, estamos muy pendientes de lo que pueda ir saliendo en el día a día. Ya hemos tenidos dos alertas por dos posibles niños que son parecidos a Loan pero desafortunadamente para la familia no es el niño que se está buscando”

“La mamá que estuvo ayer en la Fiscalía Nacional de la Nación, donde presentó la respectiva documentación y demostró que es su madre biológica, quiere pedir que esa imagen que se replicó en la Argentina deje de ser difundida”, finalizó Carmona.

La foto del menor colombiano fue recibida por la familia de Loan el jueves y presentada ese mismo día ante la Justicia por el abogado Fernando Burlando. que estuvo acompañada de un pedido formal para que se certifique este dato.

En paralelo, la jueza Pozzer Penzo le solicitó a la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal que realice el peritaje scopométrico y antropométrico entre el menor de la presunta foto del nene en Colombia y la de Loan del 13 de junio, día en el que desapareció.